Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 3
Третий том фундаментального исследования Лестера Л. Граббе «A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period: The Maccabaean Revolt, Hasmonaean Rule, and Herod the Great (175–4 BCE)» представляет собой детальную реконструкцию одного из самых бурных и судьбоносных периодов еврейской истории. Автор ставит задачу проанализировать переход от эллинистического господства к кратковременной независимости под властью Хасмонеев и последующему включению Иудеи в орбиту влияния Римской империи. Основная идея тома заключается в том, что этот период стал временем глубочайшей трансформации иудаизма, когда политические кризисы, такие как восстание Маккавеев, спровоцировали возникновение различных религиозных партий и сект, определивших духовный ландшафт эпохи Нового Завета.
Содержательная часть книги детально исследует причины и ход восстания против Антиоха IV Эпифана, последовательно анализируя как религиозные, так и социально-экономические факторы конфликта. Граббе предлагает критический разбор правления хасмонейских царей-первосвященников, показывая процесс постепенной эллинизации самой династии, восставшей против эллинизма. Автор уделяет значительное внимание фигуре Ирода Великого, рассматривая его не просто как тирана, а как эффективного, хотя и жестокого администратора, чей амбициозный проект по реконструкции Иерусалимского храма стал символом синтеза еврейских традиций и римского архитектурного величия. В книге также глубоко исследуются кумранские рукописи и литература апокрифов как источники, отражающие внутренние дискуссии о законе, мессианстве и храмовом служении.
Текст написан в строгом академическом стиле, где автор мастерски отделяет исторические факты от более поздних теологических интерпретаций, содержащихся в книгах Маккавеев и трудах Иосифа Флавия. Лестер Граббе синтезирует данные эпиграфики, нумизматики и археологии, создавая многомерную картину жизни Иудеи, где политические интриги переплетались с ожиданием божественного вмешательства. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто стремится понять исторический контекст, в котором формировались фарисейство, саддукейство и ессейство. Это чтение помогает осознать, что современный иудаизм и христианство уходят корнями в те сложные компромиссы и конфликты, которые разворачивались на протяжении этих двух столетий.
Lester L. Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 3 - The Maccabaean Revolt, Hasmonaean Rule, and Herod the Great (175-4 BCE)
(Library of Second Temple Studies, 95)
London, New York, Oxford, New Delhi, Sydney, T&T Clark, 2020. - 635 pp.
ISBN: HB: 978-0-5676-9294-8
ePDF: 978-0-5676-9295-5
Lester L. Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 3 - The Maccabaean Revolt, Hasmonaean Rule, and Herod the Great (175-4 BCE) - Contents
Preface
Abbreviations
Part I. Introduction
Chapter 1. Introduction
Part II. Sources
Chapter 2. Archaeology, Including Coins and Inscriptions
Chapter 3. Jewish Literature
Chapter 4. Greek and Latin Sources
Part III. Society and Institutions
Chapter 5. Economics
Chapter 6. Sects and Movements
Chapter 7. Qumran and the Dead Sea Scrolls
Chapter 8. The Samaritans: From Sanballat to Vespasian
Chapter 9. The Idumaeans, Arabs and Pakthians
Chapter 10. The Diaspora: Jewish Communities Outside Judah from Alexander to Herod (330 BCE to 4 BCE)
Chapter 11. Causes of the Maccabaean Revolt
Chapter 12 Religion: Temple, Scripture, Belief and Practice
Part IV. Historical Synthesis
Chapter 13. Background: The Ptolemies, the Seleucids and the Romans
Chapter 14. Events Preceding the Maccabaean Revolt (175-168 BCE): A New Constitution for Jerusalem
Chapter 15. The Maccabaean Revolt to the Death of Judas (170-161 BCE)
Chapter 16. The Hasmonaean Kingdom: From Jonathan to Alexandra Salome (161 to 67 BCE)
Chapter 17. End of the Hasmonaean Kingdom and the Beginning of Roman Domination (67-40 BCE)
Chapter 18. The Reign of Herod the Great (40-4 BCE)
Part V. Conclusions
Chapter 19. Judaism from Onias III to Herod the Great: A Holistic Perspective
Bibliography
Index of References
Index of Authors
Index of Subjects
