РАГС - специальные выпуски - Государство, религия, церковь в России и за рубежом

Научный журнал способствует информационно-аналитическому, культурно-просветительному, координационно-методологическому сопровождению деятельности органов государственной власти и заинтересованных организаций, связанной с государственно-конфессиональными отношениями и религиоведением, популяризацией материалов по истории и современному положению конфессий, религиозных групп в России и мире, с проблемами изучения религий, культов, межрелигиозного взаимодействия, религиозно-аксиологических комплексов, ценностей идеологии и пропаганды с целью обеспечения социальной, демографической и национальной стабильности и безопасности общества и государства.

Тематика журнала охватывает отрасли не только философских и исторических наук, но и смежных - правовых, политологических, социологических, культурологических, филологических и искусствоведения.

Приоритетными для журнала считаются: исследования, выполненные на российском и иностранном, региональном и цивилизационном материале, раскрывающие характер спецификации и смыслополагания человека, группы, общества, государства с соблюдением философско-религиоведческого, экземплификативного, герменевтического, социокультурного, культур-психологического подходов и принципов историзма и объективности.

Государство, религия, церковь в России и за рубежом

Специальный выпуск

Издание РАГС

Государство, религия, церковь в России и за рубежом - к № 1/2009 - Диакон Андрей Юрченко - Из философско-богословских опытов

ISSN 2073-7203

Государство, религия, церковь в России и за рубежом - к № 1/2009 - Диакон Андрей Юрченко - Из философско-богословских опытов - Содержание

Предисловие: диакон Андрей Юрченко и его философско-богословские исследования К проблеме категории «сущность» по «Категориям» Декарт исторический против Декарта легендарного: к проблеме понятия «субстанция» в картезианской философии Материи нет, есть материи! (Партликбез - по антимату?) К проблеме эксцерпции Аполлинария Лаодикийского «Воипостасное» и «Леонтий Византийский»: демифологизация наукообразия

Государство, религия, церковь в России и за рубежом - к № 2/2009 - Святого живоносного воскресения Христова монастырь Нового Иерусалима: поруганно-порушенная и восстанавливаемая святыня - Содержание

Предисловие: монастырь Нового Иерусалима как проблема гражданского попечения. Шмидт В.В Передача Русской Православной Церкви зданий (строений, сооружений) Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря: некоторые правовые аспекты. Чернега К.А Зодчество Святейшего Патриарха Никона: служение Отечеству. Бондарева О.Н. Иеротопия: создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исследования. Лидов А.М. На небеси Рай — на земли Валдай: Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь. Архимандрит Ефрем, иеромонах Серафим Крестный Онежский монастырь: святыня на Кий-острове в Белом море. Абрамовский В.Н., Кольцова Т.М. Скрижали «симфонии»: Воскресенский монастырь Нового Иерусалима - стяжание Града Небесного. Шмидт В.В Настоятели Воскресенского монастыря Нового Иерусалима: живая история обители. Дорошенко С.М. Палестина Святой Руси (путеводитель с душепопечительным славословием). Шмидт В.В Музыкально-литургическое наследие никонова монастыря Нового Иерусалима. Заболотная Н.В., Кручинина А.Н., Васильева Е.Е. Роль государства и Церкви в развитии русского искусства XVII в. Бусева-Давыдова И.Л. Хронограф: век XVII. Васильева О.Ю., Дорошенко С.М. Шмидт В.В Патриарх Никон и его наследие в русской истории, культуре и мысли: материалы дискуссии

Государство, религия, церковь в России и за рубежом - к № 3/2009 - Ф.Г. Овсиенко - О религии и религиоведении (работы разных лет) - Содержание

Фридрих Григорьевич Овсиенко (1939-2007). Зуев Ю.П I. Философские проблемы религиоведения Католическая философия

Философия и теология человека в допонтификатном творчестве Кароля Войтылы (Иоанна Павла II)

Католическая концепция диалога западно-христианской и восточно-христианской цивилизации

Христианская инкультурация как метод сближения культур Запада и Востока

Фридрих Ницше - антихристианин

Экзистенциализм: религиозный и атеистический?

Сферы изысканий религиоведения и теологии и специфика постижения ими рассматриваемых объектов II. Социально-этические аспекты религиоведения Теоретические источники и исторические предпосылки церковной социальной доктрины

Методологические принципы социальной доктрины католицизма и их модернизация

Критика методологических основ социального учения католицизма

Эволюция католического учения о роли женщины в обществе, семье и браке

Проблема «человек - природа» в современной католической философии

Гуманизм и религия

Особенности формирования социальных доктрин православия и католицизма

Католическое образование

Религиозный пацифизм III. Исторический опыт и современные проблемы государственно-церковных отношений Взаимоотношения государства и Церкви в странах

Восточной Европы

Католицизм в России

Политизация конфессий и клерикализация политики: тенденции развития и риски в российском обществе

Государство, религия, церковь в России и за рубежом - к № 4/2009 - Псалтирь и ее рецепции в культуре - Содержание