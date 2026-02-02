Граталу - Исторический атлас мира - Лурье - Всемирная история
Термин «Плодородный полумесяц», обязанный своим происхождением американскому археологу Джеймсу Генри Брэстеду (1914), изначально обозначал зону пригодных для земледелия степей (с уровнем осадков более 200 мм в год), расположенных в южных предгорьях горных массивов Таври Загрос и охватывающих Сирийскую пустыню в форме полумесяца. Впоследствии его распространили на все Восточное побережье Средиземного моря, а также на Месопотамию. Австралийский археолог Вир Гордон Чайлд включил сюда и египетскую долину Нила. Именно на этих территориях, равно как и на окрестных анатолийских плоскогорьях, и были одомашнены предки пшеницы (однозернянка и двузернянка), ячменя, ржи, льна, гороха, чечевицы; здесь же человек стал разводить быков , свиней, коз, баранов, ослов, приручил кошек...
Сначала представители натуфийской культуры одними из первых перешли здесь к оседлому образу жизни, а впоследствии эти края стали одной из древнейших колыбелей письменности. Интерес к истории региона подогревает и то обстоятельство, что здесь зародились авраамические религии (предполагаемый маршрут движения Авраама примерно соответствует Плодородному полумесяцу). Являясь открытым пространством, обеспечивавшим свободное передвижение, Плодородный полумесяц, помимо прочего, представляет собой перекресток евразийского масштаба. Побережье Средиземноморья, Красное море, Персидский залив, Иранское нагорье, степи Центральной Азии, долина Нила: сколько территорий, обеспечивающих доступ в Западную Азию, способствуя распространению новшеств, но также появлению на самом раннем этапе достижений других регионов, равно как миграционным процессам и захвату земель.
Кристиан Граталу - Исторический атлас мира
Москва: Издательство АСТ: ОГИЗ, 2022. - 464 с.
ISBN 978-5-17-121699-3 (рус.)
ISBN 978-2-7112-0184-6 (фр.)
Кристиан Граталу - Исторический атлас мира - Содержание
Часть I. Единое человечество (до 3000 года до н. э.)
- От австралопитеков до Homo sapiens (7 млн лет) - Homo sapiens завоевывает мир - Последний ледник: когда Homo sapiens заселяют Землю - Разведение животных и растений - Плодородный полумесяц
Часть II. Общества, существовавшие преимущественно автономно
- Племена американских индейцев до 1500 г. до н. э. - Циклопические постройки цивилизаций индейской Америки - Мореплаватели Тихого океана - Юг Африки - Великий Север
Часть III. Транспортные артерии Старого Света
- Основные страны Старого Света в начале нашей эры - Месопотамия: от городов-государств к империям (IV-I тыс. лет до н. э.) - Древний Египет - Хетты против египтян - Моисей, пути Исхода - Мир Библии - Ближневосточный перекресток - Финикийцы и Карфаген - Бронзовый век, Железный век - У истоков Индийской цивилизации (3000-300 до н. э.) - Распространение буддизма - Африканский неолит (5000-1 000 гг. до н. э.)
Часть IV. Цивилизации Старого Света (до VII в. н.э.)
- Культура Дзёмон (XIII-I тыс. до н. э.) - Очаги древнекитайской цивилизации (1570-300 гг. до н. э.) - На пути к Китайской империи (V—III века до н. э.) - Китай во времена правления династии Хань (206 г. до н. э.—220 г. н. э.) - Империи севера Индии (IV в. до н. э.-VI в. н. э.) - Персидская империя - Античная и классическая Греция - Завоевания Александра Македонского (336-323 гг. до н. э.) - Начало римского могущества - Геополитика Средиземноморья (конец III в. до н. э.) - Эпоха Августа - Века римского господства (Ι-Ill вв. н. э.) - Римская Галлия - Распространение христианства (I-VI вв.) - Эпоха Великого переселения народов (V в.) - Империя Юстиниана (VI в. н. э.) - Шёлковый путь
Часть V. Народы Старого Света (VII-XV вв.)
- Арабские завоевания (VII—IX вв.) - Аббасидский халифат (750-1258 гг.) - Средиземноморье в конце XI в. - Христианские государства Востока (1098-1291 гг.) - Ближний Восток в XII в. - Мамлюкский султанат (1250-1517 гг.) - Империя Чингисхана (1206-1241 гг.). - Рах МопдоЧса (1241-1343 гг.) - Путешествия Рубрука и Марко Поло - Византийская империя (VII—VIII вв.) - Византийская империя при Василии II (960-1025 гг.) - Закат Византии (1204-1453 гг.) - Османская империя (XIV—XVIII вв.) - У истоков России (VIII—XVI вв.) - Крым (X-XV вв.) - Усиление Москвы (XIV-XVI вв.) - От Карла Мартелла до Пипина Короткого - Карл Великий (768-814 гг.) - Христианство в XI-XII вв. - Купеческая Европа (XIII в.) - Европа в 1250 г. - Еврейские общины (I-XVI вв.) - Землетрясения в Средиземноморье в Средние Века - Викинги (IX—XII вв.) - От викингов до нормандцев - Завоевания нормандцев (XI—XII вв.) - Британские острова от кельтов до Вильгельма (V-XI вв.) - Держава Плантагенетов (1154-1453 гг.) - Крестовый поход против альбигойцев (XIII в.) - Начало Столетней войны - Окончание Столетней войны - Священная Римская империя германской нации (X-XV вв.) - Фридрих II Пэгенштауфен - Швеция в XIV в. - Ганзейский союз (XII—XVI вв.) - Иберия при вестготах (V-VII вв.) - Иберийский полуостров (XIII—XV вв.) - Венеция в Средиземноморье (XIII—XV вв.) - Образование Венгрии (X в.) - Индийский океан: распространение ислама (VIII-XVI вв.) - Ангкор, кхмерская империя (XII—XIII вв.) - Китай от империи Сун до монголов (XIII в.) - Вьетнам (III в. до н. э.—XIX в.) - Корея (V-XIX вв.) - Япония в период Средневековья (1185-1600 гг.) - Древняя Африка (X-XVI вв.)
Часть VI. Мир (XV в.)
- Основные державы Старого Света в XV в. - Торговля сахаром в XV в. - Путешествия Чжэн Хэ (1405-1433 гг.) - Возрождение (XV-XVI вв.) - Италия: очаг Европейского Просвещения (XV—XVIII вв.) - Ацтеки (XIV-XVI вв.) - Инки (XIV-XVI вв.)
Часть VII. Европа перекраивает мир (XVI-XVIII вв.)
- Пересечение европейцами Атлантики (1492-1616 гг.) - Тордесильяс, первый раздел мира (1494 г.) - Завоевания и демографические катастрофы в Америке - Америка: великое освоение (XVI—XVIII вв. - Португальская империя (XV-XVI вв.) - Испанская империя (XV-XVII вв.) - Нидерландская империя (XVI—XVIII вв.) - Первая французская империя (XVII—XVIII вв.) - Европейская Америка (XVII—XVIII вв.) - Французская Северная Америка (1608-1803 гг.) - XVIII век: Англичане, хозяева морей - Путешествия, открывшие Африку (XVI—XIX вв.) - Европейцы исследуют Тихоокеанский регион (XVIII—XIX вв.) - Европейцы в Азии (XVII—XVIII вв.) - Китай династии Цин (XVII—XIX вв.) - Вокруг Срединного государства (XVI—XVIII вв.) - Великие Моголы и Сефевиды (XV—XVIII вв.) - Османы против христиан (XVI в.) - Начало заката Османской империи (1683-1830 гг.)
Часть VIII. Европа (XVI-XVIII вв.)
- Религиозный раскол и Реформация (XVI в.) - Еврейская диаспора (XVI-XX вв.) - Империя Карла V (1519-1558 гг.) - Европа в начале XVI в. - Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.) - Война за испанское наследство (1701-1714 гг.) - Семилетняя война (1756-1763 гг.) - Еврейские гетто в Италии (XVI—XVIII вв.) - Швейцария XVI в. - Священная Римская империя германской нации (962-1806 гг.) - Нидерланды (конец XVI—XVII в.) - Австрия в XVIII в. - Разделы Польши - Россия (XVII-XVIII вв.)
Часть IX. Мир, в котором господствует Европа (конец XVIII В.-1914 г.)
- Мир в 1815 г. - Исчезновение с карты последних белых пятен - Мир мигрантов (1820-1914 гг.) - Индустриализация Европы в XIX в. - Колониальная Африка - Завоевание Африки (1870-1935 гг.) - Южная Африка (1795-1910 гг.) - Колониальные империи в 1914 г. - Азия в руках могущественных западных держав - Британская Индия в XIX в. - Заокеанские каторги (середина XVIII—начало XX в.) - Упадок Китая империи Цин в XIX в. - Русско-японская война (1904-1905 гг.) - Средиземноморье (конец XIX в.) - Глобализация в 1900 г.
Часть X. Неевропейские великие державы (конец XVIII-XIX вв.)
- Война за независимость Соединённых Штатов (1775-1783 гг.) - Отмена рабства в Америке (1791-1888 гг.) - Война за независимость Техаса (1836 г.) - Мексиканская революция (1910-1917 гг.) - Империя команчей (XVIII-XIX вв.) - Соединённые Штаты: покорение Запада - Американские индейцы во время покорения Запада (XIX-XXI вв.) - Гражданская война в США (1861-1865 гг.) - Империализм США в начале XX в. - Образование Канады (1867-1949 гг.) - Эфиопия как исключение - Сиам в клещах
Часть XI. Европа (1789-1914 гг.)
- Египетский поход (1798-1901 гг.) - Наполеоновская Европа (1812 г.) - Русская кампания (1812 г.) - Рейнский союз (1806-1813 гг.) - Конец имперской Франции (1814 г.) - Французская кампания (1814 г.) - Европа после Венского конгресса (1815 г.) - 1848 г.: всемирная весна - Крымская война (1853-1856 гг.) - Война 1870 г. - Османское отступление в XIX в. - Обретение независимости балканскими странами в XIX в. - Балканские войны (1912-1913 гг.) - К единству Германии (1815-1871 гг.) - Австро-Венгрия (1867-1920 гг.) - Российская империя (1783-1914 гг.)
Часть XII. Мир во власти Запада (1914-1989 гг.)
- Мировая геополитика в 1914 г. - Война в Европе (1914-1918 гг.) - 1916 год - Конфликт становится всемирным (1917-1918 гг.) - Западный фронт (1914-1918 гг.) - Восточный фронт (1914-1918 гг.) - Соединённые Штаты в войне (1917-1918 гг.) - Наступления 1918 г. - Западный фронт, опустошённый войной (1918-1935 гг.) - Геноцид армян (1915-1916 гг.) - Возвращение В.И. Ленина (март-апрель 1917 г.) - Гражданская война в России (1918-1921 гг.) - Окончание Первой мировой войны и её последствия - Миллионы беженцев из Европы (1918-1923 гг.) - Польша (1918-1921 гг.) - Россия и ее границы (1918-1921 гг.) - Европа после Первой мировой войны - От Севра до Лозанны: рождение Турции - Великий голод в СССР (1931-1933 гг.) - Гулаг (1929-1953 гг.) - Экспансия Рейха (1935-1939 гг.) - Война в Испании (1936-1939 гг.)490 - Японская экспансия (1875-1933 гг.) - Гражданская война в Китае (1927-1937 гг.) - Колониальные империи в 1939 г. - Колонизованная Африка (1919-1939 гг.) - Французский Индокитай - Образование Саудовской Аравии - Европа в 1938 г. - Вторжение в Польшу и страны Балтии (1939-1940 гг.) - Блицкриг (1940 г.) - Война на Востоке (июнь 1941 г.-февраль 1943 г.) - Колонизация нацистами Востока (1939-1945 гг.) - 1942 г.: Перелом в войне - Ленинград (1941 -1944 гг.) - Сталинград (1942-1943 гг.) - Франция под оккупацией (1940-1944 гг.) - Война в Азии и на Тихом океане (1931-1945 гг.) - Незаконное принуждение в Японии (1931-1945 гг.) - Африка во Второй мировой войне (1940-1945 гг.) - Вторая мировая война в Средиземноморье (1941-1944 гг.) - Падение Рейха - Концентрационные лагеря и лагеря смерти (1941-1945 гг.) - Освобождение лагерей (1944-1945 гг.) - Беженцы и миграция населения в Европе (1944-1948 гг.) - Европа, рассеченная пополам (1945-1955 гг.) - Мир в период холодной войны (1947-1991 гг.) - Африка в период холодной войны - Азия в период холодной войны - Распространение ядерного оружия - Война в Корее (1950-1953 гг.) - Средиземноморье в период холодной войны (1950 гг.) - Ближний Восток (1948-1988 гг.) - Израиль и палестинские территории (1948-2005 гг.) - Шестидневная война (1967 г.) - Иерусалим (с 1948 г.) - Деколонизация Азии (1945-2002 гг.) - Индия-Пакистан: независимость и раздел (1947-1971 гг.) - Индокитай (1945-1954 гг.) - Борьба с колонизацией и апартеидом в Африке (1945-1991 гг.) - Партизанские движения и революции в Латинской Америке (1952-2012 гг.) - Авторитаризм и демократия в Латинской Америке (1930-2000 гг.)
Часть XIII. Мир (с 1989 г.)
- Новые государства с 1989 г. - Война в Афганистане (1979-1989 гг.) - Конец сателлитов СССР (1980-1990 гг.) - Воссоединенная Германия - Развал СССР (1990-1991 гг.) - Россия и ее соседи после 1991 г. - Строительство единой Европы (1951-2016 гг.) - Развал Югославии (1991-2008 гг.) - Арабская весна (с 2010 г.) - Африка после 1990 г. - США в мире (1990-2000-е годы) - Китай и мир в XXI в. - Подводные кабели в XXI в. - Стены (1900-2010 гг.) - Климатические изменения - Защита океана с 1980 г. - Северный и Южный полюса (после 1959 г.)
Феликс Моисеевич Лурье – Всемирная история - Большой иллюстрированный атлас
Всемирная история в картах, событиях, фактах. – М.: Издательство АСТ: ОГИЗ, 2020. – 176 с., илл. – (Большой исторический атлас.)
ISBN 978-5-17-121355-8
Феликс Моисеевич Лурье – Всемирная история - Большой иллюстрированный атлас – Содержание
- От автора
Глава 1. Синхронистические таблицы
- XXX–XXI века до Р. Х. - XX–XI века до Р. Х. - X–VI века до Р. Х. - V–I века до Р. Х. - I–V века - VI–X века - XI–XIII века - XIII–XIV века - XV–XVI века - XVI–XVII века - XVIII–XIX века - XIX век
Глава 2. Краткий исторический словарь
Глава 3. Географические карты
- Открытие Земли - Европа - Россия - Азия - Африка - Америка
Глава 4. Планы войн, походов и сражений, маршруты путешествий
- Походы Александра Македонского 336–323 гг. до Р. Х. - Пунические войны 264–146 гг. до Р. Х. - Крестовые походы (1096–1204) - Разгром шведов на Неве и немецких псов-рыцарей на Чудском озере - Держава Чингисхана (1206–1227) - Русские княжества в середине XIII в. и монголо-татарские завоевания - Завоевания османских турок и гибель Византийской империи - Столетняя война (1337–1453) - Русские княжества в конце XIV в. и Куликовская битва - Итальянские войны (1494–1559) - Великие географические открытия и колониальные захваты - Тридцатилетняя война (1618–1648) - Северная война (1700–1721) - Семилетняя война (1756–1763) - Отечественная война 1812 г. - Крымская война (1853–1856) - Русско-турецкая война. Балканский полуостров (1877–1878) - Русско-турецкая война. Кавказ (1877–1878)
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