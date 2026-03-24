Гоулман - Социальный интеллект

Category ESXATOS BOOKS, History, Ethics, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Гоулман Дэниел - Социальный интеллект. Новая наука о человеческих отношениях

пер. с англ. Н. Аллунан, А. Анваера

Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2021. 576 с.

Серия "Анатомия современного общества"

ISBN 97 8-5-17-113365-8

Гоулман Дэниел - Социальный интеллект. Новая наука о человеческих отношениях - Содержание

Пролог. Приподнимая завесу над новой наукой

Часть І. Созданные взаимодействовать

  • Глава 1. Эмоциональная экономика

  • Глава 2. Рецепт взаимопонимания

  • Глава 3. Нейронный Wi-Fi

  • Глава 4. Инстинкт альтруизма

  • Глава 5. Нейроанатомия поцелуя

  • Глава 6. Что такое социальный интеллект ?

Часть ІІ. Разорванные связи

  • Глава 7. Ты и Оно

  • Глава 8. Темная триада

  • Глава 9. Ментальная слепота

Часть ІІІ. Воспитанная природа

  • Глава 10. Гены не приговор

  • Глава 11. Надежный тыл

  • Глава 12. Заданный уровень счастья

Часть ІV. Многообразие любви

  • Глава 13. Сети привязанности

  • Глава 14. Желание — его и ее

  • Глава 15. Биология сострадания

Часть V. Здоровые связи

  • Глава 16. Стресс социален

  • Глава 17. Биологические союзники

  • Глава 18. Рецепт для людей

Часть VI. Социальное значение

  • Глава 19. Отличное местечко для достижений

  • Глава 20. Логика исправления, исправление логики

  • Глава 21. Они становятся Нами

Эпилог. Что же для нас действительно важно ?

  • Приложение А. Верхний и нижний пути: примечание

  • Приложение Б. Социальный мозг

  • Приложение В. Переосмысление социального интеллекта

Благодарности

Примечания

Предметно-именной указатель

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

Related Books

All Books