Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Госден - История магии

Крис Госден - История магии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Хардкорная история. Исторические события в современном прочтении (1 book)

Человечество с незапамятных времен практиковало магию в самых разнообразных целях – чтобы защититься от многочисленных угроз жестокого первобытного мира, почтить память предков, получить удачный урожай или справиться с болью и страхом. Магия пронизывала все сферы жизни древних людей, но постепенно, с развитием религии, а позднее – науки, начала выходить из обихода и приобрела дурную репутацию.

На протяжении десятков тысяч лет во всех частях обитаемого мира люди практиковали магию. Сегодня это все еще обычное явление, несмотря на многочисленные предсказания о ее вымирании. Магия пережила даже попытки ее искоренить. Когда люди сталкиваются с проблемами жизни и смерти, хотят узнать будущее или понять прошлое, чтобы защитить себя от вреда, вылечить болезнь или поспособствовать благополучию, они часто обращаются к магии. Лишь в некоторых из бесчисленных проявлений магии колдовство действительно приносит вред, духи мертвых разговаривают с живыми, а амулет от сглаза защищает семью. Магия может быть научной и философской, ведущей к более широким вопросам о природе и смысле реальности, или же доморощенной и практической, применяться для удаления бородавок или лечения больной коровы. Магия экспериментальна, изменчива и изобретательна.

Мое определение магии подчеркивает человеческие связи со Вселенной. Люди открыты для деятельности Вселенной, и она влияет на нас. Магия связана с двумя другими великими ветвями истории – религией и наукой, но отличается от них: первая сосредоточена на Боге или богах, вторая – на отдаленном понимании физической реальности. Магия – одно из древнейших мировоззрений, но оно способно к постоянному обновлению, вот почему современная магия помогает нам исследовать наши физические и этические связи с миром во время глубокого экологического кризиса.

За последние несколько столетий магия приобрела дурную репутацию отчасти из-за экстравагантных заявлений ее наиболее сомнительных практиков. Наиболее успешную пропагандистскую кампанию против магии вели все те же ее «родственники» – религия и наука. Однако любая форма человеческого поведения, столь широко распространенная и продолжительная, обязана играть важную роль для индивидов и культур. Моя цель – описать в этой книге странное и захватывающее разнообразие магии, ведь, поскольку магия встречается во все времена и во всех культурах, она добавляет новое измерение в историю цивилизации. Я также стремлюсь исследовать ее положительные качества и спросить: что магия может предложить миру сегодня?

Один увлекательный аспект магии, который я не буду здесь рассматривать, можно было бы в просторечии назвать «колдовством» – искусная дезориентация и ловкость рук, способные обмануть даже самого внимательного наблюдателя. Магия ловкости рук дискредитирует и ниспровергает наши здравые представления о том, как устроен мир: людей распиливают пополам и вновь делают целыми без какого-либо вреда; вещи исчезают или появляются в неожиданных местах; зрители никогда не могут определить точно, под какой из трех чашей спрятан мяч. В этом ниспровержении чувств методы дезориентации смешиваются с магией, в рамках которой люди делают еще более серьезные заявления о том, что они способны изменить мир. Нет никаких сомнений, что некоторые шаманы и представители мира магии помогали развивать такие методы на протяжении тысячелетий. Существует, однако, важное различие между магией, которая практикуется для развлечения, и той, что воплощает более строгую и практическую цель. Это ни в коем случае не клевета на «колдовство» как на какое-либо второсортное занятие – я большой поклонник этого аспекта магии. Скорее я делаю различие, чтобы сосредоточиться на формах магии, которые претендуют на серьезность науки и на метафизические устремления религии, претензии, которые не должны быть отвергнуты, а подлежат серьезному изучению. Магическая практика многообразна, поэтому я предлагаю вам получить первоначальное представление о ней через некоторые конкретные примеры того, что может включать в себя магия.

Госден, Крис - История магии - От языческого шаманизма и средневековой алхимии до современного ведьмовства

Крис Госден ; [перевод с английского А. В. Пудова]. — Москва : Эксмо, 2023. — 496 с. : ил.

Хардкорная история. Исторические события в современном прочтении

ISBN 978-5-04-122044-0

Крис Госден - История магии - От языческого шаманизма и средневековой алхимии до современного ведьмовства - Оглавление

Глава 1 Что такое магия и почему она важна?

  • Что такое магия?

  • Тройная спираль: магия, религия и наука

  • Очень краткая история магии

  • Цели магии

  • Источники и подход

  • Современная магия

Глава 2 Древнейшая история магии (Около 40 000—6000 лет до н. э.)

  • Магия палеолита

  • Магические культуры Плодородного полумесяца (около 23 000—6000 до н. э.)

  • Проблемы оседлой жизни: позднеледниковье

  • Глобальное потепление и его магия

  • Когда зародилась религия?

  • Участие человека

Глава 3 Магия городов: Месопотамия и Египет (4000–1000 лет до н. э.)

  • Магия и религия в Евразии последние 6000 лет

  • Магические религии Месопотамии

  • Города, государства и тексты

  • Ашипу: обученный маг

  • Семейства ашипу и их обучение

  • Месопотамское гадание

  • Египетская магия

  • Боги и магия

  • Скрытые силы магии

Глава 4 Китайская магия и ее всестороннее влияние (20 тысяч лет до н. э. – Наше время)

  • Глубинная история китайской магии

  • Позднеледниковые ритуалы

  • Неолитические космологии

  • Предки бронзового века

  • Пиры предков

  • Магия империи Хань

  • Представьте мир без религии

Глава 5 Шаманизм и магия в евразийской степи (Около 4000 лет до н. э. – Наши дни)

  • Шаман: реконструкция

  • Предыстория магии в степи

  • Богатая магическая экология степи

Глава 6 Магические традиции в доисторической Европе (10 000 лет до н. э. – начало н. э.)

  • Пространство и время в доисторической Европе

  • Мезолитическая магия в Британии и на северо-западе Европы

  • Люди становятся частью ландшафта

  • Земледельческая магия

  • Жертвенные пейзажи

  • Кельтское искусство: магия двусмысленности и трансформации

  • Гибридные культуры в северных римских провинциях

  • Языческое прошлое Европы

Глава 7 Еврейская, греческая и римская магия (Около 1000 года до н. э. – 1000 год н. э.)

  • История евреев

  • Еврейская магия: каирская гениза и другие источники

  • История еврейской магии

  • Греческая и римская магия

  • Греко-египетская магия

  • Средиземноморская магия

Глава 8 Магия Африки, Австралии и Америки

  • Африка

  • Северная и Южная Америка

  • Австралия

Глава 9 Средневековая и современная магия в Европе (500 год н. э. – наши дни)

  • Траектория средневековой и современной магии

  • Средневековая магия

  • Изучение магии в Средние века

  • Бытовая магия в Средние века

  • Магия эпохи Возрождения

  • Алхимия

  • Астрология

  • Изучение магии и науки: Джон Ди и Исаак Ньютон

  • Колдовство

  • Ранняя современная популярная магия: материальные доказательства

  • Магия лука

Глава 10 Современная магия и магия будущего

  • Современная западная магия

  • Магические организации

  • Магия сегодня

  • Расширение человеческого существования

  • Сети разумной жизни

  • Разумна ли материя?

  • Будущее магии: участие и ответственность

История магии: всемирная хронология

Библиография

Благодарности

Views 818
Rating 4.3 / 5
Added 31.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
4.3/5 (6)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books