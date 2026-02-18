Книга Юрия Сергеевича Грачева «Герусы» (также известная под названиями «Гирюсы» или «Долина смертной тени») — это историко-биографическое исследование, посвященное одному из самых суровых и героических периодов в истории русского евангельского движения. Автор описывает небольшой городок Горис (ранее Герусы) в Армении, который в конце XIX века стал местом ссылки для многих пионеров баптизма и молокан, изгнанных за свои убеждения из центральных губерний Российской империи.

В центре повествования находятся судьбы таких выдающихся служителей, как Василий Павлов, Никита Воронин и многие другие «узники за веру». Грачев детально воссоздает атмосферу изгнания: тяжелые бытовые условия, враждебность местной администрации и физические лишения. Однако книга фокусируется не только на страданиях, но и на духовном триумфе ссыльных — именно в Герусах, вопреки планам властей изолировать «сектантство», сформировалось крепкое духовное единство, а сами ссыльные продолжали проповедовать и поддерживать друг друга, превратив «долину смертной тени» в место духовного созидания.

Работа Грачева важна как документальное свидетельство, основанное на воспоминаниях очевидцев и архивных данных. Она подчеркивает преемственность поколений и напоминает о цене, которую заплатили первые труженики Евангелия за право свободно верить и проповедовать Слово Божье в России.

Wheaton, IL: Издательство «Евангельское Слово», 1996. – 86 с.

Ю. С. Грачев – Герусы – Гирюсы (Горис) - Долина смертной тени — место изгнания первых тружеников Евангелия в царской России – Содержание

Предисловие