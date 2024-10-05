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Горяинов – Основы научного метода - Основы критического мышления

Андрей Горяинов – Основы научного метода
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, **Theology and Science, Science and Technology
Наше время справедливо называют веком науки. Практически все области нашей жизни так или иначе связаны с научными достижениями науки. Но с чем у вас ассоциируется слово «наука»? Возможно, с учебником физики, или уравнением Эйнштейна, микроскопом и мензурками, белым лабораторным халатом, ускорителем элементарных частиц, запуском космической ракеты... Все эти образы отражают лишь некоторые стороны науки. Она настолько многогранна, что тысячи подобных картин не в состоянии предоставить нам исчерпывающее представление о ней.
И все же, что такое наука? Чаще всего этим словом обозначают одну из трех вещей, а то и все три разом. Иногда наукой называют массив знаний, которые были обретены в процессе познания природы. В других случаях под наукой понимают сам процесс познания, или, точнее, особый метод познания - т. н. «научный метод». Наконец, наука - это нечто новое, что вы можете создавать благодаря полученным знаниям о природе. Последнее правильнее называть технологией. Но очень часто в популярной литературе происходит смешение понятий, когда между научными открытиями и тем, как их можно использовать, не делается различий. Поэтому в обиходном понимании технология - тоже наука. Хотя, разумеется, все эти три значения слова «наука» - не одно и тоже.
Наука - в любом из трех ее пониманий - оказывает сильнейшее влияние на наше представление о мире и нас самих. Если раньше человек считал себя уникальным творением, цель которого уподобляться Всевышнему в любви, сегодня чаще всего люди смотрят на себя как на животных - «голых обезьян», по меткому выражению британского зоолога Десмонда Морриса, которые живут в холодной, безразличной вселенной, без смысла и без цели своего существования.
В наше время наука все чаще противопоставляется христианству. Почти по всем вопросам, на которые раньше искали ответы в вере, сегодня пытается дать свой ответ наука. Иногда складывается впечатление, что в каком-то смысле наука стала для современного человека новой религией.
В этой книге предпринимается попытка разобраться, что же такое наука и ее метод? Как она появилась? Как она познает мир? И где проходят границы научного познания?

Андрей Горяинов – Основы научного метода

Киев: Книгоноша, Христианский научно-апологетический центр, 2019. – 124 с.
ISBN 978-617-7517-38-1

Андрей Горяинов – Основы научного метода – Содержание

ВВЕДЕНИЕ
ЧТО ТАКОЕ НАУКА?
ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ
  • Христианские истоки науки
  • О влиянии исходных предположений на выводы
ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ НАУКИ
  • Отцы-основатели научного метода
НАУЧНЫЙ МЕТОД
  • Алгоритм научного метода
  • Дополнительные элементы научного метода
  • «10 заповедей» современного ученого
  • Ричард Фейнман о научном методе
КВАЗИНАУЧНЫЙ МЕТОД
  • Подмена научного метода квазинаучным
  • И снова - слово Ричарду Фейнману
КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ
  • Искажения ощущений
  • Искажения восприятий
  • Логические ошибки и уловки
  • Собственно когнитивные искажения
СЦИЕНТИЗМ: НАУЧНАЯ РЕЛИГИЯ
  • Ученые и философы о научной религиозности
  • Наука и мифы
  • «Темная сторона» официальной науки
  • Идеологический контроль и гонения в науке
ГРАНИЦЫ НАУЧНОГО МЕТОДА
  • Дополнительные способы (критерии) проверки в науке
  • Наука и не-наука. Проблема демаркации
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СМИРЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • I. Как проверять информацию
  • II. Определитель плохой науки
ЛИТЕРАТУРА

Горяинов Андрей – Основы критического мышленияГоряинов Андрей – Основы критического мышления

К.: Книгоноша, 2019. – 128 с.
ISBN 978-617-7517-06-0

Горяинов Андрей – Основы критического мышления – Содержание

Предисловие
РАЗДЕЛ I
  • Что такое мышление
РАЗДЕЛ II
  • Логика
РАЗДЕЛ III
  • Психология
РАЗДЕЛ IV
  • Научное знание
РАЗДЕЛ V
  • Социально-поведенческие эксперименты
РАЗДЕЛ VI
  • Пресса и реклама
РАЗДЕЛ VII
  • Пропаганда
Заключение
Литература
Views 365
Rating 5.0 / 5
Added 05.10.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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