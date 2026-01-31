Госден - История магии

Человечество с незапамятных времен практиковало магию в самых разнообразных целях – чтобы защититься от многочисленных угроз жестокого первобытного мира, почтить память предков, получить удачный урожай или справиться с болью и страхом. Магия пронизывала все сферы жизни древних людей, но постепенно, с развитием религии, а позднее – науки, начала выходить из обихода и приобрела дурную репутацию.

На протяжении десятков тысяч лет во всех частях обитаемого мира люди практиковали магию. Сегодня это все еще обычное явление, несмотря на многочисленные предсказания о ее вымирании. Магия пережила даже попытки ее искоренить. Когда люди сталкиваются с проблемами жизни и смерти, хотят узнать будущее или понять прошлое, чтобы защитить себя от вреда, вылечить болезнь или поспособствовать благополучию, они часто обращаются к магии. Лишь в некоторых из бесчисленных проявлений магии колдовство действительно приносит вред, духи мертвых разговаривают с живыми, а амулет от сглаза защищает семью. Магия может быть научной и философской, ведущей к более широким вопросам о природе и смысле реальности, или же доморощенной и практической, применяться для удаления бородавок или лечения больной коровы. Магия экспериментальна, изменчива и изобретательна.

Мое определение магии подчеркивает человеческие связи со Вселенной. Люди открыты для деятельности Вселенной, и она влияет на нас. Магия связана с двумя другими великими ветвями истории – религией и наукой, но отличается от них: первая сосредоточена на Боге или богах, вторая – на отдаленном понимании физической реальности. Магия – одно из древнейших мировоззрений, но оно способно к постоянному обновлению, вот почему современная магия помогает нам исследовать наши физические и этические связи с миром во время глубокого экологического кризиса.

За последние несколько столетий магия приобрела дурную репутацию отчасти из-за экстравагантных заявлений ее наиболее сомнительных практиков. Наиболее успешную пропагандистскую кампанию против магии вели все те же ее «родственники» – религия и наука. Однако любая форма человеческого поведения, столь широко распространенная и продолжительная, обязана играть важную роль для индивидов и культур. Моя цель – описать в этой книге странное и захватывающее разнообразие магии, ведь, поскольку магия встречается во все времена и во всех культурах, она добавляет новое измерение в историю цивилизации. Я также стремлюсь исследовать ее положительные качества и спросить: что магия может предложить миру сегодня?

Один увлекательный аспект магии, который я не буду здесь рассматривать, можно было бы в просторечии назвать «колдовством» – искусная дезориентация и ловкость рук, способные обмануть даже самого внимательного наблюдателя. Магия ловкости рук дискредитирует и ниспровергает наши здравые представления о том, как устроен мир: людей распиливают пополам и вновь делают целыми без какого-либо вреда; вещи исчезают или появляются в неожиданных местах; зрители никогда не могут определить точно, под какой из трех чашей спрятан мяч. В этом ниспровержении чувств методы дезориентации смешиваются с магией, в рамках которой люди делают еще более серьезные заявления о том, что они способны изменить мир. Нет никаких сомнений, что некоторые шаманы и представители мира магии помогали развивать такие методы на протяжении тысячелетий. Существует, однако, важное различие между магией, которая практикуется для развлечения, и той, что воплощает более строгую и практическую цель. Это ни в коем случае не клевета на «колдовство» как на какое-либо второсортное занятие – я большой поклонник этого аспекта магии. Скорее я делаю различие, чтобы сосредоточиться на формах магии, которые претендуют на серьезность науки и на метафизические устремления религии, претензии, которые не должны быть отвергнуты, а подлежат серьезному изучению. Магическая практика многообразна, поэтому я предлагаю вам получить первоначальное представление о ней через некоторые конкретные примеры того, что может включать в себя магия.

Госден, Крис - История магии - От языческого шаманизма и средневековой алхимии до современного ведьмовства

Крис Госден ; [перевод с английского А. В. Пудова]. — Москва : Эксмо, 2023. — 496 с. : ил.

Хардкорная история. Исторические события в современном прочтении

ISBN 978-5-04-122044-0

Крис Госден - История магии - От языческого шаманизма и средневековой алхимии до современного ведьмовства - Оглавление

Глава 1 Что такое магия и почему она важна?

Что такое магия?

Тройная спираль: магия, религия и наука

Очень краткая история магии

Цели магии

Источники и подход

Современная магия

Глава 2 Древнейшая история магии (Около 40 000—6000 лет до н. э.)

Магия палеолита

Магические культуры Плодородного полумесяца (около 23 000—6000 до н. э.)

Проблемы оседлой жизни: позднеледниковье

Глобальное потепление и его магия

Когда зародилась религия?

Участие человека

Глава 3 Магия городов: Месопотамия и Египет (4000–1000 лет до н. э.)

Магия и религия в Евразии последние 6000 лет

Магические религии Месопотамии

Города, государства и тексты

Ашипу: обученный маг

Семейства ашипу и их обучение

Месопотамское гадание

Египетская магия

Боги и магия

Скрытые силы магии

Глава 4 Китайская магия и ее всестороннее влияние (20 тысяч лет до н. э. – Наше время)

Глубинная история китайской магии

Позднеледниковые ритуалы

Неолитические космологии

Предки бронзового века

Пиры предков

Магия империи Хань

Представьте мир без религии

Глава 5 Шаманизм и магия в евразийской степи (Около 4000 лет до н. э. – Наши дни)

Шаман: реконструкция

Предыстория магии в степи

Богатая магическая экология степи

Глава 6 Магические традиции в доисторической Европе (10 000 лет до н. э. – начало н. э.)

Пространство и время в доисторической Европе

Мезолитическая магия в Британии и на северо-западе Европы

Люди становятся частью ландшафта

Земледельческая магия

Жертвенные пейзажи

Кельтское искусство: магия двусмысленности и трансформации

Гибридные культуры в северных римских провинциях

Языческое прошлое Европы

Глава 7 Еврейская, греческая и римская магия (Около 1000 года до н. э. – 1000 год н. э.)

История евреев

Еврейская магия: каирская гениза и другие источники

История еврейской магии

Греческая и римская магия

Греко-египетская магия

Средиземноморская магия

Глава 8 Магия Африки, Австралии и Америки

Африка

Северная и Южная Америка

Австралия

Глава 9 Средневековая и современная магия в Европе (500 год н. э. – наши дни)

Траектория средневековой и современной магии

Средневековая магия

Изучение магии в Средние века

Бытовая магия в Средние века

Магия эпохи Возрождения

Алхимия

Астрология

Изучение магии и науки: Джон Ди и Исаак Ньютон

Колдовство

Ранняя современная популярная магия: материальные доказательства

Магия лука

Глава 10 Современная магия и магия будущего

Современная западная магия

Магические организации

Магия сегодня

Расширение человеческого существования

Сети разумной жизни

Разумна ли материя?

Будущее магии: участие и ответственность

История магии: всемирная хронология

Библиография

Благодарности