Термин «Плодородный полумесяц», обязанный своим происхождением американскому археологу Джеймсу Генри Брэстеду (1914), изначально обозначал зону пригодных для земледелия степей (с уровнем осадков более 200 мм в год), расположенных в южных предгорьях горных массивов Таври Загрос и охватывающих Сирийскую пустыню в форме полумесяца. Впоследствии его распространили на все Восточное побережье Средиземного моря, а также на Месопотамию. Австралийский археолог Вир Гордон Чайлд включил сюда и египетскую долину Нила. Именно на этих территориях, равно как и на окрестных анатолийских плоскогорьях, и были одомашнены предки пшеницы (однозернянка и двузернянка), ячменя, ржи, льна, гороха, чечевицы; здесь же человек стал разводить быков , свиней, коз, баранов, ослов, приручил кошек...

Сначала представители натуфийской культуры одними из первых перешли здесь к оседлому образу жизни, а впоследствии эти края стали одной из древнейших колыбелей письменности. Интерес к истории региона подогревает и то обстоятельство, что здесь зародились авраамические религии (предполагаемый маршрут движения Авраама примерно соответствует Плодородному полумесяцу). Являясь открытым пространством, обеспечивавшим свободное передвижение, Плодородный полумесяц, помимо прочего, представляет собой перекресток евразийского масштаба. Побережье Средиземноморья, Красное море, Персидский залив, Иранское нагорье, степи Центральной Азии, долина Нила: сколько территорий, обеспечивающих доступ в Западную Азию, способствуя распространению новшеств, но также появлению на самом раннем этапе достижений других регионов, равно как миграционным процессам и захвату земель.

Кристиан Граталу - Исторический атлас мира

Москва: Издательство АСТ: ОГИЗ, 2022. - 464 с.

ISBN 978-5-17-121699-3 (рус.)

ISBN 978-2-7112-0184-6 (фр.)

Кристиан Граталу - Исторический атлас мира - Содержание

Часть I. Единое человечество (до 3000 года до н. э.)