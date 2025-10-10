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Грабчук - Живи в свободе

Грабчук, Оксана - Живи в свободе - Путь от исцеления к призванию: пособие по восстановлению женской души
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Pastoral Care Counseling

Раненая, искалеченная птица никогда не сможет летать свободно. Она, даже если попробует, упадет. Оставаясь раненой, она будет медленно умирать, задыхаясь от невозможности быть собой. Ее природа — парить, впитывая свежий воздух полной грудью. А когда воздух перекрыли и крылья обрезали, как подняться над собственной болью?

За свободу и исцеление каждой раненой души заплачена великая цена — кровь Иисуса Христа. Свобода женщины во Христе — это расправленные крылья за спиной, это желание отдавать от избытка сердца, это радость от возможности жить, это любовь от внутреннего состояния души. Женщина обретает шанс на свободу именно в Боге. Никто так дорого не ценит душу, как ее Создатель.

В последние годы служение в сфере душепопечения вызывает во мне внутреннюю боль, сочувствие и глубокое сострадание к тем женщинам, которые не смогли найти себя, восстановить себя, понять свою ценность в Боге, почувствовать себя принятой во Христе, открыть в себе источники жизни. Они пришли к Богу, но так и не пришли к себе, что делает их крайне уязвимыми, огорченными, израненными. Их души плачут.

Где им брать силы, чтобы восстанавливаться и вновь расправлять крылья? В чем исцеление раненой души, столкнувшейся с жестокостью и несправедливостью?

Вопросы, вопросы, вопросы... Ответ на них жизненно необходим. И он есть у Того, Кто создал душу каждой женщины. Именно здесь мы попытаемся найти ответы на самые глубокие вопросы вашей души. Это пособие — ответ на серьезную нужду и боль множества женщин, переживших потрясения в своей жизни и до сих пор страдающих от глубоких душевных ран.

Грабчук, Оксана - Живи в свободе - Путь от исцеления к призванию: пособие по восстановлению женской души

О. Грабчук. — Живая жизнь, 2022. — 284 С.
ISBN 978-5-6044914-4-7

Грабчук, Оксана - Живи в свободе. Содержание

  • Посвящение
  • Благодарность
  • Свидетельства и отзывы
  • Вступление
  • ГЛАВА I ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИНЫ
    • Урок 1. Путь к себе
    • Урок 2. Эмоции и чувства — друзья или враги женщины?
    • Урок 3. Комплексы — преграды на пути развития
    • Урок 4 О принятии, любви и самоценности
    • Урок 5. Разница между эгоизмом и любовью к себе
    • Урок 6. Личные границы и целостность личности
    • Урок 7. Невидимая война: восстановление стен храма
  • ГЛАВА II СВОБОДА ОТ БОЛИ И ОБИД ПРОШЛОГО
    • Урок 8. Все мы родом из детства
    • Урок 9. По следам утраченной женственности
  • Глава III ВНУТРЕННИЙ ХАРАКТЕР ЖЕНЩИНЫ
    • Урок 10. Внешний вид — отражение духовного состояния
    • Урок 11. Женщина, облаченная в силу и достоинство
  • ГЛАВА IV ДУХОВНАЯ ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА
    • Урок 12. Вызовы, которые стоят перед женщиной XXI века
    • Урок 13. Две ловушки на пути духовного роста женщины
  • ГЛАВА V ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОЙ ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬИ
    • Урок 14. Библейский фундамент для здоровых отношений в браке
    • Урок 15. Обязанности мужа и жены в христианском браке
    • Урок 16. Смирение не разрушает
  • ГЛАВА VI ПРИЗВАНА СЛУЖИТЬ
    • Урок 17. Духовная сила женщины
    • Урок 18. На пути к призванию
Views 418
Rating 5.0 / 5
Added 10.10.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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