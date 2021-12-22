Андрей Грачев - Библейская история древнего мира и античная мифология

Современная историческая наука рассматривает возникновение культуры и появление первых государств как результат длительной эволюции человека в течение нескольких миллионов лет каменного века. Убежденность в ошибочности подобного подхода, являющегося продолжением морально устаревших теорий дарвинистского толка, побудила автора решить задачу по синхронизации истории древнего мира и данных античной мифологии с библейской историей. В книге рассматривается исторический период от Ноева потопа, соответствующего в геологии завершению мезозойской эры, до Воскресения Христова. Необходимо отметить, что неоднократные попытки установления соответствия истории древнейших государств с библейскими данными предпринимались не только в античности (Евсевий Кесарийский, Иероним Стридонский) или в средние века (Георгий Синцелл, Петавиус, Скалигер), но и в XX веке (Herman L. Hoeh, Д. Ролл, И. Великовский), однако, в связи с нехваткой всесторонней информации все они оказались неудачными.

Тем не менее, несмотря на столь длительный период изучения этой тематики, данное исследование является новаторским. Подкрепленные многочисленными доказательствами идеи автора никогда ранее не выдвигались, и потенциально могут быть признаны открытием в библеистике и исторической науке. Автор основывается на истинности библейских исторических сведений, их приоритете по отношению к имеющимся научным данным. В результате подобного подхода основные события древнейшей мировой истории и даже мифологические темы легко поддаются синхронизации с Библией и складываются в единую картину.

Когда в действительности происходили титаномахия, падение Фаэтона и гибель Атлантиды? Кому соответствовали в мифах Ной и его дети, Каин, Ханаан, Нимрод, Иосиф Прекрасный и Нин Ассирийский? На правление каких царей Египта, Ассирии и Эллады пришлись пребывание древних израильтян в Египте, времена Судей и царей Израиля, и кто был фараоном Исхода? Что представляли из себя египетские циклы Сириуса, как их правильно считать, и почему были построены пирамиды Гизы? Кем в действительности являлись рефаимы, пеласги, гиксосы, неандертальцы и «чудь белоглазая», и где находились Харибда Гомера, гора Меру, страны Пунт, Офир и Хавила, река Фисон и «железные ворота» Зу-ль-Карнайна, сдерживавшие народы Гога и Магога? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге, предназначенной всем, кто интересуется Библией, древней историей и мифологией

Андрей Грачев - Библейская история древнего мира и античная мифология

Москва, Издательство «Перо», 2020, 424 с.

ISBN: 978-5-00171-478-1

Андрей Грачев - Библейская история древнего мира и античная мифология - Оглавление

От автора

Пролог

Глава 1. Золотое царство

Глава 2. Потоп Огига и Вавилонская башня

Глава 3. Тайные языческие культы

Глава 4. Серебряное царство. Поколение Фалека

Глава 5. Серебряное царство (продолжение). Поколения Рагава и Серуха

Глава 6. Гибель «богов»

Глава 7. Медное царство

Глава 8. Царские династии – потомки Бела

Глава 9. Походы Диониса, сына Семелы

Глава 10. Железная стена Зу-ль-Карнайна

Глава 11. Древний Египет. От Авраама до Иакова

Глава 12. Ассирийская империя Нина

Глава 13. Древний Египет от Иосифа до Исхода

Глава 14. Троянская война и завершение «героического века»

Глава 15. Гойделы Древней Ирландии

Глава 16. Хронология Судей Израилевых

Глава 17. Древняя Ассирия после Исхода

Глава 18. Древний Египет после Исхода

Глава 19. Циклы Сириуса

Глава 20. Поздние царства Ассирии и Иудеи

Глава 21. «Железный век». Эпоха Гераклидов. Спарта и Крит

Эпилог. Конец язычества и Приход Спасителя Господа Бога Иисуса Христа