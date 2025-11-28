Граббе - Корни Церковной Смуты

Въ нашихъ газетахъ много говорилось о причинахъ и виновникахъ смуты, раздирающей Зарубежную Церковь. Обычно мнѣнія по этому вопросу сводятся къ слѣдующему: одни говорятъ, что во всемъ виновенъ Высшій Монархическій Совѣтъ, въ рукахъ котораго, будто бы, игрушкой являются всѣ Архіереи, кромѣ Митрополита Евлогія; другіе видятъ причины смуты въ борьбѣ властолюбій пребывающихъ заграницей Митрополитовъ. Но всѣ эти объясненія слишкомъ поверхностны и не отвѣчаютъ дѣйствительности. Они, от части, брошены въ толпу тѣми, кто хочетъ использовать смуту для своихъ политическихъ цѣлей, а отчасти они должны отвлекать вниманіе отъ дѣйствительныхъ ея виновниковъ.

Объяснять все „политикой" и личными мотивами глубокая ошибка. На самомъ дѣлѣ политическія группы только примкнули къ одной изъ сторонъ, корень же всего лежитъ въ разныхъ богословскихъ направленіяхъ. Это ясно видно изъ выступленія, на- примѣръ, проф. Бердяева и другихъ лицъ, группирующихся вокругъ Митр. Евлогія (см. № 5 журнала „Путь“ или мою статью о немъ „На скользкомъ пути въ № 2 „Голоса Вѣрноподданнаго"). Эти люди идутъ противъ Собора и Синода потому, что видятъ у нихъ ортодоксальность, стремленіе въ цѣлости охранять православную вѣру и строй церковной жизни, въ томъ видѣ, какъ они дошли до насъ отъ Вселенскихъ Соборовъ и св. Отцовъ. Они же, наоборотъ, стремятся къ новымъ „откровеніямъ", къ пересмотру всего ученія Церкви. Центромъ этого реформаторскаго движенія является братство Св. Софіи, о которомъ я буду говорить въ одной изъ послѣдующихъ статей. Въ этотъ же разъ, я хочу выяснить откуда именно появилось ученіе о Софіи и, слѣдовательно, кто является его идейнымъ вдохновителемъ. Если установить это обстоятельство, если сопоставить его съ имѣющимися данными о жизни и дѣятельности софіанцевъ въ Россіи и заграницей, то легко сдѣлать выводъ и о томъ, откуда пошла церковная смута и кому она нужна.

За послѣднее время было много разоблаченій массонства, разоблаченій, ставшихъ не особенно трудными благодаря тому, что оно стало очень откровеннымъ. Но мало кто знаетъ о существованіи и работѣ тѣхъ розенкрейцеровъ, о которыхъ, въ свое время, писалъ Всеволодъ Соловьевъ. Между тѣмъ, эти розенкрейцеры и существуютъ и работаютъ, но не въ рядахъ франкъ-массонства, а стоя значительно выше его. Если франкъ- массонство имѣетъ задачей захватъ политической власти въ мірѣ, то розенкрейцеры, объединяемые, конечно, тѣмъ же еврейскимъ центромъ, работаютъ надъ захватомъ мозга человѣчества. Въ связи съ этимъ исторія ихъ пестритъ именами выдающихся фолософовъ.

Графъ Ю. П. Граббе - Корни Церковной Смуты: Парижское Братство Св. Софiи и розенкрейцеры

Г. БѢЛГРАДЪ 1927 г.

ГРАФЪ Ю. П. ГРАББЕ - Корни Церковной Смуты - Содержание