Государственный музей искусств - Копенгаген - Научно - популярное издание

Копенгаген по праву называют городом музеев только в черте города их более шестидесяти. Одни из музейных собраний посвящены культуре Дании: Национальный музей, Собрание Хиршпрунга. Другие представляют датчанам и гостям королевства направления и стили мирового искусства: Музей Ордрупгард, Новая глиптотека Карлсберга, Новый музей изящных искусств, Музей Торвальдсена. Самым грандиозным по замыслу и энциклопедическим по собранным фондам в Дании является Государственный музей искусств.

Государственный музей искусств расположен в центре Копенгагена, напротив королевской резиденции Кристиаисборг. Он формировался как главный музей изобразительных искусств королевства. Именно сюда поступали лучшие произведения отечественной живописи, сюда благодаря настойчивым

поискам королевских агентов по искусству и инициативе датских коллекционеров стекались шедевры, принадлежавшие разным национальным школам и художественно-историческим стилям. Собранная таким образом коллекция представляет сегодняшним зрителям историю европейского искусства от древности до современности, и поэтому Государственный музей искусств по праву называют Национальной галереей Дании.

Основу коллекции Государственного музея искусств составляет уникальная по значимости королевская коллекция живописи. История зарождения королевского собрания воеходит к началу XVI века. По свидетельству Альбрехта Дюрера, записанному в его дневнике, в 1521 году король Дании Кристиан II получил в дар от немецкого мастера лучшие оттиски всех его гравюр. Этот дар и сегодня является частью музейной коллекции. Коллекция Дюрера стала импульсом к возникновению замысла создать Национальную галерею Дании. Она вызвала живой интерес к искусству у представителей датского двора, и последующие поколения королей стремились укрепить и продолжить традицию, заложенную Кристианом II.

Самым азартным коллекционером стал король Кристиан IV. Одним из первых датских монархов он начал собирать собственную коллекцию картин, в которую вошли произведения современной ему датской и западноевропейской живописи. В годы его правления Дания достигла вершины своего расцвета, и статус могущественной страны был подкреплен приобретением для королевской галереи сорока работ средневековых мастеров Европы. Кристиан IV активно возводил города и замки, и новые архитектурные памятники украшались живописными и декораторскими работами. Большая часть этих произведений досталась Швеции в качестве военных трофеев в 1658 году, но часть их осталась в Дании и хранится сегодня в Государственном музее искусств. Приобретенные королем работы свидетельствуют о его интересе к драматическим сценам, наполненным символикой и моральными «уроками», цель которых воспитание и просвещение зрителя.

Государственный музей искусств - Копенгаген - Научно - популярное издание

М. : ООО «Печатная слобода», 2015. - 245 с.

ISBN 978-5-7793-4481-4

Государственный музей искусств. Копенгаген. Научно - популярное издание - Содержание

Государственный музей искусств, Копенгаген

Живопись Италии

Живопись Германии

Живопись Голландии

Живопись Дании

Указатель произведений