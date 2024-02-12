Готхельф, Иеремия - Пляска смерти

Как и к Иову, приходили к нам один за другим посланники, и новости, которые они сообщали, были одна хуже другой. Еще говорили о несчастье в Гамбурге, об ужасе в Париже, как из-за моря пришло тревожное известие из Сан-Доминго, что на Гаити, большом острове в Вест-Индии, это свободная республика негров, о которой раньше много ходило толков, теперь же она, поскольку никакого сообщения с ней нет, почти забыта. Там-то, в глубоких подземных кавернах, которые до сих пор представляют для нас загадку, да и останутся ею впредь, произошли волнения. Очнулся ли ото сна великан, принялась ли длань Господня расчищать пещеры или прокладывать дорогу источникам? Этого мы не ведаем и уже не узнаем. Однако волнение это встряхнуло весь остров, земля задрожала, пошла трещинами, творения рук человеческих рухнули, стихии порвали свои путы, и в неистовство впал самый страшный из зверей — человек.

Должно быть, ужасно, когда начинают ходить ходуном фундаменты домов, церковные башни — качаться из стороны в сторону, а их тени — беспорядочно переползать с места на место, словно хотят оторваться от предметов, тут на землю падает купол, а там обрушивается целый дом, на улицу выскакивают люди, волосы дыбом, больные в ночных рубашках, здоровые — захватив что-то из добра, матери с детьми на руках, тут гибнет целая толпа, а там вздыбившаяся земля погребает под собой целую семью, вослед погибшим устремляются все новые люди, их разум помутился из-за страха смерти, и тот, кому удалось ее избежать и спастись, не знает, как так получилось и куда делись остальные. Выбившись из сил, сидит он рядом со своим скарбом и дрожа вслушивается в утробные звуки земли, не предвещают ли они новых возмущений и не придется ли ему вновь искать надежное место. И пока он прислушивается, взгляд его скользит по руинам города и ищет среди бегущих, спасающихся от этого кошмара, своих любимых, ищет отца или брата, ищет ребенка или мать; вот ему кажется, что он их увидел, тут под ним дрожит земля, бешеный толчок вздымает почву, подбрасывает его в воздух, новый ужас вздыбливает его волосы, вновь гонит его прочь, к следующему надежному месту. Там ему удается перевести дух, он снова прислушивается и всматривается. Земля остается спокойной, люди находят своих, бешеный стук сердец унимается. Губы открываются для благодарностей, и тут же налетает отчаянная банда, кровожадная, охочая до добычи, опьяненная страстью, они бесчинствуют, грабят и убивают, и то, что пощадил Господь, становится жертвой самого дикого из зверей — человека, и тот, кто думал, что спасся из разрушенного города, видит, как спутники погибают от окровавленных рук человеческих. Но это свойственно человеческой натуре: стоит человеку сбросить личину, как облик его становится куда более звериным, чем у животных, он принимается вынюхивать прах и кровь, и при любом несчастье прорывается наружу нутро его, особенно же там, где человек страдает и предлагает брату руку помощи, но где нужда сковывает силы, которые обычно поддерживают порядок.

Так, видимо, произошло и на Гаити, где отвратительные поступки человека принесли несчастья гораздо большие, чем само страшное землетрясение. Верно говорил Давид: лучше пасть от руки Господа, чем попасть в руки к человеку.

Готхельф, Иеремия - Пляска смерти

Пер. с нем. А. Филиппова-Чехова; вступ. ст. А. В. Маркова. — Μ. : РИПОЛ классик; libra, 2024. — 256 с. — (Horror Story).

ISBN 978-5-886-15001-8

Готхельф, Иеремия - Пляска смерти – Содержание

Александр Марков. Швейцарский пастор — отец политического триллера

ПЛЯСКА СМЕРТИ