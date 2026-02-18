Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Грачев - Герусы

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, **Persecution Secret Services

Книга Юрия Сергеевича Грачева «Герусы» (также известная под названиями «Гирюсы» или «Долина смертной тени») — это историко-биографическое исследование, посвященное одному из самых суровых и героических периодов в истории русского евангельского движения. Автор описывает небольшой городок Горис (ранее Герусы) в Армении, который в конце XIX века стал местом ссылки для многих пионеров баптизма и молокан, изгнанных за свои убеждения из центральных губерний Российской империи.

В центре повествования находятся судьбы таких выдающихся служителей, как Василий Павлов, Никита Воронин и многие другие «узники за веру». Грачев детально воссоздает атмосферу изгнания: тяжелые бытовые условия, враждебность местной администрации и физические лишения. Однако книга фокусируется не только на страданиях, но и на духовном триумфе ссыльных — именно в Герусах, вопреки планам властей изолировать «сектантство», сформировалось крепкое духовное единство, а сами ссыльные продолжали проповедовать и поддерживать друг друга, превратив «долину смертной тени» в место духовного созидания.

Работа Грачева важна как документальное свидетельство, основанное на воспоминаниях очевидцев и архивных данных. Она подчеркивает преемственность поколений и напоминает о цене, которую заплатили первые труженики Евангелия за право свободно верить и проповедовать Слово Божье в России.

Ю. С. Грачев – Герусы – Гирюсы (Горис) - Долина смертной тени — место изгнания первых тружеников Евангелия в царской России

Wheaton, IL: Издательство «Евангельское Слово», 1996. – 86 с.

Ю. С. Грачев – Герусы – Гирюсы (Горис) - Долина смертной тени — место изгнания первых тружеников Евангелия в царской России – Содержание

Предисловие

  • ЦЕЛЬ УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ: НАЙТИ ГЕРУСЫ. 1972 год

  • ИСТОРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ О СТРАДАЛЬЦАХ ЗА ВЕРУ, СОСЛАННЫХ В ГЕРУСЫ в период царской тирании.

  • ИЗ СБОРНИКА «СРЕДИ СЕКТАНТОВ» В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧА.

  • ИЗ БИОГРАФИИ ДОКТОРА Ф. БЕДЕКЕРА

  • ИЗ АВТОБИОГРАФИИ ГЕРОЯ ВЕРЫ МАРТИНА КАРЛОВИЧА КАЛЬВЕЙТА

  • СТРАДАНИЯ ЗА ВЕРУ ЛЕОНТИЯ ФИЛИППОВИЧА ОРЖАХОВСКОГО. Из журнала «Христианин» (июль 1914 г.)

  • ИЗ АВТОБИОГРАФИИ ГЕРОЯ ВЕРЫ ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА КОСТРОМИНА.

  • ИЗ КРАТКОГО ЖИЗНЕОПИСАНИЯ ГЕРОЯ ВЕРЫ ЕГОРА НИКОНОРОВИЧА ИВАНОВА

  • ИЗ ЗАПИСОК И.ЛЯСОЦКОГО, СОСЛАННОГО В ГЕРУСЫ БЕЗ ПРАВА ВОЗВРАЩЕНИЯ В РОССИЮ.

  • ИЗ АВТОБИОГРАФИИ И.С. ПРОХАНОВА. «ПОСЕЩЕНИЕ МОЕГО ОТЦА В ССЫЛКЕ».

  • ИЗ АВТОБИОГРАФИИ ГЕРОЯ ВЕРЫ СТЕПАНА КОРНЕЕВИЧА НЕЗДОЛИЯ

  • ЗАТРУДНЕНИЯ В ПУТИ

  • ГЕРУСЫ — ДОЛИНА СЛЕЗ

  • СМЕРТЬ СЕСТРЫ КАПУСТИНСКОЙ

  • БОЛЕЗНЬ И ПОТЕРЯ ДРУГА

  • ЖИЗНЬ В ЗАКАВКАЗЬЕ

  • ПОДАРОК ССЫЛЬНЫМ ОТ КУПРИЯНОВА

  • ХОДАТАЙСТВА КВАКЕРОВ

  • ПИСЬМО ЖЕНЕ

  • ВСТРЕЧА С ЖЕНОЙ И СЫНОМ

  • НОВЫЕ ЗАДАЧИ

  • ПЕЧАЛЬ

  • ИЗ ЖИЗНИ САЗОНТА ЕВТИХИЕВИЧА КАПУСТИНСКОГО

Views 97
Rating
Added 18.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

