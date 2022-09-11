Майкл Говард - Книга Падших Ангелов

Осторожно: оккультизм! Только для изучающих с апологетическими целями!

Мэдлин (Мадлен) Монтальбан (1910-1982) - именно эта женщина стала моим наставником, познакомив меня с легендами и мифами о падших ангелах. В современную эпоху медиа-ведьм и интернет-колдунов, зазывающих к себе толпы людей для «ученичества», трудно найти грамотного практика, который избегал бы внимания публики. Мэдлин была именно такой личностью: несмотря на то, что ее называли лучшим церемониальным магом Лондона (и, возможно, всей страны), она могла спокойно гулять по столице и заходить в самые популярные эзотерические места и книжные магазины, специализирующиеся на продаже оккультной литературы, оставаясь при этом незамеченной и неузнанной.

Мэдлин не написала никаких больших работ и исследований по оккультизму (ее единственная книга по Таро была составлена другом и коллегой и опубликована уже после ее смерти), а ее публичные выступления и лекции на эзотерических собраниях были редкостью. Когда я познакомился с ней в конце 1960-х, она была фактически затворницей, хотя и жила в прекрасной квартире в двух шагах от Вест-Энда, самого оживленного района Лондона. Мэдлин, однако, любила собирать у себя Внутренний Круг Избранных (туда входили близкие друзья и ученики), устраивая теплые встречи и не скупясь на угощения. Из-за того, что Мэдлин отказывалась делать из магии бизнес и придерживалась убеждений, которые были неприемлемы даже для многих ее коллег-оккультистов, вокруг нее установилась атмосфера таинственности и скрытности, которую она сознательно поощряла. Зачастую даже самым близким друзьям было трудно отличить реального человека от выдуманной легенды! Как и большинство магов, которые получили покровительство бога Гермеса, Мэдлин Монтальбан также привлекал этот образ трикстера, игрока и носителя Хаоса.

Те, кто принимал все особенности характера и прихоти Мэдлин и, что наиболее важно, были приняты ею (поскольку она имела язвительный и резкий нрав и не терпела дураков), вскоре начинали чувствовать, что она изменяла их жизни, выступая в роли катализатора. Лично я считаю это признаком хорошего учителя оккультизма и магии, кстати влияние Мэдлин на меня длилось более тридцати пяти лет. Собственно, вся книга — это дань учению Мэдлин, которое было основано на ее твердой вере и преданности сошедшим с Небес ангелам и их предводителю, их роли в играх Мироздания, их помощи человечеству. Также эта книга включает в себя многое из учений Мэдлин Монтальбан по герметизму, астрологии, тайной традиции Таро и ангельской магии.

Майкл Говард - Книга Падших Ангелов

М. : «Касталия», 2021. — 222 с.

ISBN 978-5-521-16285-7

Майкл Говард - Книга Падших Ангелов - Содержание

Вступление

Глава первая. От примитивных обезьян к ангелам

Глава вторая. Древо гнозиса

Глава третья. Падшие ангелы

Глава четвертая. Мифы и легенды о Великом потопе

Глава пятая. Госпожа вечерней звезды

Глава шестая. Аватары (воплощения) Света

Глава седьмая. Дети Каина

Глава восьмая. Ангелы-наставники

Приложение А. Зов Адепта к ангелу ведовской крови

Приложение В. Ритуал обращения к Люмиэлю (Мастеру Ведовских Мистерий)

Библиография