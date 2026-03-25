Грааф - Разлуки не будет

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Эта книга — плод более чем двадцатилетней работы автора в хосписах и её личного духовного пути под руководством митрополита Антония Сурожского. Фредерика де Грааф обращается к самым болезненным вопросам человеческого бытия: как принять страдание, как найти смысл в уходе близкого человека и как победить страх перед смертью.

В центре повествования — идея о том, что смерть не является концом любви и общения. Автор учит нас «навыку присутствия», умению быть рядом с тем, кто страдает, без фальшивых утешений, но с глубоким состраданием и тишиной. Это книга о том, как через боль и утрату прийти к пониманию вечности, где «разлуки не будет».

Фредерика де Грааф – Разлуки не будет – Как пережить смерть и страдания близких

Москва, Издательский дом «Никея», 2016. – 192 с.

ISBN 978-5-91761-465-6

Фредерика де Грааф – Разлуки не будет – Содержание

  • Предисловие. Б. С. Братусь

  • Введение

  • Отношение к смерти и страданию

  • Состояние болеющего человека

  • Фазы принятия экзистенциального кризиса

  • Общение с тяжело болеющим человеком

  • Страхи, которые могут беспокоить болеющего человека

  • Что делать, если больной не в состоянии говорить?

  • Слияние состояния души больного и его близких

  • Последние часы перед смертью

  • После смерти

  • Переживание утраты

  • Смерть детей

  • Заключение

