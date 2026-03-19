Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 2

Второй том фундаментального исследования Лестера Л. Граббе «A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period: The Coming of the Greeks (335–175 BCE)» посвящен одному из самых загадочных и в то же время ключевых периодов еврейской истории. Автор ставит задачу реконструировать эпоху от завоеваний Александра Македонского до начала восстания Маккавеев, когда иудейское общество впервые столкнулось с мощным вызовом эллинизма. Основная идея тома заключается в том, что «приход греков» не был внезапной катастрофой, а представлял собой сложный, многослойный процесс культурной и политической адаптации, который навсегда изменил облик иудаизма, подготовив почву для будущих теологических разделений.

Содержательная часть книги детально исследует административное устройство Палестины сначала под властью Птолемеев, а затем Селевкидов, анализируя экономические изменения и роль налоговой системы в социальной стратификации общества. Граббе последовательно разбирает крайне скудные исторические источники этого периода, такие как «Письмо Аристея», папирусы Зенона и труды Иосифа Флавия, отделяя легендарные наслоения от проверяемых фактов. Автор уделяет значительное внимание процессу перевода еврейских Писаний на греческий язык (Септуагинта) и возникновению ранней апокалиптической литературы, рассматривая их как реакцию на культурное давление извне. В книге также глубоко исследуется возвышение иерусалимской аристократии и внутренние конфликты в среде священства, которые в конечном итоге привели к кризису при Антиохе IV Епифане.

Текст написан в строгом критическом стиле, где автор мастерски использует междисциплинарный подход, сочетая классическую филологию с данными археологии и нумизматики. Лестер Граббе предлагает читателю не упрощенную схему «борьбы веры с язычеством», а тонкий анализ того, как греческий язык, философия и городское устройство интегрировались в еврейскую жизнь, не уничтожая её основ. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков и теологов, стремящихся понять предысторию формирования фарисейства и эллинистического иудаизма диаспоры. Это чтение помогает осознать, что именно в эти «молчаливые» столетия были заложены интеллектуальные основы, на которых позже выросли как раввинистический иудаизм, так и христианство.

(Library of Second Temple Studies, 68)

London, New York, T&T Clark International A Continuum imprint, 2008. - 456 pp.

ISBN-10: HB: 0-567-03396-1

ISBN-13: HB: 978-0-567-03396-3

Lester L. Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 2 - The Coming of the Greeks: The Early Hellenistic Period (335-175 BCE) - Contents

Preface

List of Abbreviations

Part I. Introduction

Chapter 1. Introduction: Principles and Method

Part II. Sources

Chapter 2. Archaeology

Chapter 3. Papyri, Inscriptions and Coins

Chapter 4. Jewish Literary Sources

Chapter 5. Greek and Latin Writers

Part III. Society and Institutions

Chapter 6. Hellenism and Jewish Identity

Chapter 7. Administration

Chapter 8. Society and Daily Life

Chapter 9. Economy

Chapter 10. Religion I: Temple, Cult and Practice

Chapter 11. Religion II: Law, Scripture and Belief

Part IV. Historical Synthesis

Chapter 12. Time of Alexander and the Diadochi (335-280 BCE)

Chapter 13. The Ptolemaic Period (280-205 BCE)

Chapter 14. Early Seleucid Rule (205-175 BCE)

Part V. Conclusions

Chapter 15. The Early Hellenistic Period - A Holistic Perspective

Bibliography

Indexes

Names and subjects

Citations

Modern scholars