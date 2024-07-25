В один прекрасный день ранней весной я ехал по шоссе через горный перевал в Колорадо. Внезапный снегопад скрыл машину, двигавшуюся впереди, на небольшом расстоянии. Я всматривался в кружащиеся передо мной снежные вихри, но ничего не мог разглядеть в ослепительной белизне снега. Нажимая ногой на педаль тормоза, я чувствовал, как беспокойство наполняет тело, и слышал тяжелые удары сердца.

Беспокойство переросло во всепоглощающии страх; я съехал на обочину дороги, чтобы переждать метель. Через полчаса снегопад прекратился, видимость восстановилась, и я продолжил путь - но лишь затем, чтобы, едва преодолев несколько сотен ярдов дальше по дороге, снова остановиться. Там бригада «скорой помощи» приводила в чувство пассажира автомобиля, врезавшегося в заднюю часть машины, ехавшей впереди. Столкновение вызвало затор на шоссе. Если бы я продолжил движение при слепящем снегопаде, то, вероятно, налетел бы на них.

Предостерегающий страх, охвативший меня в тот день, возможно, спас мне жизнь. Подобно кролику, в ужасе застывшему при одном виде пробегающей мимо лисы, или простейшему млекопитающему, прячущемуся от нападающего динозавра, я оказался во власти некоего внутреннего состояния. Оно заставило меня остановиться, насторожиться и обратить внимание на надвигающуюся опасность. Все эмоции, по существу, представляют собой побуждение к действию, мгновенные программы действий, которые эволюция постепенно прививала нам. Собственно, корнем слова «эмоция» является латинскии глагол moveo, означающии «двигать, приводить в движение», с приставкой е- («э-»), придающей дополнительное значение направленности вовне: «отодвигать, удалять». Значит, каждая из эмоций пробуждает стремление действовать. В том, что эмоции приводят к действиям, легче всего убедиться, наблюдая за животными или детьми. Только у <<Цивилизованных» взрослых мы часто обнаруживаем колоссальное отклонение от нормы животного царства.

Гоулман Дэниел - Эмоциональный интеллект - Почему он может значить больше, чем IQ

пер. с англ. А. П. Исаевой

4-е изд.

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 544 с.

ISBN 978-5-00057-915-2

Гоулман Дэниел - Эмоциональный интеллект - Почему он может значить больше, чем IQ - Оглавление

Задача Аристотеля

ЧАСТЬ 1. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МОЗГ

Глава 1. Зачем нужны эмоции

Глава 2. Анатомия эмоционального бандитизма

ЧАСТЬ 2. ПРИРОДА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Глава З. Когда умный глупеет

Глава 4. Познай самого себя

Глава 5. Рабы страстей

Глава 6. Главная одаренность

Глава 7. Корни эмпатии

Глава 8. Искусство общения

ЧАСТЬ З. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ РАЗУМ В ДЕЙСТВИИ

Глава 9. Закадычные враги

Глава 10. Управление с душой

Глава 11. Психика и медицина

ЧАСТЬ 4. ОКНА ВОЗМОЖНОСТИ

Глава 12. Семейный плавильный тигель

Глава 13. Психическая травма и повторное эмоциональное обучение

Глава 14. Темперамент - не фатум

ЧАСТЬ 5. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ