Книга Юрия Сергеевича Грачева «Герусы» (также известная под названиями «Гирюсы» или «Долина смертной тени») — это историко-биографическое исследование, посвященное одному из самых суровых и героических периодов в истории русского евангельского движения. Автор описывает небольшой городок Горис (ранее Герусы) в Армении, который в конце XIX века стал местом ссылки для многих пионеров баптизма и молокан, изгнанных за свои убеждения из центральных губерний Российской империи.
В центре повествования находятся судьбы таких выдающихся служителей, как Василий Павлов, Никита Воронин и многие другие «узники за веру». Грачев детально воссоздает атмосферу изгнания: тяжелые бытовые условия, враждебность местной администрации и физические лишения. Однако книга фокусируется не только на страданиях, но и на духовном триумфе ссыльных — именно в Герусах, вопреки планам властей изолировать «сектантство», сформировалось крепкое духовное единство, а сами ссыльные продолжали проповедовать и поддерживать друг друга, превратив «долину смертной тени» в место духовного созидания.
Работа Грачева важна как документальное свидетельство, основанное на воспоминаниях очевидцев и архивных данных. Она подчеркивает преемственность поколений и напоминает о цене, которую заплатили первые труженики Евангелия за право свободно верить и проповедовать Слово Божье в России.
Ю. С. Грачев – Герусы – Гирюсы (Горис) - Долина смертной тени — место изгнания первых тружеников Евангелия в царской России
Wheaton, IL: Издательство «Евангельское Слово», 1996. – 86 с.
Ю. С. Грачев – Герусы – Гирюсы (Горис) - Долина смертной тени — место изгнания первых тружеников Евангелия в царской России – Содержание
Предисловие
ЦЕЛЬ УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ: НАЙТИ ГЕРУСЫ. 1972 год
ИСТОРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ О СТРАДАЛЬЦАХ ЗА ВЕРУ, СОСЛАННЫХ В ГЕРУСЫ в период царской тирании.
ИЗ СБОРНИКА «СРЕДИ СЕКТАНТОВ» В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧА.
ИЗ БИОГРАФИИ ДОКТОРА Ф. БЕДЕКЕРА
ИЗ АВТОБИОГРАФИИ ГЕРОЯ ВЕРЫ МАРТИНА КАРЛОВИЧА КАЛЬВЕЙТА
СТРАДАНИЯ ЗА ВЕРУ ЛЕОНТИЯ ФИЛИППОВИЧА ОРЖАХОВСКОГО. Из журнала «Христианин» (июль 1914 г.)
ИЗ АВТОБИОГРАФИИ ГЕРОЯ ВЕРЫ ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА КОСТРОМИНА.
ИЗ КРАТКОГО ЖИЗНЕОПИСАНИЯ ГЕРОЯ ВЕРЫ ЕГОРА НИКОНОРОВИЧА ИВАНОВА
ИЗ ЗАПИСОК И.ЛЯСОЦКОГО, СОСЛАННОГО В ГЕРУСЫ БЕЗ ПРАВА ВОЗВРАЩЕНИЯ В РОССИЮ.
ИЗ АВТОБИОГРАФИИ И.С. ПРОХАНОВА. «ПОСЕЩЕНИЕ МОЕГО ОТЦА В ССЫЛКЕ».
ИЗ АВТОБИОГРАФИИ ГЕРОЯ ВЕРЫ СТЕПАНА КОРНЕЕВИЧА НЕЗДОЛИЯ
ЗАТРУДНЕНИЯ В ПУТИ
ГЕРУСЫ — ДОЛИНА СЛЕЗ
СМЕРТЬ СЕСТРЫ КАПУСТИНСКОЙ
БОЛЕЗНЬ И ПОТЕРЯ ДРУГА
ЖИЗНЬ В ЗАКАВКАЗЬЕ
ПОДАРОК ССЫЛЬНЫМ ОТ КУПРИЯНОВА
ХОДАТАЙСТВА КВАКЕРОВ
ПИСЬМО ЖЕНЕ
ВСТРЕЧА С ЖЕНОЙ И СЫНОМ
НОВЫЕ ЗАДАЧИ
ПЕЧАЛЬ
ИЗ ЖИЗНИ САЗОНТА ЕВТИХИЕВИЧА КАПУСТИНСКОГО
