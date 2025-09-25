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Горяинов - Основы конструктивного скептицизма

Андрей Горяинов - Основы конструктивного скептицизма
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy

Скептицизм - один из наиболее интересных и глубоких философских методов. Возникнув в античности, он занимает центральное место в западной философской мысли уже более двух тысяч лет. При этом скептицизм - одно из самых противоречивых мировоззрений. Его оспаривали и защищали величайшие мыслители в истории человечества, а выводы, к которым приходит философия скептицизма, оказывают влияние на все области знания.

Скептицизм имеет не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку он влияет на то, как мы живём, чему доверяем и на что надеемся.

Цель этой книги - дать общие представления о том, что представляет собой скептицизм, какие существуют формы скептицизма. Продемонстрировать методы скептического мышления. Показать его сильные и слабые стороны. Указать на границы его применимости. В целом, перед вами - руководство по искусству и науке конструктивного скептицизма.

Читатели узнают, как принципы скептицизма формировали основу эпистемологии (теории познания) и научного метода, и как знание основ скептицизма помогает анализировать факты, выявлять ошибки мышления и определять границы научных высказываний. Книга также раскрывает присущие самому познанию пределы и исследует его парадоксы, которые озадачивали великих мыслителей на протяжении всей истории философской мысли.

Скептицизм не лишён своих проблем и ограничений. Им можно злоупотреблять, его можно использовать не по назначению. Он способен приводить к цинизму, релятивизму или нигилизму. В книге рассматриваются некоторые критические замечания и возражения, которые выдвигались против скептицизма на протяжении истории и в современных дискуссиях. Она также предлагает ряд практических советов, как применять скептицизм взвешенно и конструктивно.

Возможно, для некоторых читателей это станет неожиданностью, но уже отцы ранней Церкви использовали принципы скептицизма для защиты своей веры и опровержения своих оппонентов. Скептицизм и сегодня может быть весьма полезен для верующих.

«Основы конструктивного скептицизма» изложены с христианских позиций, хотя автор старался быть нейтральным и не принимать ничью сторону по какому-либо конкретному вопросу.

Книга предназначена для школьников, учителей воскресных школ и для всех, кто хочет улучшить свои навыки критического мышления и понимания того, как устроено наше знание. Она будет полезна и для тех, кому нравится бросать вызов собственному разуму и расширять горизонты своих знаний.

Андрей Горяинов - Основы конструктивного скептицизма

К.: Книгоноша, 2024. - 374 с.

Андрей Горяинов - Основы конструктивного скептицизма - Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ
  • ЧАСТЬ I. Антиутопии: потеря безмятежности и тоска по счастью
    • Стремление к счастью как цель человеческой жизни
    • Любопытство
      • Библия о любопытстве
      • Любопытство в философии
      • Любопытство в географии
      • Любопытство в естествознании и математике
      • Любопытство в искусстве
      • Биологический аспект любопытства
      • Контроль над любопытством
    • Скептицизм как сдерживающая сила человеческих заблуждений
      • Определение скептицизма
      • Античный скептицизм
      • Скептицизм в средневековой философии и взглядах Нового времени
      • Скептицизм Новейшего времени
      • Вывод
  • ЧАСТЬ II. Эпистемология: история, классификация и основные инструменты
    • Вопрос терминологии
    • Что изучает эпистемология
    • Инструменты познания (когнитивные способности)
    • Уровни рационального познания и связанные с ними проблемы
    • Историческое развитие эпистемологии
    • Базовые аргументы
    • Направления в эпистемологии
    • Типология эпистемологии
    • Эпистемологические парадоксы
      • Парадоксы в сфере эпистемологии
      • Парадокс лжеца
      • Миф о пещере
      • Парадокс Менона
      • Ахиллес и черепаха
      • Буриданов осёл
      • Парадокс Кэрролла
      • Парадокс Тристрама Шенди
      • Трилемма Мюнхгаузена
      • Парадокс Крипке. Семантический тупик
      • Парадокс Кита Файна
      • «Мы знаем, что мы ничего не знаем»?
    • Проблемы эпистемологии
      • Проблемы источников знания
      • Проблемы структуры и критериев знания
      • Проблемы обоснования
      • Проблемы истинности
      • Проблемы убеждения
      • Проблемы границ знания
      • Проблемы перцепции
        • Проблема надёжности мозга
        • Проблема иллюзорного восприятия
        • Проблема когнитивных искажений
        • «Трудная проблема сознания»
        • Проблема экзистенциального барьера
        • Проблема других разумов
      • Проблемы логические
        • Проблема индукции
      • Проблемы лингвистические
        • Лингвистическая неоднозначность
        • Что первично: сознание или язык?
        • «Лингвистический поворот» в философии
    • Эпистемологический тупик. Есть ли выход?
      • Контекстуализм
      • Акторно-сетевая теория
      • Представление о трансцендентном акторе. Бог как трансцендентный Актор
  • ЧАСТЬ III. Скептицизм как инструмент познания
    • Скептические аргументы
    • Ограничения скептицизма
    • Трудности скептицизма
    • Самосомневающееся сомнение
    • Причины для самосомнения
    • Преимущества самосомнения
    • Скептицизм в повседневной жизни
      • Баланс сомнения и доверия
      • Когда стоит сомневаться?
      • Когда можно доверять?
      • Как избегать крайностей в сомнении и доверии?
      • Здравый смысл
      • Иллюзия рациональности
    • Скептицизм в науке
      • Здравый смысл в науке
      • Допущения в науке
      • Научный метод
        • Формирование научного метода
        • Позитивизм, редукционизм, холизм как разные типы рациональности
        • Современное понимание научного метода
        • Эксперимент как инструментарий научного метода
      • Причинность и ложная корреляция
      • Проблемы статистики
        • Проблема репрезентативности выборки
        • Проблема выбора распределения вероятностей
        • Проблема учёта погрешностей измерений и факторов смещения
      • Другие поводы для скептицизма в науке
        • Научные революции и непостоянство научных парадигм
        • Непредсказуемость и динамический хаос в сложных системах
        • Квантовый хаос и неопределённость
        • «Тёмные зоны» науки
        • Социальные и культурные факторы науки
        • Вывод
    • Проблема демаркации научного и ненаучного знания
      • Ранние подходы к решению проблемы демаркации
      • Принцип верификации
      • Принцип фальсифицируемости Карла Поппера
      • Два типа и два уровня фальсификации
      • Пример научной теории по Попперу
      • Примеры ненаучных теорий по Попперу
        • Астрология
        • Психоанализ
        • Марксизм
        • Копенгагенская интерпретация квантовой механики
        • Дарвинизм
        • Возможность расширенного применения критерия Поппера к дарвинизму
      • Современная полемика относительно демаркации
  • ЧАСТЬ IV. Скептический взгляд на атеизм
    • «Слабый» и «сильный» атеизм
    • Несостоятельность логической аргументации атеизма
    • Косвенные аргументы в пользу атеизма
      • Аргумент от зла
      • Аргумент от сокрытости
      • Аргумент от невозможности
      • Аргумент от несовместимости атрибутов Бога
      • Аргумент от разнообразия религий
      • Аргумент от бессмысленности религиозного языка
      • Аргумент от недостаточности свидетельств
      • Аргумент от заблуждения и иллюзии
      • Аргумент от недостоверности священных текстов
      • Аргумент от изменения теологии
    • Скептицизм и сомнения в теизме
      • Внешний скепсис по отношению к теизму
      • Может ли верующий человек испытывать сомнения?
      • Рациональные сомнения
        • Проблема источников. Авторство и канон
        • Сложность интерпретации
        • Влияет ли ошибочное знание на спасение?
      • Апофатическое богословие
      • Эмоциональное отступление. Христианское восприятие Бога
      • Экзистенциальные сомнения
    • Скептический метод в теизме
      • Сомнения, которым нужно научиться
      • Скептицизм на службе апологетики
      • Сомнение как путь веры
      • Два острия скептицизма
  • Заключение
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Rating 5.0 / 5
Added 25.09.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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