Греческие мифы

Как и большинство народов древности, греки обожествляли разнообразные природные явления, стихии и небесные тела: свои божественные покровители были у грозы и ветра, моря и неба, солнца и луны. Каждое созвездие имело свою мифологическую историю, даже человеческие чувства и эмоции отождествлялись с тем или иным божеством. В Древней Греции верили в богов смеха и мести, печали и любви, ненависти и обмана. А еще там были сатиры, нимфы, гиганты, чудовища, циклопы. Мир древнегреческой мифологии невероятно пестрый, сложный и увлекательный. Но с чего все начиналось? Как обычно, с Хаоса. Как говорят, описать Хаос невозможно, но можно попытаться представить его.

Причем это не просто какая-то выдумка древних мифотворцев, «теорию Хаоса» поддерживали даже серьезные древнегреческие философы: например, Гесиод (VIII–VII вв. до н. э.). Он представлял Хаос как некую бесформенную массу, которая в итоге породила Космос и богов. В дословном переводе «хаос» означает «бездна», «пропасть», «зияние». И вот эта жуткая пропасть в итоге породила все, что существует в мире. Если хотите — это такая древнегреческая теория Большого взрыва. Первыми из Хаоса родились Ночь (она получила имя Нюкта, или Никта), Эреб (Мрак), Гея (Земля) и Уран (Небо). А еще Тартар (Бездна). Думаете, именно в Тартаре в итоге поселился Аид — повелитель царства мертвых? Нет, Тартар — это еще страшнее и глубже. Туда отправляли самых безнадежных преступников и самых страшных чудовищ, по мнению верховного божества конечно. Но в то время, которое мы с вами сейчас обсуждаем, верховное божество еще не родилось на свет.

Рождались в основном различные стихии и другие интересные персонажи, причем многие — совершенно необъяснимым образом. Так, от брака Нюкты и Эреба родились Эфир (воздух, он же свет) и Гемера — богиня, олицетворявшая свет ясного дня. Затем они родили Эроса (бога любви) и Гипноса (Сон). А потом что-то, видимо, пошло не так, и Эреб с Нюктой нарожали подряд Танатоса (бога смерти), Эриду (богиню раздора), эриний (покровительниц мщения) и прочий неприятный контингент. Гея тем временем породила горы и море (это как-то само собой получилось), а потом, уже в браке с Ураном, двенадцать титанов, среди которых были Океан, Кронос (время), Фемида (правосудие), Мнемозина (память), Рея. Обязанности последней были весьма смутными, главная заслуга Реи в том, что она стала матерью всех главных олимпийских богов, в первую очередь, конечно, Зевса. Вам кажется странным, что Гея родила множество детей от собственного то ли брата, то ли сына? Они первое поколение богов. Им можно.

Греческие мифы

Издательство – «Эксмо»

Москва – 2023 г. – 240 с.

ISBN 978-5-04-181927-9

Греческие мифы – Содержание

Введение

Глава 1. Хаос и божественная природа

Большая дружная семья: начало

Прожорливое время и победа Зевса

Времена года: история Персефоны

Как рождаются цветы?

На земле и на небе: дары Диониса, ошибка Гелиоса

Глава 2. Ничто человеческое не чуждо: любовь и имущественные споры Божественные близнецы

Хитрый, быстрый, предприимчивый

Откуда у павлина «глазастый» хвост?

Времена допотопные

Откуда мы все это знаем?

Глава 3. Полубожественная личность: герой в греческом мифе

Ради вечной славы

Вопросы вечной жизни и методы воспитания

Лица «Илиады» и героический культ

Охотник за головами… и чудовищами

Глава 4. Образ бунтаря: Прометеев огонь

Творец и учитель

Кто во всем виноват?

Ящик Пандоры

Величие в веках

Глава 5. Мораль сей сказки: чему учит миф?

Этика древнего мира и современности

Любовь фатальная и созидающая

Преступление и наказание

Полет за мечтой… и справедливостью

Сила и доблесть

Глава 6. Плоды природы, любви и вражды: чудовища и прочие

Разнообразная хтонь

Не в мать и не в отца

Полукозлы и полукони

Глава 7. Это прямо трагедия какая-то!

Рождение театра

Пойдемте веселиться!

Театр: дело техники

Авторы и сюжеты

Глава 8. Красота и гармония: сила искусства

Внешнее и внутреннее

Венок этому господину!

Музыка для живых и мертвых

Паучьи сказки

Глава 9. О миф, ты… спорт. Мифология и Олимпиада

Олимп, олимпийцы, олимпионики

Когда все началось?

Глава 10. От мифа к истории. Реальность и вымысел

В гости к Минотавру

Крит и Троя: открытие легенды

Золотоносный баран

Путь домой длиной в двадцать лет

Глава 11. Наследие греческого мифа: мировое искусство и многое другое