Греческие мифы
Как и большинство народов древности, греки обожествляли разнообразные природные явления, стихии и небесные тела: свои божественные покровители были у грозы и ветра, моря и неба, солнца и луны. Каждое созвездие имело свою мифологическую историю, даже человеческие чувства и эмоции отождествлялись с тем или иным божеством. В Древней Греции верили в богов смеха и мести, печали и любви, ненависти и обмана. А еще там были сатиры, нимфы, гиганты, чудовища, циклопы. Мир древнегреческой мифологии невероятно пестрый, сложный и увлекательный. Но с чего все начиналось? Как обычно, с Хаоса. Как говорят, описать Хаос невозможно, но можно попытаться представить его.
Причем это не просто какая-то выдумка древних мифотворцев, «теорию Хаоса» поддерживали даже серьезные древнегреческие философы: например, Гесиод (VIII–VII вв. до н. э.). Он представлял Хаос как некую бесформенную массу, которая в итоге породила Космос и богов. В дословном переводе «хаос» означает «бездна», «пропасть», «зияние». И вот эта жуткая пропасть в итоге породила все, что существует в мире. Если хотите — это такая древнегреческая теория Большого взрыва. Первыми из Хаоса родились Ночь (она получила имя Нюкта, или Никта), Эреб (Мрак), Гея (Земля) и Уран (Небо). А еще Тартар (Бездна). Думаете, именно в Тартаре в итоге поселился Аид — повелитель царства мертвых? Нет, Тартар — это еще страшнее и глубже. Туда отправляли самых безнадежных преступников и самых страшных чудовищ, по мнению верховного божества конечно. Но в то время, которое мы с вами сейчас обсуждаем, верховное божество еще не родилось на свет.
Рождались в основном различные стихии и другие интересные персонажи, причем многие — совершенно необъяснимым образом. Так, от брака Нюкты и Эреба родились Эфир (воздух, он же свет) и Гемера — богиня, олицетворявшая свет ясного дня. Затем они родили Эроса (бога любви) и Гипноса (Сон). А потом что-то, видимо, пошло не так, и Эреб с Нюктой нарожали подряд Танатоса (бога смерти), Эриду (богиню раздора), эриний (покровительниц мщения) и прочий неприятный контингент. Гея тем временем породила горы и море (это как-то само собой получилось), а потом, уже в браке с Ураном, двенадцать титанов, среди которых были Океан, Кронос (время), Фемида (правосудие), Мнемозина (память), Рея. Обязанности последней были весьма смутными, главная заслуга Реи в том, что она стала матерью всех главных олимпийских богов, в первую очередь, конечно, Зевса. Вам кажется странным, что Гея родила множество детей от собственного то ли брата, то ли сына? Они первое поколение богов. Им можно.
Греческие мифы
Издательство – «Эксмо»
Москва – 2023 г. – 240 с.
ISBN 978-5-04-181927-9
Греческие мифы – Содержание
- Введение
Глава 1. Хаос и божественная природа
- Большая дружная семья: начало
- Прожорливое время и победа Зевса
- Времена года: история Персефоны
- Как рождаются цветы?
- На земле и на небе: дары Диониса, ошибка Гелиоса
Глава 2. Ничто человеческое не чуждо: любовь и имущественные споры Божественные близнецы
- Хитрый, быстрый, предприимчивый
- Откуда у павлина «глазастый» хвост?
- Времена допотопные
- Откуда мы все это знаем?
Глава 3. Полубожественная личность: герой в греческом мифе
- Ради вечной славы
- Вопросы вечной жизни и методы воспитания
- Лица «Илиады» и героический культ
- Охотник за головами… и чудовищами
Глава 4. Образ бунтаря: Прометеев огонь
- Творец и учитель
- Кто во всем виноват?
- Ящик Пандоры
- Величие в веках
Глава 5. Мораль сей сказки: чему учит миф?
- Этика древнего мира и современности
- Любовь фатальная и созидающая
- Преступление и наказание
- Полет за мечтой… и справедливостью
- Сила и доблесть
Глава 6. Плоды природы, любви и вражды: чудовища и прочие
- Разнообразная хтонь
- Не в мать и не в отца
- Полукозлы и полукони
Глава 7. Это прямо трагедия какая-то!
- Рождение театра
- Пойдемте веселиться!
- Театр: дело техники
- Авторы и сюжеты
Глава 8. Красота и гармония: сила искусства
- Внешнее и внутреннее
- Венок этому господину!
- Музыка для живых и мертвых
- Паучьи сказки
Глава 9. О миф, ты… спорт. Мифология и Олимпиада
- Олимп, олимпийцы, олимпионики
- Когда все началось?
Глава 10. От мифа к истории. Реальность и вымысел
- В гости к Минотавру
- Крит и Троя: открытие легенды
- Золотоносный баран
- Путь домой длиной в двадцать лет
Глава 11. Наследие греческого мифа: мировое искусство и многое другое
- Спасибо грекам!
- От суровости Средневековья до игривости барокко
- В классическом духе
- Вот это кино!
- Заключение
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