Горячев - Современный опыт приходского оглашения, крещения и воцерковления

Книга священника Евгения Горячева «Современный опыт приходского оглашения, крещения и воцерковления» представляет собой ценное практическое пособие, обобщающее многолетнюю деятельность автора в сфере катехизации на базе конкретного церковного прихода. Основная задача издания — предложить работающую модель подготовки людей к осознанному принятию таинства Крещения в условиях современного мегаполиса. Главная идея произведения заключается в том, что крещение не должно быть «магическим» обрядом, совершаемым по первому требованию, а призвано стать итогом серьезного духовного обучения (оглашения), которое закладывает прочный фундамент для последующей жизни в церковной общине.

Содержательная часть книги детально описывает структуру огласительных бесед, их тематическое наполнение и педагогические приемы, помогающие донести сложные догматические истины до сознания современного человека. Отец Евгений подробно разбирает проблемы, с которыми сталкивается священник или катехизатор: от формального отношения «захожан» до необходимости интеграции новокрещенных в приходскую среду после совершения таинства. Автор предлагает конкретные программы курсов, списки литературы и методические рекомендации, уделяя особое внимание психологическим аспектам общения и важности личного примера веры со стороны наставника.

Текст написан в живом, пастырском и одновременно методически выверенном стиле. Священник Евгений Горячев не боится говорить о трудностях и неудачах, что делает его опыт по-настоящему достоверным и применимым на практике. Работа служит важным ориентиром для духовенства, катехизаторов и активных мирян, стремящихся к качественному обновлению приходской жизни. Это чтение помогает осознать, что воцерковление — это длительный процесс соработничества Бога и человека, требующий от Церкви терпения, профессионализма и глубокой любви к тем, кто делает свои первые шаги к храму.

Московский Патриархат, Санкт-Петербургская епархия, Отдел религиозного образования и духовного просвещения. - Опыт приходов Санкт-Петербургской епархии

«Библиотека катехизатора», 2009. – 65 с.

Священник Евгений Горячев – Современный опыт приходского оглашения - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Г лава I ТРАДИЦИЯ ОГЛАШЕНИЯ

Глава II ТРАДИЦИЯ КРЕЩЕНИЯ

Глава III ВОСПРИЕМНИКИ

Глава IV СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ПРИХОДСКОГО ОГЛАШЕНИЯ

Г лава V ПРАКТИКА ПРИХОДСКОГО КРЕЩЕНИЯ И ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ