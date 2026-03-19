Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 4

Четвертый том фундаментального исследования Лестера Л. Граббе «A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period: The Jews Under the Roman Shadow (4 BCE–150 CE)» представляет собой вершину современной академической историографии периода Второго храма. Автор ставит задачу реконструировать сложнейшую эпоху — от смерти Ирода Великого до завершения восстания Бар-Кохбы — используя междисциплинарный подход, объединяющий критический анализ литературных источников (Иосиф Флавий, Новый Завет, свитки Мертвого моря) с новейшими археологическими данными. Основная идея тома заключается в том, что иудаизм этого времени не был монолитным образованием, а представлял собой динамичную сеть разнообразных течений, развивавшихся под мощным, но неоднозначным «тенью» римского имперского господства.
Содержательная часть книги детально исследует политическую нестабильность Иудеи, переход к прямому римскому правлению и нарастание социального напряжения, приведшее к Первой иудейской войне. Граббе последовательно анализирует деятельность различных группировок: фарисеев, саддукеев, ессеев и зарождающегося движения последователей Иисуса, рассматривая их не как изолированные секты, а как участников широкого социокультурного дискурса. Автор уделяет значительное внимание экономическим факторам, административному устройству провинций и роли диаспоры в сохранении еврейской идентичности после разрушения Храма. В книге также глубоко исследуется период между двумя восстаниями, процесс формирования раннего раввинистического иудаизма в Явне и окончательный разрыв между иудаизмом и христианством на фоне римских репрессий.
Текст написан в строгом академическом стиле, отличающемся беспристрастностью и детальным разбором источниковедческих проблем, что характерно для всей серии Граббе. Автор мастерски синтезирует огромный массив данных, предлагая читателю не просто хронологию событий, а глубокое понимание ментальности и религиозных чаяний людей той эпохи. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков, теологов и всех, кто профессионально изучает корни западной цивилизации и библейскую историю. Это чтение помогает осознать, как в горниле конфликтов с Римом и внутренних дискуссий ковались структуры, определившие облик иудаизма и христианства на последующие два тысячелетия.
Lester L. Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 4 - The Jews Under the Roman Shadow (4 BCE-150 CE)
(Library of Second Temple Studies, 99)
London, New York, Oxford, New Delhi, Sydney, T&T Clark, 2021. - 662 pp.
ISBN: HB: 978-0-5677-0070-4
ePDF: 978-0-5677-0071-1
Lester L. Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 4 - The Jews Under the Roman Shadow (4 BCE-150 CE) - Contents
Preface
Abbreviations
Part I. Introduction
Chapter 1. Introduction
Part II. Sources
Chapter 2. Archaeology, Including Inscriptions and Coins
Chapter 3. Jewish Literature
Chapter 4. Greek, Roman, and Christian Sources
Part III. Society and Institutions
Chapter 5. Economics
Chapter 6. Jews in the Diaspora (4 BCE to 117 CE)
Chapter 7. Sects and Movements
Chapter 8. Mystical and Gnostic Trends, and the Esoteric Arts
Chapter 9. Religion I: Temple and Text, Religious Practice
Chapter 10. Religion II: Beliefs
Chapter 11. Religion III: Judaeophilia and Judaeophobia, Religious Rights, and Conversion
Part IV. Historical Synthesis
Chapter 12. The Reign of Herod Archelaus and the Roman Province of Judaea (4 BCE to 37 CE)
Chapter 13. The Reign of Agrippa I, Once More a Roman Province, and the ‘Spiral of Violence’ (37-66 CE)
Chapter 14. The Great Revolt—The War with Rome (66-73/74 CE)
Chapter 15. Roman Control (from 70 to c. 150 CE)
Part V. Conclusions
Chapter 16. The Jews and Judaism in the Second Temple Period— a Holistic Perspective
Bibliography
Index of References
Index of Authors
Index of Subjects
