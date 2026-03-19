Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 2

Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 2
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, FOREIGN, History, **Jewish History

Второй том фундаментального исследования Лестера Л. Граббе «A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period: The Coming of the Greeks (335–175 BCE)» посвящен одному из самых загадочных и в то же время ключевых периодов еврейской истории. Автор ставит задачу реконструировать эпоху от завоеваний Александра Македонского до начала восстания Маккавеев, когда иудейское общество впервые столкнулось с мощным вызовом эллинизма. Основная идея тома заключается в том, что «приход греков» не был внезапной катастрофой, а представлял собой сложный, многослойный процесс культурной и политической адаптации, который навсегда изменил облик иудаизма, подготовив почву для будущих теологических разделений.

Содержательная часть книги детально исследует административное устройство Палестины сначала под властью Птолемеев, а затем Селевкидов, анализируя экономические изменения и роль налоговой системы в социальной стратификации общества. Граббе последовательно разбирает крайне скудные исторические источники этого периода, такие как «Письмо Аристея», папирусы Зенона и труды Иосифа Флавия, отделяя легендарные наслоения от проверяемых фактов. Автор уделяет значительное внимание процессу перевода еврейских Писаний на греческий язык (Септуагинта) и возникновению ранней апокалиптической литературы, рассматривая их как реакцию на культурное давление извне. В книге также глубоко исследуется возвышение иерусалимской аристократии и внутренние конфликты в среде священства, которые в конечном итоге привели к кризису при Антиохе IV Епифане.

Текст написан в строгом критическом стиле, где автор мастерски использует междисциплинарный подход, сочетая классическую филологию с данными археологии и нумизматики. Лестер Граббе предлагает читателю не упрощенную схему «борьбы веры с язычеством», а тонкий анализ того, как греческий язык, философия и городское устройство интегрировались в еврейскую жизнь, не уничтожая её основ. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков и теологов, стремящихся понять предысторию формирования фарисейства и эллинистического иудаизма диаспоры. Это чтение помогает осознать, что именно в эти «молчаливые» столетия были заложены интеллектуальные основы, на которых позже выросли как раввинистический иудаизм, так и христианство.

Lester L. Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 2 - The Coming of the Greeks: The Early Hellenistic Period (335-175 BCE)

(Library of Second Temple Studies, 68)

London, New York, T&T Clark International A Continuum imprint, 2008. - 456 pp.

ISBN-10: HB: 0-567-03396-1

ISBN-13: HB: 978-0-567-03396-3

Lester L. Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 2 - The Coming of the Greeks: The Early Hellenistic Period (335-175 BCE) - Contents

Preface

List of Abbreviations

Part I. Introduction

  • Chapter 1. Introduction: Principles and Method

Part II. Sources

  • Chapter 2. Archaeology

  • Chapter 3. Papyri, Inscriptions and Coins

  • Chapter 4. Jewish Literary Sources

  • Chapter 5. Greek and Latin Writers

Part III. Society and Institutions

  • Chapter 6. Hellenism and Jewish Identity

  • Chapter 7. Administration

  • Chapter 8. Society and Daily Life

  • Chapter 9. Economy

  • Chapter 10. Religion I: Temple, Cult and Practice

  • Chapter 11. Religion II: Law, Scripture and Belief

Part IV. Historical Synthesis

  • Chapter 12. Time of Alexander and the Diadochi (335-280 BCE)

  • Chapter 13. The Ptolemaic Period (280-205 BCE)

  • Chapter 14. Early Seleucid Rule (205-175 BCE)

Part V. Conclusions

  • Chapter 15. The Early Hellenistic Period - A Holistic Perspective

Bibliography

Indexes

Names and subjects

Citations

Modern scholars

