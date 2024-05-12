Грант - Источник Гекаты
Казалось бы, практически вся успешная магика проявляется как рикошет — спутник групповых церемоний, привычных действий храмов или лож, или самостоятельной магической работы. Я называю эту особенность тангенциальным психозом. Какой бы она ни была - ненормальной или наоборот - не похоже, что предыдущие оккультисты, пишущие на данную тему, её исследовали. Возможно, если бы механизм феномена можно было упредить, магика наконец-то стала бы тем, о чем изначально утверждали её истолкователи, а именно что она является скорее наукой, нежели искусством.
Опыт, однако, убеждает меня в том, что такое упреждение лежит вне сферы измерения — в этом случае вид оккультизма, описанный здесь, будет продолжать оставаться непредсказуемым. И возможно, это так же хорошо!
В период с 1955 — 1962 годов я был связан с оккультным орденом, известным как Ложа Новой Изиды. Он функционировал как филиал Ordo Templi Orientis (О.Т.О.), со штаб-квартирой в Лондоне. Я основал Ложу как канал передачи из трансплутонических источников, и в течение семи лет своей деятельности она преобразовала О.Т.О. в высокоспециализированный носитель магической энергии, которую Алистер Кроули предвидел еще в 1945 году.
Первоначально я намеревался включить здесь сами ритуалы Ложи, но так как это обязательно включает технические детали и повторения, и так как эта книга не претендует быть руководством в ритуальной магии, это намерение было оставлено. Вместо этого из Летописей Ложи были извлечены определенные формы тангенциального психоза, вызванного некоторыми отдельными ритуалами, и по необходимости отредактированы для сохранения целостности текста.
Помимо этого книга стремится следовать за работами этих явлений в измерения, которые ученые только-только начинают исследовать. Эти измерения, которые могут рассматриваться как существующие снаружи или между двумя состояниями сновидения и бодрствования, я назвал Лиловой Зоной. Она включает в себя и одновременно исключает оба состояния. Обозначение соответствует оккультным обертонам, которые не нуждаются в объяснении для тех, кто знаком с функцией Даат, как Вратами Входа и Выхода к другой стороне Древа Жизни. Для тех, кто не так знаком с этим - можно сказать, что Лиловая Зона является мифическим аналогом в символе Багровой Пустыни арабов, которая, по словам Лавкрафта, была древним эквивалентом Руб-эль- Хали — зоны, по общему мнению, посещаемой злыми духа- ми и чудовищами смерти.
Кеннет Грант - Источник Гекаты
Inverted Tree, 2019. – 348 с.
Кеннет Грант - Источник Гекаты – Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Магия Лиловой Зоны
- 1. «Objets d’Art Noir» страница
- 2. Культ Ку
- 3. Прасонс в Лиловом
ЧАСТЬ ВТОРАЯ AL в свете гнозиса некрономикона
- Введение
- 1. Нюит за пределами Юггота
- 2. Палочки транса
- 3. Космическое Семя
- 4. Разумная Мгла
- 5. Заклинания Хадит
- 6. Очаги Эпидемии
- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Внешняя тень
- 1. Из Бездны
- 2. Веверы Пустоты
- 3. Громовой Дракон
- 4. Темный Ангел
- 5. Через Звездные Врата
- 6. Стофель
- 7. Калас Хаоса I
- 8. Калас Хаоса II
- 9. Зотирианский Гнозис
Глоссарий
Библиография
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