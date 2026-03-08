Книга Билли Грэма «Ангелы — тайные посланники Бога» (Angels: God's Secret Agents) представляет собой фундаментальное исследование библейской ангелологии, написанное в ответ на всплеск интереса к оккультизму и паранормальным явлениям в современном мире. Автор ставит задачу вернуть читателя к чистому библейскому учению об этих небесных существах, отделяя народные суеверия и светские мифы от истины Священного Писания. Грэм утверждает, что ангелы — это не вымышленные персонажи, а реальные, могущественные духовные личности, созданные Богом для исполнения Его воли и служения тем, кто наследует спасение.

В содержательной части труда автор подробно классифицирует функции ангелов, основываясь на текстах Ветхого и Нового Заветов. Он рассматривает их роль как вестников Божьих откровений, защитников верующих в моменты опасности и воинов в невидимой духовной брани. Грэм уделяет внимание и падшим ангелам, предупреждая о реальности сатаны и демонических сил, но неизменно подчеркивает превосходство и победу Божьего воинства. Автор приводит множество примеров из Библии и современной жизни, иллюстрируя, как невидимое присутствие ангелов приносит утешение, руководство и сверхъестественную помощь Божьим детям.

Книга написана в характерном для Билли Грэма убедительном и доступном стиле, сочетающем теологическую глубину с практическими примерами веры. Автор призывает читателей не поклоняться ангелам, так как они сами являются служителями Творца, но осознавать их присутствие как знак Божьей любви и заботы. «Ангелы» служат мощным напоминанием о том, что материальный мир — это лишь часть реальности, и что за его пределами существует огромная духовная армия, стоящая на страже интересов Царства Божьего. Труд дарит глубокое чувство безопасности и уверенности в том, что верующий никогда не остается один в своих испытаниях.

Билли Грэм – Ангелы - Тайные посланники Бога

Издательство Виссон, 2012. - 160 с.

ISBN 978-5-904737-45-0

Билли Грэм – Ангелы - Тайные посланники Бога – Содержание

Предисловие издателя

Предисловие ко второму изданию