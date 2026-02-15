Готард - Сила взывания

В этой книге Билл Готард исследует специфический вид молитвы — «взывание», которое он определяет как отчаянный, громкий крик души к Богу в моменты крайней нужды или опасности. Автор утверждает, что такое обращение обладает особой силой, так как оно полностью устраняет человеческую гордость и демонстрирует абсолютную зависимость от Творца. Готард анализирует библейские примеры того, как Бог сверхъестественным образом отвечал на подобные вопли, и объясняет, почему именно этот формат молитвы является ключом к высвобождению Божьего вмешательства в самых безнадежных ситуациях.

Центральной темой труда является преодоление страха через осознание Божьего присутствия и Его готовности защитить Своих детей. Автор предлагает практические шаги по замене парализующего страха на «страх Господень», который становится источником мудрости и силы. Книга учит читателя распознавать духовные причины своих тревог и использовать взывание как инструмент для разрушения ментальных и духовных крепостей. По мнению Готарда, понимание тайны взывания позволяет верующему сохранять мир в сердце и действовать решительно даже тогда, когда обстоятельства кажутся непреодолимыми.

Билл Готард – В чем сокрыта сила взывания - Тайна преодоления страха

Oak Brook, IL: Institute in Basic Life Principles, Inc. - Институт Основных Жизненных Принципов, 2001. – 72 с.

ISBN 0-916888-20-7

Билл Готард – В чем сокрыта сила взывания – Содержание

Вступление

1 Свидетельства силы воззвания к Богу

2 Как неистовый шторм преподал три жизненно важных урока по взыванию

3 Почему вопль обычно более действенен, чем молитва

4 Пять факторов, которые необходимы для того, чтобы наш вопль был услышан

5 Библейские примеры, которые демонстрируют силу воззвания к Богу

6 Самый важный призыв

7 Семь причин, объясняющих, почему Бог может не услышать наш призыв

8 Почему молитва Иависа является настолько эффективной

9 Как благодарить Бога за то, что Он слышит наши взывания и отвечает на них

Ссылки

Мой опыт во взывании