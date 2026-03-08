Книга Билли Грэма «Ангелы — тайные посланники Бога» (Angels: God's Secret Agents) представляет собой фундаментальное исследование библейской ангелологии, написанное в ответ на всплеск интереса к оккультизму и паранормальным явлениям в современном мире. Автор ставит задачу вернуть читателя к чистому библейскому учению об этих небесных существах, отделяя народные суеверия и светские мифы от истины Священного Писания. Грэм утверждает, что ангелы — это не вымышленные персонажи, а реальные, могущественные духовные личности, созданные Богом для исполнения Его воли и служения тем, кто наследует спасение.
В содержательной части труда автор подробно классифицирует функции ангелов, основываясь на текстах Ветхого и Нового Заветов. Он рассматривает их роль как вестников Божьих откровений, защитников верующих в моменты опасности и воинов в невидимой духовной брани. Грэм уделяет внимание и падшим ангелам, предупреждая о реальности сатаны и демонических сил, но неизменно подчеркивает превосходство и победу Божьего воинства. Автор приводит множество примеров из Библии и современной жизни, иллюстрируя, как невидимое присутствие ангелов приносит утешение, руководство и сверхъестественную помощь Божьим детям.
Книга написана в характерном для Билли Грэма убедительном и доступном стиле, сочетающем теологическую глубину с практическими примерами веры. Автор призывает читателей не поклоняться ангелам, так как они сами являются служителями Творца, но осознавать их присутствие как знак Божьей любви и заботы. «Ангелы» служат мощным напоминанием о том, что материальный мир — это лишь часть реальности, и что за его пределами существует огромная духовная армия, стоящая на страже интересов Царства Божьего. Труд дарит глубокое чувство безопасности и уверенности в том, что верующий никогда не остается один в своих испытаниях.
Билли Грэм – Ангелы - Тайные посланники Бога
Издательство Виссон, 2012. - 160 с.
ISBN 978-5-904737-45-0
Билли Грэм – Ангелы - Тайные посланники Бога – Содержание
Предисловие издателя
Предисловие ко второму изданию
Глава 1. Ангелы: тайные представители Бога?
Глава 2. Ангелы реальны
Глава 3. Ангелы: видимые или невидимые?
Глава 4. Ангелы: чем они отличаются от людей
Глава 5. Ангельская иерархия
Глава 6. Люцифер и бунт ангелов
Глава 7. Ангелы: Божьи посланники
Глава 8. Ангелы защищают и избавляют нас
Глава 9. Ангелы: Божьи вершители суда
Глава 10. Ангелы и Благая весть
Глава 11. Ангелы в жизни Иисуса Христа
Глава 12. Ангелы в пророчествах
Глава 13. Ангелы и смерть
Глава 14. Ангелы-наблюдатели
Глава 15. Ангелы в нашей сегодняшней жизни
