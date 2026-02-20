Горовой - Бог, Которого люблю
Книга «Бог, Которого люблю» — это глубокое личное свидетельство Михаила Горового, в котором он делится своим опытом познания Творца. Автор уходит от сухих богословских определений и представляет Бога не как строгого судью или отвлеченный высший разум, а как Личность, достойную самой искренней и глубокой любви. Повествование наполнено размышлениями о том, как завязались и крепли эти уникальные отношения, превращая веру из религиозной системы в живую связь между Творцом и человеком.
В своих историях Михаил Горовой подчеркивает, что любовь к Богу неизбежно меняет отношение к окружающему миру, людям и самому себе. Автор описывает, как через испытания, ошибки и моменты духовного восторга он учился доверять Божьему характеру и видеть Его благость там, где другие видят лишь случайность. Книга пропитана атмосферой душевного тепла и призывает читателя не просто верить в существование Бога, а стремиться к тому, чтобы полюбить Его всем сердцем, познавая Его красоту в повседневной жизни и Слове.
Это произведение служит вдохновляющим примером для тех, кто ищет более близких и искренних отношений с Господом. Михаил Горовой показывает, что путь веры — это путь взаимной привязанности, где Божья любовь ищет отклика в человеческой душе, а человек находит свое истинное предназначение в том, чтобы отвечать Богу взаимностью.
Горовой Михаил - Бог, Которого люблю
2 -е изд. , доп. - М.: А.Н .Д. Групп, 2013. - 352 с.
ISBN 978-5-91940 -691-4
Горовой Михаил - Бог, Которого люблю – Содержание
О КНИГЕ И ОБ АВТОРЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Пролоr
Когда кончается детство
Восхождение вниз
Твоё место здесь, или Под звездой, которой не было
Теперь-то знаю, что главное
Восхождение второе
Стук в дверь
Обличит и наставит на истину
Как Он это сделал
Умер самый близкий мне человек
Шаг в неизвестность
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
По дороге
Пророчества сбываются
За тридцать серебреников
Неожиданная молитва
Возлюби ближнего
Два языка
У черты
И в своё время всё решит
Судьбы
Слово
Время, память, вера. Притча
Саша
Помышления плотские и духовные
Победа над смертью
Эпилог
POST SCRIPTUM
Comments (1 comment)