Наше время справедливо называют веком науки. Практически все области нашей жизни так или иначе связаны с научными достижениями науки. Но с чем у вас ассоциируется слово «наука»? Возможно, с учебником физики, или уравнением Эйнштейна, микроскопом и мензурками, белым лабораторным халатом, ускорителем элементарных частиц, запуском космической ракеты... Все эти образы отражают лишь некоторые стороны науки. Она настолько многогранна, что тысячи подобных картин не в состоянии предоставить нам исчерпывающее представление о ней.

И все же, что такое наука? Чаще всего этим словом обозначают одну из трех вещей, а то и все три разом. Иногда наукой называют массив знаний, которые были обретены в процессе познания природы. В других случаях под наукой понимают сам процесс познания, или, точнее, особый метод познания - т. н. «научный метод». Наконец, наука - это нечто новое, что вы можете создавать благодаря полученным знаниям о природе. Последнее правильнее называть технологией. Но очень часто в популярной литературе происходит смешение понятий, когда между научными открытиями и тем, как их можно использовать, не делается различий. Поэтому в обиходном понимании технология - тоже наука. Хотя, разумеется, все эти три значения слова «наука» - не одно и тоже.

Наука - в любом из трех ее пониманий - оказывает сильнейшее влияние на наше представление о мире и нас самих. Если раньше человек считал себя уникальным творением, цель которого уподобляться Всевышнему в любви, сегодня чаще всего люди смотрят на себя как на животных - «голых обезьян», по меткому выражению британского зоолога Десмонда Морриса, которые живут в холодной, безразличной вселенной, без смысла и без цели своего существования.

В наше время наука все чаще противопоставляется христианству. Почти по всем вопросам, на которые раньше искали ответы в вере, сегодня пытается дать свой ответ наука. Иногда складывается впечатление, что в каком-то смысле наука стала для современного человека новой религией.

В этой книге предпринимается попытка разобраться, что же такое наука и ее метод? Как она появилась? Как она познает мир? И где проходят границы научного познания?

Андрей Горяинов – Основы научного метода

Киев: Книгоноша, Христианский научно-апологетический центр, 2019. – 124 с.

ISBN 978-617-7517-38-1

Андрей Горяинов – Основы научного метода – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧТО ТАКОЕ НАУКА?

ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ

Христианские истоки науки

О влиянии исходных предположений на выводы

ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ НАУКИ

Отцы-основатели научного метода

НАУЧНЫЙ МЕТОД

Алгоритм научного метода

Дополнительные элементы научного метода

«10 заповедей» современного ученого

Ричард Фейнман о научном методе

КВАЗИНАУЧНЫЙ МЕТОД

Подмена научного метода квазинаучным

И снова - слово Ричарду Фейнману

КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ

Искажения ощущений

Искажения восприятий

Логические ошибки и уловки

Собственно когнитивные искажения

СЦИЕНТИЗМ: НАУЧНАЯ РЕЛИГИЯ

Ученые и философы о научной религиозности

Наука и мифы

«Темная сторона» официальной науки

Идеологический контроль и гонения в науке

ГРАНИЦЫ НАУЧНОГО МЕТОДА

Дополнительные способы (критерии) проверки в науке

Наука и не-наука. Проблема демаркации

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СМИРЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Как проверять информацию

II. Определитель плохой науки

ЛИТЕРАТУРА

Горяинов Андрей – Основы критического мышления

К.: Книгоноша, 2019. – 128 с.

ISBN 978-617-7517-06-0

Горяинов Андрей – Основы критического мышления – Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ I

Что такое мышление

РАЗДЕЛ II

Логика

РАЗДЕЛ III

Психология

РАЗДЕЛ IV

Научное знание

РАЗДЕЛ V

Социально-поведенческие эксперименты

РАЗДЕЛ VI

Пресса и реклама

РАЗДЕЛ VII

Пропаганда

Заключение

Литература