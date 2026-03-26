Тайное общество — это организация, которая скрывает либо само свое существование, либо свои дела. Иногда внутри одного открытого и безобидного общества неявно существует другое — опасное и тайное. Милый благотворительный кружок на самом деле может являться зловредной сектой.

Тайным обществам обычно присущи некие особенные ритуалы инициации, обряды, тайные знаки: татуировки, пароли. Тайные общества могут быть как религиозными, так и светскими; часто они связаны с политикой. Неоднократно в истории тайные общества запрещали особыми указами.

Религиозные тайные общества — это секты (хлысты, скопцы, скрытники) и тайные ордена, иногда сатанистского толка (орден храма Востока, разнообразные «герметические» ордена). Иногда к тайным обществам причисляют организации или культы, существование которых не скрывается, но деятельность или обряды которых засекречены. Так, например, римские женщины все до одной поклонялись Доброй богине, но эти обряды тщательно скрывались от мужчин. Царица Олимпиада, исповедовавшая секретный змеиный культ, рассорилась с супругом — Филиппом Македонским, но не посвятила его в подробности. Культ бога Митры, предшествовавший христианству, был тайным. Поныне существует секта тугов, душителей; они посвящают совершаемые убийства богине Кали.

Матвей Гречко - Тайные общества

Москва: Издательство АСТ, 2020. — 384 с. — (История на пальцах).

ISBN 978-5-17-118968-6

Матвей Гречко - Тайные общества - Содержание

Введение

ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА ДРЕВНЕГО МИРА. МИСТЕРИИ Культ Доброй Богини и культ Митры - Раннее христианство - Что такое «гнозис»? – Манихейство

ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА СРЕДНИХ ВЕКОВ Катары - Вальденсы - Тамплиеры - Ведьмы - Алхимики - Каббала - Розенкрейцеры

ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА НОВОГО ВРЕМЕНИ Вольные каменщики, или масоны - Масонская символика - Масонские тайны - Черная легенда о масонах - Жидомасоны — кто они? - Масоны и мартинисты

ДРУГИЕ ОРДЕНА, СВЯЗАННЫЕ С МАСОНСТВОМ Кто такие иллюминаты? – Карбонарии - Кальдерарии - США – Англия

МАСОНЫ В РОССИИ Запрещение масонства - Российские тайные общества, пострадавшие от Указа 1822 года - Наши дни - Либертины и гедонисты

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА Декабристы - Тайные общества в России во второй половине XIX века – Петрашевцы - «Земля и воля» - Ишутинский кружок - Народная расправа - «Народная воля»

ЗАРУБЕЖНЫЕ ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА КОНЦА XIX —XX ВЕКОВ Исламские тайные общества - Тайные секты

ТАЙНЫЕ РУССКИЕ ЕРЕТИЧЕСКИЕ СЕКТЫ XVII —XX ВЕКОВ От манихейства к хлыстовщине - Что такое «радение»? - Лжехристы - Расследование Дмитрия Ростовского - Хлыстовщина в монастырях - Как «разводили» князя Мещерского - Следствие 1733 года - 1745 год. Ванька Каин и хлысты - Приобщение телу и крови. Кровавый навет? - Скопцы - Толстой и скопцы - Пророчица Татаринова — русская пифия - Самоистребление сектантов. Тираспольское дело - Бегуны и скрытники - Хлыстовщина и интеллигенция - Сектанты и большевики - Хлыстовские антисоветские секты - Дело скопцов - Дело скопцов 1967 года - Современные секты

ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ. КРИМИНАЛЬНЫЕ ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА Россия

ОТ ОККУЛЬТИЗМА XIX ВЕКА К НАЦИЗМУ Теософское общество - Кроули и Телема - Союз девяти неизвестных - Нацистские тайные общества - Расистские тайные общества - Теория элит - Университетские тайные общества - Элитарные общества. Тайное мировое правительство - Богемская роща - Бильдербергский клуб



Список литературы и источников