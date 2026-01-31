Госден - История магии
Человечество с незапамятных времен практиковало магию в самых разнообразных целях – чтобы защититься от многочисленных угроз жестокого первобытного мира, почтить память предков, получить удачный урожай или справиться с болью и страхом. Магия пронизывала все сферы жизни древних людей, но постепенно, с развитием религии, а позднее – науки, начала выходить из обихода и приобрела дурную репутацию.
На протяжении десятков тысяч лет во всех частях обитаемого мира люди практиковали магию. Сегодня это все еще обычное явление, несмотря на многочисленные предсказания о ее вымирании. Магия пережила даже попытки ее искоренить. Когда люди сталкиваются с проблемами жизни и смерти, хотят узнать будущее или понять прошлое, чтобы защитить себя от вреда, вылечить болезнь или поспособствовать благополучию, они часто обращаются к магии. Лишь в некоторых из бесчисленных проявлений магии колдовство действительно приносит вред, духи мертвых разговаривают с живыми, а амулет от сглаза защищает семью. Магия может быть научной и философской, ведущей к более широким вопросам о природе и смысле реальности, или же доморощенной и практической, применяться для удаления бородавок или лечения больной коровы. Магия экспериментальна, изменчива и изобретательна.
Мое определение магии подчеркивает человеческие связи со Вселенной. Люди открыты для деятельности Вселенной, и она влияет на нас. Магия связана с двумя другими великими ветвями истории – религией и наукой, но отличается от них: первая сосредоточена на Боге или богах, вторая – на отдаленном понимании физической реальности. Магия – одно из древнейших мировоззрений, но оно способно к постоянному обновлению, вот почему современная магия помогает нам исследовать наши физические и этические связи с миром во время глубокого экологического кризиса.
За последние несколько столетий магия приобрела дурную репутацию отчасти из-за экстравагантных заявлений ее наиболее сомнительных практиков. Наиболее успешную пропагандистскую кампанию против магии вели все те же ее «родственники» – религия и наука. Однако любая форма человеческого поведения, столь широко распространенная и продолжительная, обязана играть важную роль для индивидов и культур. Моя цель – описать в этой книге странное и захватывающее разнообразие магии, ведь, поскольку магия встречается во все времена и во всех культурах, она добавляет новое измерение в историю цивилизации. Я также стремлюсь исследовать ее положительные качества и спросить: что магия может предложить миру сегодня?
Один увлекательный аспект магии, который я не буду здесь рассматривать, можно было бы в просторечии назвать «колдовством» – искусная дезориентация и ловкость рук, способные обмануть даже самого внимательного наблюдателя. Магия ловкости рук дискредитирует и ниспровергает наши здравые представления о том, как устроен мир: людей распиливают пополам и вновь делают целыми без какого-либо вреда; вещи исчезают или появляются в неожиданных местах; зрители никогда не могут определить точно, под какой из трех чашей спрятан мяч. В этом ниспровержении чувств методы дезориентации смешиваются с магией, в рамках которой люди делают еще более серьезные заявления о том, что они способны изменить мир. Нет никаких сомнений, что некоторые шаманы и представители мира магии помогали развивать такие методы на протяжении тысячелетий. Существует, однако, важное различие между магией, которая практикуется для развлечения, и той, что воплощает более строгую и практическую цель. Это ни в коем случае не клевета на «колдовство» как на какое-либо второсортное занятие – я большой поклонник этого аспекта магии. Скорее я делаю различие, чтобы сосредоточиться на формах магии, которые претендуют на серьезность науки и на метафизические устремления религии, претензии, которые не должны быть отвергнуты, а подлежат серьезному изучению. Магическая практика многообразна, поэтому я предлагаю вам получить первоначальное представление о ней через некоторые конкретные примеры того, что может включать в себя магия.
Госден, Крис - История магии - От языческого шаманизма и средневековой алхимии до современного ведьмовства
Крис Госден ; [перевод с английского А. В. Пудова]. — Москва : Эксмо, 2023. — 496 с. : ил.
Хардкорная история. Исторические события в современном прочтении
ISBN 978-5-04-122044-0
Крис Госден - История магии - От языческого шаманизма и средневековой алхимии до современного ведьмовства - Оглавление
Глава 1 Что такое магия и почему она важна?
Что такое магия?
Тройная спираль: магия, религия и наука
Очень краткая история магии
Цели магии
Источники и подход
Современная магия
Глава 2 Древнейшая история магии (Около 40 000—6000 лет до н. э.)
Магия палеолита
Магические культуры Плодородного полумесяца (около 23 000—6000 до н. э.)
Проблемы оседлой жизни: позднеледниковье
Глобальное потепление и его магия
Когда зародилась религия?
Участие человека
Глава 3 Магия городов: Месопотамия и Египет (4000–1000 лет до н. э.)
Магия и религия в Евразии последние 6000 лет
Магические религии Месопотамии
Города, государства и тексты
Ашипу: обученный маг
Семейства ашипу и их обучение
Месопотамское гадание
Египетская магия
Боги и магия
Скрытые силы магии
Глава 4 Китайская магия и ее всестороннее влияние (20 тысяч лет до н. э. – Наше время)
Глубинная история китайской магии
Позднеледниковые ритуалы
Неолитические космологии
Предки бронзового века
Пиры предков
Магия империи Хань
Представьте мир без религии
Глава 5 Шаманизм и магия в евразийской степи (Около 4000 лет до н. э. – Наши дни)
Шаман: реконструкция
Предыстория магии в степи
Богатая магическая экология степи
Глава 6 Магические традиции в доисторической Европе (10 000 лет до н. э. – начало н. э.)
Пространство и время в доисторической Европе
Мезолитическая магия в Британии и на северо-западе Европы
Люди становятся частью ландшафта
Земледельческая магия
Жертвенные пейзажи
Кельтское искусство: магия двусмысленности и трансформации
Гибридные культуры в северных римских провинциях
Языческое прошлое Европы
Глава 7 Еврейская, греческая и римская магия (Около 1000 года до н. э. – 1000 год н. э.)
История евреев
Еврейская магия: каирская гениза и другие источники
История еврейской магии
Греческая и римская магия
Греко-египетская магия
Средиземноморская магия
Глава 8 Магия Африки, Австралии и Америки
Африка
Северная и Южная Америка
Австралия
Глава 9 Средневековая и современная магия в Европе (500 год н. э. – наши дни)
Траектория средневековой и современной магии
Средневековая магия
Изучение магии в Средние века
Бытовая магия в Средние века
Магия эпохи Возрождения
Алхимия
Астрология
Изучение магии и науки: Джон Ди и Исаак Ньютон
Колдовство
Ранняя современная популярная магия: материальные доказательства
Магия лука
Глава 10 Современная магия и магия будущего
Современная западная магия
Магические организации
Магия сегодня
Расширение человеческого существования
Сети разумной жизни
Разумна ли материя?
Будущее магии: участие и ответственность
История магии: всемирная хронология
Библиография
Благодарности
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