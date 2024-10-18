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Гребенюк - История мировых цивилизаций - В 3 частях

Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 1 - Цивилизации Древнего Востока
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, UNIVERSITY TEXTBOOK, History, Educational, Cultural Studies Art
Цивилизационный подход является одним из древнейших методов познания прошлого человечества и хронологически предшествовал привычному для современного читателя принципу историзма. Геродот по праву считается «отцом истории» потому, первым описал нравы и обычаи живших рядом с древними греками иноязыких народов и обнаружил, что наряду с различиями у них имеется много общего. Он, тем самым, оказался и провозвестником цивилизационной методологии. Вся эллинистическая историография продолжала развивать его методологию. Исключением в своем большинстве оказались певцы во славу Империи, для которых все дороги вели в Рим.
В ХХ в. в связи с началом формирования глобального индустриального общества интерес к цивилизационому подходу возродился благодаря фундаментальным трудам Эдуарда Мейера, Николая Данилевского, Освальда Шпенглера, Питирима Сорокина и Арнольда Тойнби. Они опирались на анализ цивилизаций как исторически сложившихся общностей, которые занимают определенную территорию и имеют свои характерные только для них особенности культурного и социального развития. Однако исследователи не дали однозначного ответа на вопрос, каким образом из замкнутых локальных социумов возникает мировая цивилизация и как первые включатся в нее.
А. В. Гребенюк принадлежит к тем российским историкам, которые в течение многих лет разрабатывали системно-цивилизационный метод, свободный от недостатков прежних концепций. В частности, он считает, что первоначально возникают независимо друг от друга ирригационные земледельческие и номадические скотоводческие цивилизации. Они по отдельности могут существовать длительное время, воспроизводя самое себя экстенсивно и без существенных изменений. Технологические новшества сказываются на их государственных институтах весьма незначительно, а все качественные социокультурные перемены происходят из-за революционных изменений в ментальности, когда эти противоположные системы совмещаются в пространстве в результате переселения народов. Во многом они связаны с трансформацией религиозных верований и социокультурных архетипов благодаря синтезу ценностей земледельцев и скотоводов.
Сходные процессы происходят и в античную эпоху, и в средние века, когда социокультурные метаморфозы связаны с крупными внешнеполитическими акциями государств, имевших различные религиозные воззрения и политические структуры.

Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 1 - Цивилизации Древнего Востока

учебное пособие для вузов
2-е изд., испр. и доп.
Москва : Издательство Юрайт, 2024, 309 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-06118-5

Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 1 - Цивилизации Древнего Востока - Оглавление

Предисловие
  • Лекция I. Методология, логика и хронология всемирной истории
  • Лекция II. Архаическая община
  • Лекция III. Древнеегипетская деспотия
  • Лекция IV. Ирригационные общества Месопотамии и Передней Азии
  • Лекция V. Крито-микенская олигархия
  • Лекция VI. Сословное общество древнего Китая
  • Лекция VII. Древнеиндийская цивилизация
  • Лекция VIII. Малоазийские номадические федерации
  • Лекция IX. Персидская держава
Заключение
Древневосточные понятия, географические названия и персоналии
Источники
Публикации источников
Научные исследования и учебные пособия
Новые издания по дисциплине «История» и смежным дисциплинам
Античная цивилизация

Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 2 - Античная цивилизация

учебное пособие для вузов
2-е изд., испр. и доп.
Москва : Издательство Юрайт, 2024, 365 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-17882-1

Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 2 - Античная цивилизация - Оглавление

  • Лекция I. Древнегреческая философия истории
  • Лекция II. Особенности эллинистической и римской историографии
  • Лекция III. Древняя Аттика
  • Лекция IV. Спартанское общество
  • Лекция V. Греко-персидские войны
  • Лекция VI. Расцвет афинской демократии
  • Лекция VII. Панэллинский политический кризис
  • Лекция VIII. Македонская гегемония в Греции
  • Лекция IX. Империя Александра Македонского
  • Лекция X. Эллинистические монархии
  • Лекция XI. Римская гражданская община
  • Лекция XII. Внешняя политика Римской республики
  • Лекция XIII. Гражданские войны в Риме
  • Лекция XIV. Диктатура Гая Юлия Цезаря
  • Лекция XV. Эволюция системы принципата в Риме
  • Лекция XVI. «Золотой век» и политический кризис в Римской империи
  • Лекция XVII. Доминат Диолектиана и Константина
  • Лекция XVIII. Падение Западной Римской империи
Заключение
Античные понятия, географические названия и персоналии
Источники
Научные исследования и учебные пособия
Новые издания по дисциплине «История» и смежным дисциплинам
Цивилизации средневековой Европы

Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 3 - Цивилизации средневековой Европы

учебное пособие для вузов
2-е изд., испр. и доп.
Москва : Издательство Юрайт, 2024, 315 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-18523-2

Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 3 - Цивилизации средневековой Европы - Оглавление

  • Лекция I. Великое переселение народов
  • Лекция II. Византийская империя В V—XI вв.
  • Лекция III. Империя Карла Великого
  • Лекция IV. «Варварские королевства» в Европе
  • Лекция V. Западные и южные славяне в V—XII вв.
  • Лекция VI. Арабский халифат и эмираты
  • Лекция VII. Крестовые походы
  • Лекция VIII. Средневековой западноевропейский город
  • Лекция IX. Образование централизованных монархий
  • Лекция X. Государства центральной и южной Европы
  • Лекция XI. Раннее Новое время
  • Лекция XII. Великие географические открытия
Заключение
Средневековые понятия, географические названия и персоналии
Источники
Научные исследования и учебные пособия
Новые издания по дисциплине «История» и смежным дисциплинам
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Rating 5.0 / 5
Added 18.10.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (1)

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