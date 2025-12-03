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Греческие мифы

Греческие мифы
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Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, Mythology Legends
Как и большинство народов древности, греки обожествляли разнообразные природные явления, стихии и небесные тела: свои божественные покровители были у грозы и ветра, моря и неба, солнца и луны. Каждое созвездие имело свою мифологическую историю, даже человеческие чувства и эмоции отождествлялись с тем или иным божеством. В Древней Греции верили в богов смеха и мести, печали и любви, ненависти и обмана. А еще там были сатиры, нимфы, гиганты, чудовища, циклопы. Мир древнегреческой мифологии невероятно пестрый, сложный и увлекательный. Но с чего все начиналось? Как обычно, с Хаоса. Как говорят, описать Хаос невозможно, но можно попытаться представить его.
Причем это не просто какая-то выдумка древних мифотворцев, «теорию Хаоса» поддерживали даже серьезные древнегреческие философы: например, Гесиод (VIII–VII вв. до н. э.). Он представлял Хаос как некую бесформенную массу, которая в итоге породила Космос и богов. В дословном переводе «хаос» означает «бездна», «пропасть», «зияние». И вот эта жуткая пропасть в итоге породила все, что существует в мире. Если хотите — это такая древнегреческая теория Большого взрыва. Первыми из Хаоса родились Ночь (она получила имя Нюкта, или Никта), Эреб (Мрак), Гея (Земля) и Уран (Небо). А еще Тартар (Бездна). Думаете, именно в Тартаре в итоге поселился Аид — повелитель царства мертвых? Нет, Тартар — это еще страшнее и глубже. Туда отправляли самых безнадежных преступников и самых страшных чудовищ, по мнению верховного божества конечно. Но в то время, которое мы с вами сейчас обсуждаем, верховное божество еще не родилось на свет.
Рождались в основном различные стихии и другие интересные персонажи, причем многие — совершенно необъяснимым образом. Так, от брака Нюкты и Эреба родились Эфир (воздух, он же свет) и Гемера — богиня, олицетворявшая свет ясного дня. Затем они родили Эроса (бога любви) и Гипноса (Сон). А потом что-то, видимо, пошло не так, и Эреб с Нюктой нарожали подряд Танатоса (бога смерти), Эриду (богиню раздора), эриний (покровительниц мщения) и прочий неприятный контингент. Гея тем временем породила горы и море (это как-то само собой получилось), а потом, уже в браке с Ураном, двенадцать титанов, среди которых были Океан, Кронос (время), Фемида (правосудие), Мнемозина (память), Рея. Обязанности последней были весьма смутными, главная заслуга Реи в том, что она стала матерью всех главных олимпийских богов, в первую очередь, конечно, Зевса. Вам кажется странным, что Гея родила множество детей от собственного то ли брата, то ли сына? Они первое поколение богов. Им можно.

Греческие мифы

Издательство – «Эксмо»
Москва – 2023 г. – 240 с.
ISBN 978-5-04-181927-9

Греческие мифы – Содержание

  • Введение
Глава 1. Хаос и божественная природа
  • Большая дружная семья: начало
  • Прожорливое время и победа Зевса
  • Времена года: история Персефоны
  • Как рождаются цветы?
  • На земле и на небе: дары Диониса, ошибка Гелиоса
Глава 2. Ничто человеческое не чуждо: любовь и имущественные споры Божественные близнецы
  • Хитрый, быстрый, предприимчивый
  • Откуда у павлина «глазастый» хвост?
  • Времена допотопные
  • Откуда мы все это знаем?
Глава 3. Полубожественная личность: герой в греческом мифе
  • Ради вечной славы
  • Вопросы вечной жизни и методы воспитания
  • Лица «Илиады» и героический культ
  • Охотник за головами… и чудовищами
Глава 4. Образ бунтаря: Прометеев огонь
  • Творец и учитель
  • Кто во всем виноват?
  • Ящик Пандоры
  • Величие в веках
Глава 5. Мораль сей сказки: чему учит миф?
  • Этика древнего мира и современности
  • Любовь фатальная и созидающая
  • Преступление и наказание
  • Полет за мечтой… и справедливостью
  • Сила и доблесть
Глава 6. Плоды природы, любви и вражды: чудовища и прочие
  • Разнообразная хтонь
  • Не в мать и не в отца
  • Полукозлы и полукони
Глава 7. Это прямо трагедия какая-то!
  • Рождение театра
  • Пойдемте веселиться!
  • Театр: дело техники
  • Авторы и сюжеты
Глава 8. Красота и гармония: сила искусства
  • Внешнее и внутреннее
  • Венок этому господину!
  • Музыка для живых и мертвых
  • Паучьи сказки
Глава 9. О миф, ты… спорт. Мифология и Олимпиада
  • Олимп, олимпийцы, олимпионики
  • Когда все началось?
Глава 10. От мифа к истории. Реальность и вымысел
  • В гости к Минотавру
  • Крит и Троя: открытие легенды
  • Золотоносный баран
  • Путь домой длиной в двадцать лет
Глава 11. Наследие греческого мифа: мировое искусство и многое другое
  • Спасибо грекам!
  • От суровости Средневековья до игривости барокко
  • В классическом духе
  • Вот это кино!
  • Заключение
Views 171
Rating 4.8 / 5
Added 03.12.2025
Author brat librarian
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4.8/5 (3)

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