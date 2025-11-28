Горячев Евгений - Очерки библейского богословия - Книга 1 - Пятикнижие
как и для чего создается библия? известно, что отношение к этому литературному памятнику у людей разное: то, что одни называют непревзойденным шедевром письменности, другие оценивают менее восторженно. третьи и вовсе полагают, что библия — это просто книга, одна из многих человеческих книг, бесспорно, древняя, но отнюдь не уникальная.
добиться единого согласованного восприятия библии невозможно, поскольку во всех прозвучавших мнениях слышится вера. однако различные мировоззренческие идеи, связанные с такой верой, заслуживают пристального внимания и объективной оценки. далее речь пойдет о специфике христианских библейских идей.
ни для кого не секрет, что христиане относятся к библии как к откровению божию, и потому считают её самым значительным произведением мировой религиозной литературы.
«бог желает всем человекам спастись и в познание истины прейти» (ср.: 1 тим 2:4). Следовательно, спасение и познание являются главными причинами появления в нашем мире божественного откровения. Это происходит постепенно, с характерными для данного процесса особенностями.
все начинается с прямого воздействия. в каком-то смысле это похоже на раннее детство. Первый главный опыт приходит к людям как живое, а не теоретическое знание: мама добрая, отец строгий, вода мокрая, пища вкусная, крапива колючая, темнота страшная и т. д. так же точно обстоят дела и с древнейшим религиозным опытом человечества — настоящие богоявления нельзя забыть или с чем-то спутать.
Горячев Е. Г., прот. - Очерки библейского богословия. Кн. 1: Пятикнижие
СПб. : изд-во СПбДА, 2025. — 272 с. — (Библеистика).
ISBN 978-5-6054639-2-4
Горячев Е. Г., прот. - Очерки библейского богословия. Кн. 1: Пятикнижие - Содержание
- К читателю
- Предисловие автора
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БИБЛИЯ: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- Источник богопознания
- Трихотомия
- Феноменология и библейская герменевтика
- Переоцененная интуиция
- Проблема изучения отдаленного прошлого
- Библия — откровение непреходящей истины
- «У каждого своя доля в Торе»
- Метод предпосылочной феноменологии
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ТВОРЕНИЕ МИРА
- Авторство Пятикнижия
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Главные идеи Шестоднева
- Творение из ничего
- Длительность творения
- Цель творения
- Итог творения
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ЧЕЛОВЕК: ТВОРЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ
- Два рассказа
- Владычество
- Восполняющая в бытии
- Первые заповеди
- Брак, половая любовь, деторождение
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ГРЕХОПАДЕНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
- Догматическая версия
- Грехопадение кто разумеет?
- Предведение и предопределение
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Феномен одежды
- Историко-культурная интерпретация
- «Листья стыда»
- «Кожаные ризы»
- Тело — одежда души
- Дар, ставший испытанием
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БИБЛЕЙСКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДО АВРААМА
- Ветхозаветный Пролог
- Утраченная способность
- Смерть Авеля
- Родословные
- Быт 5:1–32
- Многоликая красота
- Вокруг Потопа
- Ковчег и Церковь
- Катастрофическое единство
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АВРААМ
- Разрыв с родиной
- Сподвижники
- Десять праведников
- Хеттура
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТВОВАНИЯ О ПАТРИАРХАХ
- Новый стандарт
- Кодекс досинайского благочестия
- Без благословения
- Отцы и дети
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ЕГИПЕТСКОЕ РАБСТВО И ПРИЗВАНИЕ МОИСЕЯ
- «Поступим с ними мудро»
- Моисей и Сепфора
- Сердце фараона
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ИСХОД
- Первая казнь
- Пасхальные действия
- Воздетые руки Моисея
- Религия и магия
- Символ
- Совет Иофора
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ДЕКАЛОГ
- Облагораживающее средство
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Десять заповедей
- Первая заповедь
- Вторая заповедь
- Третья заповедь
- Четвертая заповедь
- Пятая заповедь
- Шестая заповедь
- Седьмая заповедь
- Восьмая заповедь
- Девятая заповедь
- Десятая заповедь
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СИНАЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ОБЪЕМ И ЗАДАЧИ
- Правила защиты частной собственности
- Святость и осквернение в книге Левит
- Библейское «осквернение» и его границы
- Очищение роженицы
- Скиния: эволюция храмовой идеи
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СОРОКАЛЕТНЕЕ СТРАНСТВИЕ И ПЕРИОД ВТОРОЗАКОНИЯ
- Цена богоизбранности
- Валаам
- Второзаконие
- Феномен крови
- ПОСЛЕСЛОВИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
- Кровь в язычестве
- Мифология
- Ритуал
- Кровь и месть
- «Женская кровь»
- Использованная литература
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