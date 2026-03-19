Grabbe - Judaic Religion in the Second Temple Period

Монография Лестера Л. Граббе «Judaic Religion in the Second Temple Period: Belief and practice from the Exile to Yavneh» представляет собой масштабный синтез религиозной истории иудейского народа на протяжении более чем шести столетий. Автор ставит задачу проследить эволюцию иудаизма не просто как набора догм, а как живой, развивающейся системы верований и ритуалов, которая адаптировалась к меняющимся политическим условиям — от персидского владычества до катастрофы разрушения Второго Храма. Основная идея книги заключается в том, что иудаизм этого периода характеризовался поразительным разнообразием («иудаизмы»), где общие элементы, такие как Храм, Тора и избрание, интерпретировались различными группами в зависимости от их социальных и эсхатологических ожиданий.

Содержательная часть исследования детально разбирает институциональные и индивидуальные аспекты благочестия. Граббе последовательно анализирует роль священства, развитие синагогального богослужения и возникновение таких течений, как фарисейство, саддукейство, ессейство и апокалиптические движения. Автор уделяет значительное внимание практической стороне религии: законам о чистоте, соблюдению субботы, диетарным предписаниям и праздничному циклу, показывая, как эти практики формировали еврейскую идентичность в диалоге с эллинистическим миром. В книге также глубоко исследуется интеллектуальная история эпохи — от мудрости Бен-Сиры до мистических чаяний кумранской общины, завершаясь анализом кризиса 70 года н. э. и процесса консолидации иудаизма в Явне под руководством раввинов.

Текст написан в характерном для Граббе критическом и аналитическом стиле, где автор мастерски отделяет исторически доказуемые факты от более поздних теологических наслоений и традиционных преданий. Лестер Граббе предлагает читателю комплексную картину того, как формировался канон Писания и как личная молитва начала сосуществовать с храмовыми жертвоприношениями. Работа служит фундаментальным ресурсом для студентов, историков и теологов, желающих понять преемственность и разрывы в духовной жизни Израиля доталмудической эпохи. Это чтение помогает осознать, что иудаизм, каким мы его знаем сегодня, является результатом длительного и сложного процесса отсеивания и синтеза идей, происходившего в горниле истории Второго Храма.

Lester L.Grabbe – Judaic Religion in the Second Temple Period - Belief and practice from the Exile to Yavneh

London – New York: Routledge, 2000. – 445 p.

ISBN 0-203-46101-0 Master e-book ISBN

ISBN 0-203-76925-2 (Adobe eReader Format)

ISBN 0-415-21250-2 (Print Edition)

Lester L.Grabbe – Judaic Religion in the Second Temple Period – Contents

Preface

List of abbreviations

1 Introduction

PART I. Chronological survey

2 Persian period (539–333 BCE) - 3 Early Greek period (333–200 BCE) - 4 Later Greek period and Hasmoneans (200–63 BCE) - 5 Under Roman rule (63 BCE–70 CE) - 6 Transition to rabbinic Judaism: Yavneh

PART II. Special topics

7 Temple and priesthood - 8 Scripture, prayer, and synagogue - 9 Sects and movements - 10 Concepts of the Deity and the spirit world - 11 Prophecy, apocalypticism, the esoteric arts, and predicting the future - 12 Eschatologies and ideas of salvation - 13 Messiahs - 14 Jews and Judaism in the Hellenistic world

PART III. Conclusion

15 Judaism in the Second Temple period: a holistic perspective

Bibliography

Indexes