Раненая, искалеченная птица никогда не сможет летать свободно. Она, даже если попробует, упадет. Оставаясь раненой, она будет медленно умирать, задыхаясь от невозможности быть собой. Ее природа — парить, впитывая свежий воздух полной грудью. А когда воздух перекрыли и крылья обрезали, как подняться над собственной болью?

За свободу и исцеление каждой раненой души заплачена великая цена — кровь Иисуса Христа. Свобода женщины во Христе — это расправленные крылья за спиной, это желание отдавать от избытка сердца, это радость от возможности жить, это любовь от внутреннего состояния души. Женщина обретает шанс на свободу именно в Боге. Никто так дорого не ценит душу, как ее Создатель.

В последние годы служение в сфере душепопечения вызывает во мне внутреннюю боль, сочувствие и глубокое сострадание к тем женщинам, которые не смогли найти себя, восстановить себя, понять свою ценность в Боге, почувствовать себя принятой во Христе, открыть в себе источники жизни. Они пришли к Богу, но так и не пришли к себе, что делает их крайне уязвимыми, огорченными, израненными. Их души плачут.

Где им брать силы, чтобы восстанавливаться и вновь расправлять крылья? В чем исцеление раненой души, столкнувшейся с жестокостью и несправедливостью?

Вопросы, вопросы, вопросы... Ответ на них жизненно необходим. И он есть у Того, Кто создал душу каждой женщины. Именно здесь мы попытаемся найти ответы на самые глубокие вопросы вашей души. Это пособие — ответ на серьезную нужду и боль множества женщин, переживших потрясения в своей жизни и до сих пор страдающих от глубоких душевных ран.

Грабчук, Оксана - Живи в свободе - Путь от исцеления к призванию: пособие по восстановлению женской души

О. Грабчук. — Живая жизнь, 2022. — 284 С.

ISBN 978-5-6044914-4-7

Грабчук, Оксана - Живи в свободе. Содержание