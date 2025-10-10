Грабчук - Живи в свободе
Раненая, искалеченная птица никогда не сможет летать свободно. Она, даже если попробует, упадет. Оставаясь раненой, она будет медленно умирать, задыхаясь от невозможности быть собой. Ее природа — парить, впитывая свежий воздух полной грудью. А когда воздух перекрыли и крылья обрезали, как подняться над собственной болью?
За свободу и исцеление каждой раненой души заплачена великая цена — кровь Иисуса Христа. Свобода женщины во Христе — это расправленные крылья за спиной, это желание отдавать от избытка сердца, это радость от возможности жить, это любовь от внутреннего состояния души. Женщина обретает шанс на свободу именно в Боге. Никто так дорого не ценит душу, как ее Создатель.
В последние годы служение в сфере душепопечения вызывает во мне внутреннюю боль, сочувствие и глубокое сострадание к тем женщинам, которые не смогли найти себя, восстановить себя, понять свою ценность в Боге, почувствовать себя принятой во Христе, открыть в себе источники жизни. Они пришли к Богу, но так и не пришли к себе, что делает их крайне уязвимыми, огорченными, израненными. Их души плачут.
Где им брать силы, чтобы восстанавливаться и вновь расправлять крылья? В чем исцеление раненой души, столкнувшейся с жестокостью и несправедливостью?
Вопросы, вопросы, вопросы... Ответ на них жизненно необходим. И он есть у Того, Кто создал душу каждой женщины. Именно здесь мы попытаемся найти ответы на самые глубокие вопросы вашей души. Это пособие — ответ на серьезную нужду и боль множества женщин, переживших потрясения в своей жизни и до сих пор страдающих от глубоких душевных ран.
Грабчук, Оксана - Живи в свободе - Путь от исцеления к призванию: пособие по восстановлению женской души
О. Грабчук. — Живая жизнь, 2022. — 284 С.
ISBN 978-5-6044914-4-7
Грабчук, Оксана - Живи в свободе. Содержание
- Посвящение
- Благодарность
- Свидетельства и отзывы
- Вступление
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ГЛАВА I ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИНЫ
- Урок 1. Путь к себе
- Урок 2. Эмоции и чувства — друзья или враги женщины?
- Урок 3. Комплексы — преграды на пути развития
- Урок 4 О принятии, любви и самоценности
- Урок 5. Разница между эгоизмом и любовью к себе
- Урок 6. Личные границы и целостность личности
- Урок 7. Невидимая война: восстановление стен храма
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ГЛАВА II СВОБОДА ОТ БОЛИ И ОБИД ПРОШЛОГО
- Урок 8. Все мы родом из детства
- Урок 9. По следам утраченной женственности
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Глава III ВНУТРЕННИЙ ХАРАКТЕР ЖЕНЩИНЫ
- Урок 10. Внешний вид — отражение духовного состояния
- Урок 11. Женщина, облаченная в силу и достоинство
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ГЛАВА IV ДУХОВНАЯ ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА
- Урок 12. Вызовы, которые стоят перед женщиной XXI века
- Урок 13. Две ловушки на пути духовного роста женщины
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ГЛАВА V ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОЙ ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬИ
- Урок 14. Библейский фундамент для здоровых отношений в браке
- Урок 15. Обязанности мужа и жены в христианском браке
- Урок 16. Смирение не разрушает
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ГЛАВА VI ПРИЗВАНА СЛУЖИТЬ
- Урок 17. Духовная сила женщины
- Урок 18. На пути к призванию
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