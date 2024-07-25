Гоулман Дэниел - Эмоциональный интеллект - Почему он может значить больше, чем IQ

Гоулман - Эмоциональный интеллект
В один прекрасный день ранней весной я ехал по шоссе через горный перевал в Колорадо. Внезапный снегопад скрыл машину, двигавшуюся впереди, на небольшом расстоянии. Я всматривался в кружащиеся передо мной снежные вихри, но ничего не мог разглядеть в ослепительной белизне снега. Нажимая ногой на педаль тормоза, я чувствовал, как беспокойство наполняет тело, и слышал тяжелые удары сердца.
Беспокойство переросло во всепоглощающии страх; я съехал на обочину дороги, чтобы переждать метель. Через полчаса снегопад прекратился, видимость восстановилась, и я продолжил путь - но лишь затем, чтобы, едва преодолев несколько сотен ярдов дальше по дороге, снова остановиться. Там бригада «скорой помощи» приводила в чувство пассажира автомобиля, врезавшегося в заднюю часть машины, ехавшей впереди. Столкновение вызвало затор на шоссе. Если бы я продолжил движение при слепящем снегопаде, то, вероятно, налетел бы на них.
Предостерегающий страх, охвативший меня в тот день, возможно, спас мне жизнь. Подобно кролику, в ужасе застывшему при одном виде пробегающей мимо лисы, или простейшему млекопитающему, прячущемуся от нападающего динозавра, я оказался во власти некоего внутреннего состояния. Оно заставило меня остановиться, насторожиться и обратить внимание на надвигающуюся опасность. Все эмоции, по существу, представляют собой побуждение к действию, мгновенные программы действий, которые эволюция постепенно прививала нам. Собственно, корнем слова «эмоция» является латинскии глагол moveo, означающии «двигать, приводить в движение», с приставкой е- («э-»), придающей дополнительное значение направленности вовне: «отодвигать, удалять». Значит, каждая из эмоций пробуждает стремление действовать. В том, что эмоции приводят к действиям, легче всего убедиться, наблюдая за животными или детьми. Только у <<Цивилизованных» взрослых мы часто обнаруживаем колоссальное отклонение от нормы животного царства.
Гоулман Дэниел - Эмоциональный интеллект - Почему он может значить больше, чем IQ
пер. с англ. А. П. Исаевой
4-е изд.
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 544 с.
ISBN 978-5-00057-915-2
Гоулман Дэниел - Эмоциональный интеллект - Почему он может значить больше, чем IQ - Оглавление
Задача Аристотеля
ЧАСТЬ 1. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МОЗГ
- Глава 1. Зачем нужны эмоции
- Глава 2. Анатомия эмоционального бандитизма
ЧАСТЬ 2. ПРИРОДА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
- Глава З. Когда умный глупеет
- Глава 4. Познай самого себя
- Глава 5. Рабы страстей
- Глава 6. Главная одаренность
- Глава 7. Корни эмпатии
- Глава 8. Искусство общения
ЧАСТЬ З. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ РАЗУМ В ДЕЙСТВИИ
- Глава 9. Закадычные враги
- Глава 10. Управление с душой
- Глава 11. Психика и медицина
ЧАСТЬ 4. ОКНА ВОЗМОЖНОСТИ
- Глава 12. Семейный плавильный тигель
- Глава 13. Психическая травма и повторное эмоциональное обучение
- Глава 14. Темперамент - не фатум
ЧАСТЬ 5. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
- ГЛАВА 15. Чем оборачивается эмоциональная безграмотность
- Глава 16. Обучение эмоциям
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