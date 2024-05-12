Казалось бы, практически вся успешная магика проявляется как рикошет — спутник групповых церемоний, привычных действий храмов или лож, или самостоятельной магической работы. Я называю эту особенность тангенциальным психозом. Какой бы она ни была - ненормальной или наоборот - не похоже, что предыдущие оккультисты, пишущие на данную тему, её исследовали. Возможно, если бы механизм феномена можно было упредить, магика наконец-то стала бы тем, о чем изначально утверждали её истолкователи, а именно что она является скорее наукой, нежели искусством.

Опыт, однако, убеждает меня в том, что такое упреждение лежит вне сферы измерения — в этом случае вид оккультизма, описанный здесь, будет продолжать оставаться непредсказуемым. И возможно, это так же хорошо!

В период с 1955 — 1962 годов я был связан с оккультным орденом, известным как Ложа Новой Изиды. Он функционировал как филиал Ordo Templi Orientis (О.Т.О.), со штаб-квартирой в Лондоне. Я основал Ложу как канал передачи из трансплутонических источников, и в течение семи лет своей деятельности она преобразовала О.Т.О. в высокоспециализированный носитель магической энергии, которую Алистер Кроули предвидел еще в 1945 году.

Первоначально я намеревался включить здесь сами ритуалы Ложи, но так как это обязательно включает технические детали и повторения, и так как эта книга не претендует быть руководством в ритуальной магии, это намерение было оставлено. Вместо этого из Летописей Ложи были извлечены определенные формы тангенциального психоза, вызванного некоторыми отдельными ритуалами, и по необходимости отредактированы для сохранения целостности текста.

Помимо этого книга стремится следовать за работами этих явлений в измерения, которые ученые только-только начинают исследовать. Эти измерения, которые могут рассматриваться как существующие снаружи или между двумя состояниями сновидения и бодрствования, я назвал Лиловой Зоной. Она включает в себя и одновременно исключает оба состояния. Обозначение соответствует оккультным обертонам, которые не нуждаются в объяснении для тех, кто знаком с функцией Даат, как Вратами Входа и Выхода к другой стороне Древа Жизни. Для тех, кто не так знаком с этим - можно сказать, что Лиловая Зона является мифическим аналогом в символе Багровой Пустыни арабов, которая, по словам Лавкрафта, была древним эквивалентом Руб-эль- Хали — зоны, по общему мнению, посещаемой злыми духа- ми и чудовищами смерти.

Кеннет Грант - Источник Гекаты

Inverted Tree, 2019. – 348 с.

Кеннет Грант - Источник Гекаты – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Магия Лиловой Зоны

1. «Objets d’Art Noir» страница

2. Культ Ку

3. Прасонс в Лиловом

ЧАСТЬ ВТОРАЯ AL в свете гнозиса некрономикона

Введение

1. Нюит за пределами Юггота

2. Палочки транса

3. Космическое Семя

4. Разумная Мгла

5. Заклинания Хадит

6. Очаги Эпидемии

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Внешняя тень

1. Из Бездны

2. Веверы Пустоты

3. Громовой Дракон

4. Темный Ангел

5. Через Звездные Врата

6. Стофель

7. Калас Хаоса I

8. Калас Хаоса II

9. Зотирианский Гнозис

Глоссарий

Библиография