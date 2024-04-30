Грант Кеннет - Вне кругов времени

В этой книге сконцентрированы идеи в творчестве Алистера Кроули, которые до сих пор не развивали, идеи, которые немедленно — можно сказать, почти безотлагательно — актуальны для нашего времени. Только в последнее десятилетие или около того различные научные тенденции позволили переоценить работу Кроули таким образом, чтобы можно было вывести её из исключительно «оккультных» рамок, в которые — до появления моей Тифонианской Трилогии — она была отброшена. То, что эти идеи оставались неразвитыми до сих пор, не удивительно, если мы осознаем, что смерть Кроули в 1947 году совпала с возникновением беспрецедентной волны необъяснимых явлений, связанных с космосом, и таинственными объектами, которые иногда появляются в нём. С тех пор появилась совершенно новая сцена, и более чувствительные представители человеческой расы стали остро осознавать возможность сознательно направленной и самосознательной жизни, существующей вне или за пределами человечества. За последнее время было опубликовано так много информации по этим вопросам, что нет необходимости подробно останавливаться на этой теме.

В этом контексте значение работы Кроули становится очевидным только сейчас, когда ценности старого мира, старого века разрушаются или претерпевают радикальные изменения. Более того, вся масса человечества, а не просто горстка наций, какими бы большими и могущественными они ни были, теперь находятся под угрозой уничтожения, как когда-то, когда оно почти полностью было уничтожено во времена Атлантиды. Есть те, кто верит, что уже слишком поздно предотвращать повторение этой катастрофы, хотя некоторые представители человечества считают возможным пережить Холокост и его последствия. То, что форма выживания может быть обеспечена магическим предвидением, и доступом, который оно даёт к другим измерениям бытия вне кругов времени и пространства, не так уж невероятно. Учитывая это, был разработан настоящий тезис.

Теперь, как никогда ранее, очевидно, что человек должен найти свой центр, свою «душу» или погибнуть как самосознательное существо. До сих пор поиск смысла достигался ограниченным числом людей через открытие Истинной Воли в кроулианском смысле; рождение души в гурджиевском смысле; или путём нахождения личности в юнгианском смысле. Но эти решения почти полностью относятся к уровню человечества и к одной линейной временной последовательности, а именно: ряду эонов и их апофеозу в эволюционном переходе от индивидуального к космическому сознанию.

«Магическому сыну» Кроули, Брату Ахаду предоставилась возможность продемонстрировать вероятность одновременного существования эонов, в которых «три времени» — прошлое, настоящее и будущее — объединяются и воссоздают одновременный и непосредственный опыт сверхразмерного и вне-временного сознания. Ему удалось суммировать проявление временного цикла, известного как Эон Маат, который, как ожидают более ортодоксальные оккультисты, сменит через 2000 лет нынешнюю эру, которую Кроули представил в 1904 году как Эон Гора.

Грант Кеннет - Вне кругов времени

Inverted Tree, 2019. —352 с.

Грант Кеннет - Вне кругов времени – Содержание

Благодарности

Введение

Предисловие

1. Чудовищная душа

2. Калас из космоса

3. Ядерное искусство и новый гностицизм

4. Врата Азайн

5. Магические манекены

6. Двуязыкий

7· Ложный Орден и истинный Путь

8. Инициация Аоссика

9. Ма-Ион

10. Ню-Изида

11. Камни драгоценной воды

12. Андахадна и мистика Маат

13. Каббалы Бескула

14. Наблюдатель на башне

15. Маски Маат

16. Магические связи

17. Забытые

18. Входящий Поток

Приложение

Глоссарий

Библиография. Секция А

Библиография. Секция Б

Грант Кеннет - Алистер Кроули и Скрытый Бог

«Inverted Tree», 2019, —312 с.

Грант Кеннет - Алистер Кроули и Скрытый Бог – Содержание

Введение

1. Один за Десятью

2. Багряная Жена

3· Зона Огненной Змеи

4· Ангел и Эон

5· Тантрические элементы в О.Т.О.

6. Контролируемые сновидения с помощью сексуальной магии

7· Вино шабаша и дьявольский Грааль

8. Сила Луны: её имена, числа и реверберирующие атавизмы

9· Шабаш ведьм и реинкарнация первобытных одержимостей

10. Новая Изида и излучение за пределами космоса

11. Жизнь вне времени

Глоссарий