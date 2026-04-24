Этот иллюстрированный справочник — богатейший ресурс для тех, кто интересуется фитотерапией и народными методами оздоровления. Автор, потомственный травник, объединяет в книге ботанические описания, правила заготовки сырья и конкретные рецепты. Книга охватывает широкий спектр флоры: от привычных садовых деревьев (абрикос, айва) до дикорастущих и даже смертельно ядовитых растений (аконит, авран), требующих предельной осторожности.
Особое внимание уделяется «аптекарскому огороду» и биологической химии растений. В справочнике подробно описано, как фазы развития (цветение, бутонизация, покой) влияют на концентрацию активных веществ — гликозидов, сапонинов и эфирных масел. Это не просто список трав, а практическое руководство по взаимодействию с природой, предостерегающее от опасностей самолечения и призывающее к бережному отношению к исчезающим видам, таким как адонис весенний.
И. А. Гречаный — Большой иллюстрированный справочник лекарственных трав и растений
Харьков / Белгород: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2015. — 544 с.
ISBN 978-966-14-9622-3
Содержание
Введение: История траволечения от Древнего Египта до наших дней, вклад Гиппократа, Диоскорида и Авиценны.
Заготовка и сушка: Правила сбора почек, коры, листьев и корней; влияние экологии и времени суток на качество сырья.
Лекарственные растения (А—Я): Подробные карточки растений с названиями на русском, украинском и латыни.
Пищевые и культурные: Абрикос, Айва, Актинидия (источник витамина С и калия).
Сильнодействующие и ядовитые: Авран, Аконит (требуют строгого медицинского контроля).
Комнатные и суккуленты: Агава, Алоэ (биогенные стимуляторы по методу академика Филатова).
Водные и луговые: Аир болотный (природный антисептик), Адонис (сердечное средство).
Рецепты сборов: 600 практических рекомендаций по лечению различных недугов.
