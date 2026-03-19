Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 4

Category ESXATOS BOOKS, FOREIGN, History, **Jewish History

Четвертый том фундаментального исследования Лестера Л. Граббе «A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period: The Jews Under the Roman Shadow (4 BCE–150 CE)» представляет собой вершину современной академической историографии периода Второго храма. Автор ставит задачу реконструировать сложнейшую эпоху — от смерти Ирода Великого до завершения восстания Бар-Кохбы — используя междисциплинарный подход, объединяющий критический анализ литературных источников (Иосиф Флавий, Новый Завет, свитки Мертвого моря) с новейшими археологическими данными. Основная идея тома заключается в том, что иудаизм этого времени не был монолитным образованием, а представлял собой динамичную сеть разнообразных течений, развивавшихся под мощным, но неоднозначным «тенью» римского имперского господства.

Содержательная часть книги детально исследует политическую нестабильность Иудеи, переход к прямому римскому правлению и нарастание социального напряжения, приведшее к Первой иудейской войне. Граббе последовательно анализирует деятельность различных группировок: фарисеев, саддукеев, ессеев и зарождающегося движения последователей Иисуса, рассматривая их не как изолированные секты, а как участников широкого социокультурного дискурса. Автор уделяет значительное внимание экономическим факторам, административному устройству провинций и роли диаспоры в сохранении еврейской идентичности после разрушения Храма. В книге также глубоко исследуется период между двумя восстаниями, процесс формирования раннего раввинистического иудаизма в Явне и окончательный разрыв между иудаизмом и христианством на фоне римских репрессий.

Текст написан в строгом академическом стиле, отличающемся беспристрастностью и детальным разбором источниковедческих проблем, что характерно для всей серии Граббе. Автор мастерски синтезирует огромный массив данных, предлагая читателю не просто хронологию событий, а глубокое понимание ментальности и религиозных чаяний людей той эпохи. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков, теологов и всех, кто профессионально изучает корни западной цивилизации и библейскую историю. Это чтение помогает осознать, как в горниле конфликтов с Римом и внутренних дискуссий ковались структуры, определившие облик иудаизма и христианства на последующие два тысячелетия.

Lester L. Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 4 - The Jews Under the Roman Shadow (4 BCE-150 CE)

(Library of Second Temple Studies, 99)

London, New York, Oxford, New Delhi, Sydney, T&T Clark, 2021. - 662 pp.

ISBN: HB: 978-0-5677-0070-4

ePDF: 978-0-5677-0071-1

Lester L. Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 4 - The Jews Under the Roman Shadow (4 BCE-150 CE) - Contents

Preface

Abbreviations

Part I. Introduction

  • Chapter 1. Introduction

Part II. Sources

  • Chapter 2. Archaeology, Including Inscriptions and Coins

  • Chapter 3. Jewish Literature

  • Chapter 4. Greek, Roman, and Christian Sources

Part III. Society and Institutions

  • Chapter 5. Economics

  • Chapter 6. Jews in the Diaspora (4 BCE to 117 CE)

  • Chapter 7. Sects and Movements

  • Chapter 8. Mystical and Gnostic Trends, and the Esoteric Arts

  • Chapter 9. Religion I: Temple and Text, Religious Practice

  • Chapter 10. Religion II: Beliefs

  • Chapter 11. Religion III: Judaeophilia and Judaeophobia, Religious Rights, and Conversion

Part IV. Historical Synthesis

  • Chapter 12. The Reign of Herod Archelaus and the Roman Province of Judaea (4 BCE to 37 CE)

  • Chapter 13. The Reign of Agrippa I, Once More a Roman Province, and the ‘Spiral of Violence’ (37-66 CE)

  • Chapter 14. The Great Revolt—The War with Rome (66-73/74 CE)

  • Chapter 15. Roman Control (from 70 to c. 150 CE)

Part V. Conclusions

  • Chapter 16. The Jews and Judaism in the Second Temple Period— a Holistic Perspective

Bibliography

Index of References

Index of Authors

Index of Subjects

