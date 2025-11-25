Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ґреґорі - Піст пророка Даниїла

Ґреґорі Сюзан - Піст пророка Даниїла - здорове харчування
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Ethics, Pastoral Care Counseling
Будь благословенна, люба дитино Всевишнього Бога! На тебе чекають захопливі, доленосні духовні пригоди. Піст - це могутня духовна дисципліна, якою наш Творець ще більше прагне наблизити нас до себе, і досвід Даниїлового посту матиме вплив на всю нашу особу: тіло, душу й духа.
Пишучи ці слова, я щораз більше переконуюся, що Бог благословив Даниїлів піст, щоб укріплювати та наснажувати Його дітей у цей період в історії Церкви. У цей час, коли світовий лад зазнає потрясінь, поширення всіляких недуг та ожиріння сягнуло історичного максимуму й сила темряви що не день видається сильнішою, я бачила справжні дива, коли люди повертали свої серця до Бога і присвячували себе молитві та посту.
Біблія учить нас міряти діла за їхніми плодами. І Даниїлів піст справді приносить щедрі плоди, наповнюючи людське життя добром, вірою і здоров’ям. Щороку я одержую тисячі електронних листів і повідомлень від людей, чиє життя назавжди змінилося підо впливом Даниїлового посту. І саме тому мене так тішить відновлення цієї біблійної дисципліни, що, на моє переконання, підкріплена Святим Духом та освячена Богом.

Ґреґорі Сюзан - Піст пророка Даниїла - здорове харчування

пер. з англ. О. Гладкий
Львів: Свічадо, 2017, 264 с.
ISBN 978-966-395-946-7

Ґреґорі Сюзан - Піст пророка Даниїла - здорове харчування - Зміст

ПРИСВЯТА
ПЕРЕД ТИМ ЯК ПОЧАТИ
ВСТУП
Частина 1 ІНОДІ МИ ТАКІ ГОЛОДНІ, ЩО ЄДИНИЙ СПОСІБ НАСИТИТИСЯ - ПІСТ
  • РОЗДІЛ 1. Хто така блогерка Даниїлового посту?
  • РОЗДІЛ 2. Змітаємо порох із давньої духовної дисципліни
  • РОЗДІЛ 3. Даниїл - той, хто живе для Бога у ворожому краї
  • РОЗДІЛ 4. Даниїлів піст - для тіла, душі й духу
  • РОЗДІЛ 5. П’ять кроків до успіпшого Даниїлового посту
Частина 2 РОЗПОЧНІТЬ НОВЕ ЖИТТЯ, ПРИНІСШИ СЕБЕ В ДУХОВНУ ЖЕРТВУ ГОСПОДЕВІ
  • ПЕРЕЛІК ХАРЧІВ ДЛЯ ДАНИЇЛОВОГО ПОСТУ
  • РЕЦЕПТИ ДЛЯ ДАНИЇЛОВОГО ПОСТУ
  • МЕНЮ НА ДАНИЇЛІВ ПІСТ
  • 21-ДЕННІ ДУХОВНІ РОЗДУМИ НА ДАНИЇЛІВ ПІСТ
ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ
ПРИМІТКИ
ПОДЯКА
ПРО АВТОРА
Views 212
Rating 5.0 / 5
Added 25.11.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books