Государство, религия, церковь в России и за рубежом
РАГС - специальные выпуски - Государство, религия, церковь в России и за рубежом
Научный журнал способствует информационно-аналитическому, культурно-просветительному, координационно-методологическому сопровождению деятельности органов государственной власти и заинтересованных организаций, связанной с государственно-конфессиональными отношениями и религиоведением, популяризацией материалов по истории и современному положению конфессий, религиозных групп в России и мире, с проблемами изучения религий, культов, межрелигиозного взаимодействия, религиозно-аксиологических комплексов, ценностей идеологии и пропаганды с целью обеспечения социальной, демографической и национальной стабильности и безопасности общества и государства.
Тематика журнала охватывает отрасли не только философских и исторических наук, но и смежных - правовых, политологических, социологических, культурологических, филологических и искусствоведения.
Приоритетными для журнала считаются: исследования, выполненные на российском и иностранном, региональном и цивилизационном материале, раскрывающие характер спецификации и смыслополагания человека, группы, общества, государства с соблюдением философско-религиоведческого, экземплификативного, герменевтического, социокультурного, культур-психологического подходов и принципов историзма и объективности.
Государство, религия, церковь в России и за рубежом
Специальный выпуск
Издание РАГС
Государство, религия, церковь в России и за рубежом - к № 1/2009 - Диакон Андрей Юрченко - Из философско-богословских опытов
ISSN 2073-7203
Государство, религия, церковь в России и за рубежом - к № 1/2009 - Диакон Андрей Юрченко - Из философско-богословских опытов - Содержание
Предисловие: диакон Андрей Юрченко и его философско-богословские исследования
К проблеме категории «сущность» по «Категориям»
Декарт исторический против Декарта легендарного: к проблеме понятия «субстанция» в картезианской философии
Материи нет, есть материи! (Партликбез - по антимату?)
К проблеме эксцерпции Аполлинария Лаодикийского
«Воипостасное» и «Леонтий Византийский»: демифологизация наукообразия
Государство, религия, церковь в России и за рубежом - к № 2/2009 - Святого живоносного воскресения Христова монастырь Нового Иерусалима: поруганно-порушенная и восстанавливаемая святыня - Содержание
Предисловие: монастырь Нового Иерусалима как проблема гражданского попечения. Шмидт В.В
Передача Русской Православной Церкви зданий (строений, сооружений) Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря: некоторые правовые аспекты. Чернега К.А
Зодчество Святейшего Патриарха Никона: служение Отечеству. Бондарева О.Н.
Иеротопия: создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исследования. Лидов А.М.
На небеси Рай — на земли Валдай: Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь. Архимандрит Ефрем, иеромонах Серафим
Крестный Онежский монастырь: святыня на Кий-острове в Белом море. Абрамовский В.Н., Кольцова Т.М.
Скрижали «симфонии»: Воскресенский монастырь Нового Иерусалима - стяжание Града Небесного. Шмидт В.В
Настоятели Воскресенского монастыря Нового Иерусалима: живая история обители. Дорошенко С.М.
Палестина Святой Руси (путеводитель с душепопечительным славословием). Шмидт В.В
Музыкально-литургическое наследие никонова монастыря Нового Иерусалима. Заболотная Н.В., Кручинина А.Н., Васильева Е.Е.
Роль государства и Церкви в развитии русского искусства XVII в. Бусева-Давыдова И.Л.
Хронограф: век XVII. Васильева О.Ю., Дорошенко С.М. Шмидт В.В
Патриарх Никон и его наследие в русской истории, культуре и мысли: материалы дискуссии
Государство, религия, церковь в России и за рубежом - к № 3/2009 - Ф.Г. Овсиенко - О религии и религиоведении (работы разных лет) - Содержание
Фридрих Григорьевич Овсиенко (1939-2007). Зуев Ю.П
I. Философские проблемы религиоведения
- Католическая философия
- Философия и теология человека в допонтификатном творчестве Кароля Войтылы (Иоанна Павла II)
- Католическая концепция диалога западно-христианской и восточно-христианской цивилизации
- Христианская инкультурация как метод сближения культур Запада и Востока
- Фридрих Ницше - антихристианин
- Экзистенциализм: религиозный и атеистический?
- Сферы изысканий религиоведения и теологии и специфика постижения ими рассматриваемых объектов
II. Социально-этические аспекты религиоведения
- Теоретические источники и исторические предпосылки церковной социальной доктрины
- Методологические принципы социальной доктрины католицизма и их модернизация
- Критика методологических основ социального учения католицизма
- Эволюция католического учения о роли женщины в обществе, семье и браке
- Проблема «человек - природа» в современной католической философии
- Гуманизм и религия
- Особенности формирования социальных доктрин православия и католицизма
- Католическое образование
- Религиозный пацифизм
III. Исторический опыт и современные проблемы государственно-церковных отношений
- Взаимоотношения государства и Церкви в странах
- Восточной Европы
- Католицизм в России
- Политизация конфессий и клерикализация политики: тенденции развития и риски в российском обществе
Государство, религия, церковь в России и за рубежом - к № 4/2009 - Псалтирь и ее рецепции в культуре - Содержание
- Псалтирь (Книга Хвалений) в контексте мировой культуры. Синило Г.В
- Культурно-историческое и философское значение славянской Псалтири. Громов М.Н.
- Псалтирь у еврей нарицаемая Книга Песней вновь переведенная в Москве. Амвросий (Зертис-Каменский), архиепископ
- Psalterz Dawidow. Jan Kochanowski
- Псалтирь Царя Давида, художеством рифмотворным равномерно слога согласоконечно, по различным стихом родом преложенная. Симеон Полоцкий
- Духовныя стихотворения, или преложение псалмов. Сумароков А.П.
- Псалтирь [стихотворная]. Пробатов Василий, протоиерей
- Псалтирь в русской культуре второй половины XVII века: историко-стилистические процессы в музыкально-поэтическом творчестве. Васильева Е.Е.
- Толкование особых изречений в церковной Псалтири, изложенное по руководству святых отцов Церкви. Терновский Сергий, протоиерей
- Вероучение Псалтири, его особенности и значение в общей системе библейского вероучения. Юнгеров П.А
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