Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Готард - Сила взывания

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

В этой книге Билл Готард исследует специфический вид молитвы — «взывание», которое он определяет как отчаянный, громкий крик души к Богу в моменты крайней нужды или опасности. Автор утверждает, что такое обращение обладает особой силой, так как оно полностью устраняет человеческую гордость и демонстрирует абсолютную зависимость от Творца. Готард анализирует библейские примеры того, как Бог сверхъестественным образом отвечал на подобные вопли, и объясняет, почему именно этот формат молитвы является ключом к высвобождению Божьего вмешательства в самых безнадежных ситуациях.

Центральной темой труда является преодоление страха через осознание Божьего присутствия и Его готовности защитить Своих детей. Автор предлагает практические шаги по замене парализующего страха на «страх Господень», который становится источником мудрости и силы. Книга учит читателя распознавать духовные причины своих тревог и использовать взывание как инструмент для разрушения ментальных и духовных крепостей. По мнению Готарда, понимание тайны взывания позволяет верующему сохранять мир в сердце и действовать решительно даже тогда, когда обстоятельства кажутся непреодолимыми.

Билл Готард – В чем сокрыта сила взывания - Тайна преодоления страха

Oak Brook, IL: Institute in Basic Life Principles, Inc. - Институт Основных Жизненных Принципов, 2001. – 72 с.

ISBN 0-916888-20-7

Билл Готард – В чем сокрыта сила взывания – Содержание

Вступление

  • 1 Свидетельства силы воззвания к Богу

  • 2 Как неистовый шторм преподал три жизненно важных урока по взыванию

  • 3 Почему вопль обычно более действенен, чем молитва

  • 4 Пять факторов, которые необходимы для того, чтобы наш вопль был услышан

  • 5 Библейские примеры, которые демонстрируют силу воззвания к Богу

  • 6 Самый важный призыв

  • 7 Семь причин, объясняющих, почему Бог может не услышать наш призыв

  • 8 Почему молитва Иависа является настолько эффективной

  • 9 Как благодарить Бога за то, что Он слышит наши взывания и отвечает на них

Ссылки

Мой опыт во взывании

Views 61
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

