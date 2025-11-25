Будь благословенна, люба дитино Всевишнього Бога! На тебе чекають захопливі, доленосні духовні пригоди. Піст - це могутня духовна дисципліна, якою наш Творець ще більше прагне наблизити нас до себе, і досвід Даниїлового посту матиме вплив на всю нашу особу: тіло, душу й духа.

Пишучи ці слова, я щораз більше переконуюся, що Бог благословив Даниїлів піст, щоб укріплювати та наснажувати Його дітей у цей період в історії Церкви. У цей час, коли світовий лад зазнає потрясінь, поширення всіляких недуг та ожиріння сягнуло історичного максимуму й сила темряви що не день видається сильнішою, я бачила справжні дива, коли люди повертали свої серця до Бога і присвячували себе молитві та посту.

Біблія учить нас міряти діла за їхніми плодами. І Даниїлів піст справді приносить щедрі плоди, наповнюючи людське життя добром, вірою і здоров’ям. Щороку я одержую тисячі електронних листів і повідомлень від людей, чиє життя назавжди змінилося підо впливом Даниїлового посту. І саме тому мене так тішить відновлення цієї біблійної дисципліни, що, на моє переконання, підкріплена Святим Духом та освячена Богом.

Ґреґорі Сюзан - Піст пророка Даниїла - здорове харчування

пер. з англ. О. Гладкий

Львів: Свічадо, 2017, 264 с.

ISBN 978-966-395-946-7

Ґреґорі Сюзан - Піст пророка Даниїла - здорове харчування - Зміст

ПРИСВЯТА

ПЕРЕД ТИМ ЯК ПОЧАТИ

ВСТУП

Частина 1 ІНОДІ МИ ТАКІ ГОЛОДНІ, ЩО ЄДИНИЙ СПОСІБ НАСИТИТИСЯ - ПІСТ

РОЗДІЛ 1. Хто така блогерка Даниїлового посту?

РОЗДІЛ 2. Змітаємо порох із давньої духовної дисципліни

РОЗДІЛ 3. Даниїл - той, хто живе для Бога у ворожому краї

РОЗДІЛ 4. Даниїлів піст - для тіла, душі й духу

РОЗДІЛ 5. П’ять кроків до успіпшого Даниїлового посту

Частина 2 РОЗПОЧНІТЬ НОВЕ ЖИТТЯ, ПРИНІСШИ СЕБЕ В ДУХОВНУ ЖЕРТВУ ГОСПОДЕВІ

ПЕРЕЛІК ХАРЧІВ ДЛЯ ДАНИЇЛОВОГО ПОСТУ

РЕЦЕПТИ ДЛЯ ДАНИЇЛОВОГО ПОСТУ

МЕНЮ НА ДАНИЇЛІВ ПІСТ

21-ДЕННІ ДУХОВНІ РОЗДУМИ НА ДАНИЇЛІВ ПІСТ

ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

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