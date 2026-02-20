Горовой - Бог, Которого люблю

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Бог, Которого люблю» — это глубокое личное свидетельство Михаила Горового, в котором он делится своим опытом познания Творца. Автор уходит от сухих богословских определений и представляет Бога не как строгого судью или отвлеченный высший разум, а как Личность, достойную самой искренней и глубокой любви. Повествование наполнено размышлениями о том, как завязались и крепли эти уникальные отношения, превращая веру из религиозной системы в живую связь между Творцом и человеком.

В своих историях Михаил Горовой подчеркивает, что любовь к Богу неизбежно меняет отношение к окружающему миру, людям и самому себе. Автор описывает, как через испытания, ошибки и моменты духовного восторга он учился доверять Божьему характеру и видеть Его благость там, где другие видят лишь случайность. Книга пропитана атмосферой душевного тепла и призывает читателя не просто верить в существование Бога, а стремиться к тому, чтобы полюбить Его всем сердцем, познавая Его красоту в повседневной жизни и Слове.

Это произведение служит вдохновляющим примером для тех, кто ищет более близких и искренних отношений с Господом. Михаил Горовой показывает, что путь веры — это путь взаимной привязанности, где Божья любовь ищет отклика в человеческой душе, а человек находит свое истинное предназначение в том, чтобы отвечать Богу взаимностью.

Горовой Михаил - Бог, Которого люблю

2 -е изд. , доп. - М.: А.Н .Д. Групп, 2013. - 352 с.

ISBN 978-5-91940 -691-4

Горовой Михаил - Бог, Которого люблю – Содержание

О КНИГЕ И ОБ АВТОРЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

  • Пролоr

  • Когда кончается детство

  • Восхождение вниз

  • Твоё место здесь, или Под звездой, которой не было

  • Теперь-то знаю, что главное

  • Восхождение второе

  • Стук в дверь

  • Обличит и наставит на истину

  • Как Он это сделал

  • Умер самый близкий мне человек

  • Шаг в неизвестность

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

  • По дороге

  • Пророчества сбываются

  • За тридцать серебреников

  • Неожиданная молитва

  • Возлюби ближнего

  • Два языка

  • У черты

  • И в своё время всё решит

  • Судьбы

  • Слово

  • Время, память, вера. Притча

  • Саша

  • Помышления плотские и духовные

  • Победа над смертью

  • Эпилог

POST SCRIPTUM

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

