Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 3

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, FOREIGN, History, **Jewish History

Третий том фундаментального исследования Лестера Л. Граббе «A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period: The Maccabaean Revolt, Hasmonaean Rule, and Herod the Great (175–4 BCE)» представляет собой детальную реконструкцию одного из самых бурных и судьбоносных периодов еврейской истории. Автор ставит задачу проанализировать переход от эллинистического господства к кратковременной независимости под властью Хасмонеев и последующему включению Иудеи в орбиту влияния Римской империи. Основная идея тома заключается в том, что этот период стал временем глубочайшей трансформации иудаизма, когда политические кризисы, такие как восстание Маккавеев, спровоцировали возникновение различных религиозных партий и сект, определивших духовный ландшафт эпохи Нового Завета.

Содержательная часть книги детально исследует причины и ход восстания против Антиоха IV Эпифана, последовательно анализируя как религиозные, так и социально-экономические факторы конфликта. Граббе предлагает критический разбор правления хасмонейских царей-первосвященников, показывая процесс постепенной эллинизации самой династии, восставшей против эллинизма. Автор уделяет значительное внимание фигуре Ирода Великого, рассматривая его не просто как тирана, а как эффективного, хотя и жестокого администратора, чей амбициозный проект по реконструкции Иерусалимского храма стал символом синтеза еврейских традиций и римского архитектурного величия. В книге также глубоко исследуются кумранские рукописи и литература апокрифов как источники, отражающие внутренние дискуссии о законе, мессианстве и храмовом служении.

Текст написан в строгом академическом стиле, где автор мастерски отделяет исторические факты от более поздних теологических интерпретаций, содержащихся в книгах Маккавеев и трудах Иосифа Флавия. Лестер Граббе синтезирует данные эпиграфики, нумизматики и археологии, создавая многомерную картину жизни Иудеи, где политические интриги переплетались с ожиданием божественного вмешательства. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто стремится понять исторический контекст, в котором формировались фарисейство, саддукейство и ессейство. Это чтение помогает осознать, что современный иудаизм и христианство уходят корнями в те сложные компромиссы и конфликты, которые разворачивались на протяжении этих двух столетий.

Lester L. Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 3 - The Maccabaean Revolt, Hasmonaean Rule, and Herod the Great (175-4 BCE)

(Library of Second Temple Studies, 95)

London, New York, Oxford, New Delhi, Sydney, T&T Clark, 2020. - 635 pp.

ISBN: HB: 978-0-5676-9294-8

ePDF: 978-0-5676-9295-5

Lester L. Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 3 - The Maccabaean Revolt, Hasmonaean Rule, and Herod the Great (175-4 BCE) - Contents

Preface

Abbreviations

Part I. Introduction

  • Chapter 1. Introduction

Part II. Sources

  • Chapter 2. Archaeology, Including Coins and Inscriptions

  • Chapter 3. Jewish Literature

  • Chapter 4. Greek and Latin Sources

Part III. Society and Institutions

  • Chapter 5. Economics

  • Chapter 6. Sects and Movements

  • Chapter 7. Qumran and the Dead Sea Scrolls

  • Chapter 8. The Samaritans: From Sanballat to Vespasian

  • Chapter 9. The Idumaeans, Arabs and Pakthians

  • Chapter 10. The Diaspora: Jewish Communities Outside Judah from Alexander to Herod (330 BCE to 4 BCE)

  • Chapter 11. Causes of the Maccabaean Revolt

  • Chapter 12 Religion: Temple, Scripture, Belief and Practice

Part IV. Historical Synthesis

  • Chapter 13. Background: The Ptolemies, the Seleucids and the Romans

  • Chapter 14. Events Preceding the Maccabaean Revolt (175-168 BCE): A New Constitution for Jerusalem

  • Chapter 15. The Maccabaean Revolt to the Death of Judas (170-161 BCE)

  • Chapter 16. The Hasmonaean Kingdom: From Jonathan to Alexandra Salome (161 to 67 BCE)

  • Chapter 17. End of the Hasmonaean Kingdom and the Beginning of Roman Domination (67-40 BCE)

  • Chapter 18. The Reign of Herod the Great (40-4 BCE)

Part V. Conclusions

  • Chapter 19. Judaism from Onias III to Herod the Great: A Holistic Perspective

Bibliography

Index of References

Index of Authors

Index of Subjects

Added 19.03.2026
Author brat lexmak
