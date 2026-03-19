Grabbe - Ancient Israel

Книга Лестера Л. Граббе «Ancient Israel: What Do We Know and How Do We Know It?» представляет собой методологический прорыв в изучении истории Израиля библейского периода. Автор ставит задачу критически переосмыслить процесс исторической реконструкции, предлагая читателю не просто готовую версию событий, а инструменты для анализа источников. Основная идея произведения заключается в том, что история древнего Израиля должна строиться на жестком синтезе четырех видов данных: библейского текста, археологических находок, древних ближневосточных надписей и этнографических параллелей, при этом ни один из этих источников не должен иметь априорного приоритета над другими.

Содержательная часть книги детально разбирает ключевые эпохи — от периода «патриархов» и Исхода до разрушения Первого Храма и начала вавилонского пленения. Граббе последовательно анализирует каждую эпоху, задавая два фундаментальных вопроса: что мы на самом деле знаем и на основании каких доказательств? Автор уделяет значительное внимание дебатам между «минималистами» и «максималистами», предлагая взвешенный срединный путь, где библейский нарратив рассматривается как сложная идеологическая конструкция, которая, тем не менее, часто сохраняет историческое зерно. В книге глубоко исследуются такие спорные темы, как реальность «объединенной монархии» Давида и Соломона, возникновение монотеизма и социально-экономические условия жизни в древнем Ханаане.

Текст написан в строгом, прозрачном и академически честном стиле, который делает процесс исторического поиска захватывающим интеллектуальным упражнением. Лестер Граббе мастерски демонстрирует, как случайная находка стелы или черепка может подтвердить или опровергнуть целые главы традиционной истории, приучая читателя к здоровому скептицизму и глубокому уважению к фактам. Работа служит фундаментальным ресурсом для студентов, библеистов и историков, стремящихся понять, на чем на самом деле зиждутся наши знания о прошлом. Это чтение помогает осознать, что история Израиля — это не застывший текст, а живая, постоянно обновляемая картина, требующая от исследователя максимальной объективности и методологической дисциплины.

Lester L. Grabbe – Ancient Israel - What Do We Know and How Do We Know It?

London – New York: T&T Clark, 2007. – 327 p.

EISBN 9780567032546

Lester L. Grabbe – Ancient Israel – Contents

Abbreviations

Preface

Part I: Introduction

1. Principles and Methods of Investigating the History of Ancient Israel

Part II: Historical Investigations

2. Second Millennium: Middle and Late Bronze Ages (2000-1300 BCE)

3. Late Bronze II to Iron IIA (ca. 1300-900 BCE): From Settlement to Statehood

4. Iron IIB (900-720 BCE): Rise and Fall of the Northern Kingdom

5. Iron IIC (720-539 BCE): Peak and Decline of Judah

Part III: Conclusions

6. 'The End of the Matter': What Can We Say about Israelite and Judahite History?

Bibliography

Index of References 283

Index of Subjects 289

Index of Modern Authors