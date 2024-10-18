Гребенюк - История мировых цивилизаций - В 3 частях
Цивилизационный подход является одним из древнейших методов познания прошлого человечества и хронологически предшествовал привычному для современного читателя принципу историзма. Геродот по праву считается «отцом истории» потому, первым описал нравы и обычаи живших рядом с древними греками иноязыких народов и обнаружил, что наряду с различиями у них имеется много общего. Он, тем самым, оказался и провозвестником цивилизационной методологии. Вся эллинистическая историография продолжала развивать его методологию. Исключением в своем большинстве оказались певцы во славу Империи, для которых все дороги вели в Рим.
В ХХ в. в связи с началом формирования глобального индустриального общества интерес к цивилизационому подходу возродился благодаря фундаментальным трудам Эдуарда Мейера, Николая Данилевского, Освальда Шпенглера, Питирима Сорокина и Арнольда Тойнби. Они опирались на анализ цивилизаций как исторически сложившихся общностей, которые занимают определенную территорию и имеют свои характерные только для них особенности культурного и социального развития. Однако исследователи не дали однозначного ответа на вопрос, каким образом из замкнутых локальных социумов возникает мировая цивилизация и как первые включатся в нее.
А. В. Гребенюк принадлежит к тем российским историкам, которые в течение многих лет разрабатывали системно-цивилизационный метод, свободный от недостатков прежних концепций. В частности, он считает, что первоначально возникают независимо друг от друга ирригационные земледельческие и номадические скотоводческие цивилизации. Они по отдельности могут существовать длительное время, воспроизводя самое себя экстенсивно и без существенных изменений. Технологические новшества сказываются на их государственных институтах весьма незначительно, а все качественные социокультурные перемены происходят из-за революционных изменений в ментальности, когда эти противоположные системы совмещаются в пространстве в результате переселения народов. Во многом они связаны с трансформацией религиозных верований и социокультурных архетипов благодаря синтезу ценностей земледельцев и скотоводов.
Сходные процессы происходят и в античную эпоху, и в средние века, когда социокультурные метаморфозы связаны с крупными внешнеполитическими акциями государств, имевших различные религиозные воззрения и политические структуры.
Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 1 - Цивилизации Древнего Востока
учебное пособие для вузов
2-е изд., испр. и доп.
Москва : Издательство Юрайт, 2024, 309 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-06118-5
Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 1 - Цивилизации Древнего Востока - Оглавление
Предисловие
- Лекция I. Методология, логика и хронология всемирной истории
- Лекция II. Архаическая община
- Лекция III. Древнеегипетская деспотия
- Лекция IV. Ирригационные общества Месопотамии и Передней Азии
- Лекция V. Крито-микенская олигархия
- Лекция VI. Сословное общество древнего Китая
- Лекция VII. Древнеиндийская цивилизация
- Лекция VIII. Малоазийские номадические федерации
- Лекция IX. Персидская держава
Заключение
Древневосточные понятия, географические названия и персоналии
Источники
Публикации источников
Научные исследования и учебные пособия
Новые издания по дисциплине «История» и смежным дисциплинам
Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 2 - Античная цивилизация
учебное пособие для вузов
2-е изд., испр. и доп.
Москва : Издательство Юрайт, 2024, 365 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-17882-1
Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 2 - Античная цивилизация - Оглавление
- Лекция I. Древнегреческая философия истории
- Лекция II. Особенности эллинистической и римской историографии
- Лекция III. Древняя Аттика
- Лекция IV. Спартанское общество
- Лекция V. Греко-персидские войны
- Лекция VI. Расцвет афинской демократии
- Лекция VII. Панэллинский политический кризис
- Лекция VIII. Македонская гегемония в Греции
- Лекция IX. Империя Александра Македонского
- Лекция X. Эллинистические монархии
- Лекция XI. Римская гражданская община
- Лекция XII. Внешняя политика Римской республики
- Лекция XIII. Гражданские войны в Риме
- Лекция XIV. Диктатура Гая Юлия Цезаря
- Лекция XV. Эволюция системы принципата в Риме
- Лекция XVI. «Золотой век» и политический кризис в Римской империи
- Лекция XVII. Доминат Диолектиана и Константина
- Лекция XVIII. Падение Западной Римской империи
Заключение
Античные понятия, географические названия и персоналии
Источники
Научные исследования и учебные пособия
Новые издания по дисциплине «История» и смежным дисциплинам
Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 3 - Цивилизации средневековой Европы
учебное пособие для вузов
2-е изд., испр. и доп.
Москва : Издательство Юрайт, 2024, 315 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-18523-2
Гребенюк Андрей - История мировых цивилизаций - Часть 3 - Цивилизации средневековой Европы - Оглавление
- Лекция I. Великое переселение народов
- Лекция II. Византийская империя В V—XI вв.
- Лекция III. Империя Карла Великого
- Лекция IV. «Варварские королевства» в Европе
- Лекция V. Западные и южные славяне в V—XII вв.
- Лекция VI. Арабский халифат и эмираты
- Лекция VII. Крестовые походы
- Лекция VIII. Средневековой западноевропейский город
- Лекция IX. Образование централизованных монархий
- Лекция X. Государства центральной и южной Европы
- Лекция XI. Раннее Новое время
- Лекция XII. Великие географические открытия
Заключение
Средневековые понятия, географические названия и персоналии
Источники
Научные исследования и учебные пособия
Новые издания по дисциплине «История» и смежным дисциплинам
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