Цивилизационный подход является одним из древнейших методов познания прошлого человечества и хронологически предшествовал привычному для современного читателя принципу историзма. Геродот по праву считается «отцом истории» потому, первым описал нравы и обычаи живших рядом с древними греками иноязыких народов и обнаружил, что наряду с различиями у них имеется много общего. Он, тем самым, оказался и провозвестником цивилизационной методологии. Вся эллинистическая историография продолжала развивать его методологию. Исключением в своем большинстве оказались певцы во славу Империи, для которых все дороги вели в Рим.

В ХХ в. в связи с началом формирования глобального индустриального общества интерес к цивилизационому подходу возродился благодаря фундаментальным трудам Эдуарда Мейера, Николая Данилевского, Освальда Шпенглера, Питирима Сорокина и Арнольда Тойнби. Они опирались на анализ цивилизаций как исторически сложившихся общностей, которые занимают определенную территорию и имеют свои характерные только для них особенности культурного и социального развития. Однако исследователи не дали однозначного ответа на вопрос, каким образом из замкнутых локальных социумов возникает мировая цивилизация и как первые включатся в нее.

А. В. Гребенюк принадлежит к тем российским историкам, которые в течение многих лет разрабатывали системно-цивилизационный метод, свободный от недостатков прежних концепций. В частности, он считает, что первоначально возникают независимо друг от друга ирригационные земледельческие и номадические скотоводческие цивилизации. Они по отдельности могут существовать длительное время, воспроизводя самое себя экстенсивно и без существенных изменений. Технологические новшества сказываются на их государственных институтах весьма незначительно, а все качественные социокультурные перемены происходят из-за революционных изменений в ментальности, когда эти противоположные системы совмещаются в пространстве в результате переселения народов. Во многом они связаны с трансформацией религиозных верований и социокультурных архетипов благодаря синтезу ценностей земледельцев и скотоводов.

Сходные процессы происходят и в античную эпоху, и в средние века, когда социокультурные метаморфозы связаны с крупными внешнеполитическими акциями государств, имевших различные религиозные воззрения и политические структуры.

Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 1 - Цивилизации Древнего Востока

учебное пособие для вузов

2-е изд., испр. и доп.

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 309 с.

Серия "Высшее образование"

ISBN 978-5-534-06118-5

Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 1 - Цивилизации Древнего Востока - Оглавление

Предисловие

Лекция I. Методология, логика и хронология всемирной истории

Лекция II. Архаическая община

Лекция III. Древнеегипетская деспотия

Лекция IV. Ирригационные общества Месопотамии и Передней Азии

Лекция V. Крито-микенская олигархия

Лекция VI. Сословное общество древнего Китая

Лекция VII. Древнеиндийская цивилизация

Лекция VIII. Малоазийские номадические федерации

Лекция IX. Персидская держава

Заключение

Древневосточные понятия, географические названия и персоналии

Источники

Публикации источников

Научные исследования и учебные пособия

Новые издания по дисциплине «История» и смежным дисциплинам

Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 2 - Античная цивилизация

учебное пособие для вузов

2-е изд., испр. и доп.

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 365 с.

Серия "Высшее образование"

ISBN 978-5-534-17882-1

Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 2 - Античная цивилизация - Оглавление

Лекция I. Древнегреческая философия истории

Лекция II. Особенности эллинистической и римской историографии

Лекция III. Древняя Аттика

Лекция IV. Спартанское общество

Лекция V. Греко-персидские войны

Лекция VI. Расцвет афинской демократии

Лекция VII. Панэллинский политический кризис

Лекция VIII. Македонская гегемония в Греции

Лекция IX. Империя Александра Македонского

Лекция X. Эллинистические монархии

Лекция XI. Римская гражданская община

Лекция XII. Внешняя политика Римской республики

Лекция XIII. Гражданские войны в Риме

Лекция XIV. Диктатура Гая Юлия Цезаря

Лекция XV. Эволюция системы принципата в Риме

Лекция XVI. «Золотой век» и политический кризис в Римской империи

Лекция XVII. Доминат Диолектиана и Константина

Лекция XVIII. Падение Западной Римской империи

Заключение

Античные понятия, географические названия и персоналии

Источники

Научные исследования и учебные пособия

Новые издания по дисциплине «История» и смежным дисциплинам

Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 3 - Цивилизации средневековой Европы

учебное пособие для вузов

2-е изд., испр. и доп.

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 315 с.

Серия "Высшее образование"

ISBN 978-5-534-18523-2

Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 3 - Цивилизации средневековой Европы - Оглавление

Лекция I. Великое переселение народов

Лекция II. Византийская империя В V—XI вв.

Лекция III. Империя Карла Великого

Лекция IV. «Варварские королевства» в Европе

Лекция V. Западные и южные славяне в V—XII вв.

Лекция VI. Арабский халифат и эмираты

Лекция VII. Крестовые походы

Лекция VIII. Средневековой западноевропейский город

Лекция IX. Образование централизованных монархий

Лекция X. Государства центральной и южной Европы

Лекция XI. Раннее Новое время

Лекция XII. Великие географические открытия

Заключение

Средневековые понятия, географические названия и персоналии

Источники

Научные исследования и учебные пособия

Новые издания по дисциплине «История» и смежным дисциплинам