Горяинов - Основы конструктивного скептицизма
Скептицизм - один из наиболее интересных и глубоких философских методов. Возникнув в античности, он занимает центральное место в западной философской мысли уже более двух тысяч лет. При этом скептицизм - одно из самых противоречивых мировоззрений. Его оспаривали и защищали величайшие мыслители в истории человечества, а выводы, к которым приходит философия скептицизма, оказывают влияние на все области знания.
Скептицизм имеет не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку он влияет на то, как мы живём, чему доверяем и на что надеемся.
Цель этой книги - дать общие представления о том, что представляет собой скептицизм, какие существуют формы скептицизма. Продемонстрировать методы скептического мышления. Показать его сильные и слабые стороны. Указать на границы его применимости. В целом, перед вами - руководство по искусству и науке конструктивного скептицизма.
Читатели узнают, как принципы скептицизма формировали основу эпистемологии (теории познания) и научного метода, и как знание основ скептицизма помогает анализировать факты, выявлять ошибки мышления и определять границы научных высказываний. Книга также раскрывает присущие самому познанию пределы и исследует его парадоксы, которые озадачивали великих мыслителей на протяжении всей истории философской мысли.
Скептицизм не лишён своих проблем и ограничений. Им можно злоупотреблять, его можно использовать не по назначению. Он способен приводить к цинизму, релятивизму или нигилизму. В книге рассматриваются некоторые критические замечания и возражения, которые выдвигались против скептицизма на протяжении истории и в современных дискуссиях. Она также предлагает ряд практических советов, как применять скептицизм взвешенно и конструктивно.
Возможно, для некоторых читателей это станет неожиданностью, но уже отцы ранней Церкви использовали принципы скептицизма для защиты своей веры и опровержения своих оппонентов. Скептицизм и сегодня может быть весьма полезен для верующих.
«Основы конструктивного скептицизма» изложены с христианских позиций, хотя автор старался быть нейтральным и не принимать ничью сторону по какому-либо конкретному вопросу.
Книга предназначена для школьников, учителей воскресных школ и для всех, кто хочет улучшить свои навыки критического мышления и понимания того, как устроено наше знание. Она будет полезна и для тех, кому нравится бросать вызов собственному разуму и расширять горизонты своих знаний.
Андрей Горяинов - Основы конструктивного скептицизма
К.: Книгоноша, 2024. - 374 с.
Андрей Горяинов - Основы конструктивного скептицизма - Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
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ЧАСТЬ I. Антиутопии: потеря безмятежности и тоска по счастью
- Стремление к счастью как цель человеческой жизни
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Любопытство
- Библия о любопытстве
- Любопытство в философии
- Любопытство в географии
- Любопытство в естествознании и математике
- Любопытство в искусстве
- Биологический аспект любопытства
- Контроль над любопытством
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Скептицизм как сдерживающая сила человеческих заблуждений
- Определение скептицизма
- Античный скептицизм
- Скептицизм в средневековой философии и взглядах Нового времени
- Скептицизм Новейшего времени
- Вывод
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ЧАСТЬ II. Эпистемология: история, классификация и основные инструменты
- Вопрос терминологии
- Что изучает эпистемология
- Инструменты познания (когнитивные способности)
- Уровни рационального познания и связанные с ними проблемы
- Историческое развитие эпистемологии
- Базовые аргументы
- Направления в эпистемологии
- Типология эпистемологии
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Эпистемологические парадоксы
- Парадоксы в сфере эпистемологии
- Парадокс лжеца
- Миф о пещере
- Парадокс Менона
- Ахиллес и черепаха
- Буриданов осёл
- Парадокс Кэрролла
- Парадокс Тристрама Шенди
- Трилемма Мюнхгаузена
- Парадокс Крипке. Семантический тупик
- Парадокс Кита Файна
- «Мы знаем, что мы ничего не знаем»?
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Проблемы эпистемологии
- Проблемы источников знания
- Проблемы структуры и критериев знания
- Проблемы обоснования
- Проблемы истинности
- Проблемы убеждения
- Проблемы границ знания
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Проблемы перцепции
- Проблема надёжности мозга
- Проблема иллюзорного восприятия
- Проблема когнитивных искажений
- «Трудная проблема сознания»
- Проблема экзистенциального барьера
- Проблема других разумов
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Проблемы логические
- Проблема индукции
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Проблемы лингвистические
- Лингвистическая неоднозначность
- Что первично: сознание или язык?
- «Лингвистический поворот» в философии
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Эпистемологический тупик. Есть ли выход?
- Контекстуализм
- Акторно-сетевая теория
- Представление о трансцендентном акторе. Бог как трансцендентный Актор
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ЧАСТЬ III. Скептицизм как инструмент познания
- Скептические аргументы
- Ограничения скептицизма
- Трудности скептицизма
- Самосомневающееся сомнение
- Причины для самосомнения
- Преимущества самосомнения
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Скептицизм в повседневной жизни
- Баланс сомнения и доверия
- Когда стоит сомневаться?
- Когда можно доверять?
- Как избегать крайностей в сомнении и доверии?
- Здравый смысл
- Иллюзия рациональности
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Скептицизм в науке
- Здравый смысл в науке
- Допущения в науке
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Научный метод
- Формирование научного метода
- Позитивизм, редукционизм, холизм как разные типы рациональности
- Современное понимание научного метода
- Эксперимент как инструментарий научного метода
- Причинность и ложная корреляция
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Проблемы статистики
- Проблема репрезентативности выборки
- Проблема выбора распределения вероятностей
- Проблема учёта погрешностей измерений и факторов смещения
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Другие поводы для скептицизма в науке
- Научные революции и непостоянство научных парадигм
- Непредсказуемость и динамический хаос в сложных системах
- Квантовый хаос и неопределённость
- «Тёмные зоны» науки
- Социальные и культурные факторы науки
- Вывод
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Проблема демаркации научного и ненаучного знания
- Ранние подходы к решению проблемы демаркации
- Принцип верификации
- Принцип фальсифицируемости Карла Поппера
- Два типа и два уровня фальсификации
- Пример научной теории по Попперу
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Примеры ненаучных теорий по Попперу
- Астрология
- Психоанализ
- Марксизм
- Копенгагенская интерпретация квантовой механики
- Дарвинизм
- Возможность расширенного применения критерия Поппера к дарвинизму
- Современная полемика относительно демаркации
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ЧАСТЬ IV. Скептический взгляд на атеизм
- «Слабый» и «сильный» атеизм
- Несостоятельность логической аргументации атеизма
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Косвенные аргументы в пользу атеизма
- Аргумент от зла
- Аргумент от сокрытости
- Аргумент от невозможности
- Аргумент от несовместимости атрибутов Бога
- Аргумент от разнообразия религий
- Аргумент от бессмысленности религиозного языка
- Аргумент от недостаточности свидетельств
- Аргумент от заблуждения и иллюзии
- Аргумент от недостоверности священных текстов
- Аргумент от изменения теологии
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Скептицизм и сомнения в теизме
- Внешний скепсис по отношению к теизму
- Может ли верующий человек испытывать сомнения?
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Рациональные сомнения
- Проблема источников. Авторство и канон
- Сложность интерпретации
- Влияет ли ошибочное знание на спасение?
- Апофатическое богословие
- Эмоциональное отступление. Христианское восприятие Бога
- Экзистенциальные сомнения
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Скептический метод в теизме
- Сомнения, которым нужно научиться
- Скептицизм на службе апологетики
- Сомнение как путь веры
- Два острия скептицизма
- Заключение
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