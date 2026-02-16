Книга Донована Грэма «Благодать и истину — в класс!» представляет собой глубокое исследование того, как библейская концепция искупления может радикально изменить атмосферу и методы обучения. Автор исходит из того, что образовательная среда часто строится на страхе, манипуляции и жестком законничестве, что противоречит самой сути Евангелия. Грэм предлагает альтернативную модель, в которой учитель стремится отразить характер Христа, сочетая в своих методах абсолютную истину Божьего Слова и безусловную благодать, дарующую ученику право на ошибку и рост.

В центре внимания автора находится личность учителя как «агента примирения». Грэм подробно разбирает, как искупительный подход влияет на систему оценивания, дисциплину и мотивацию. Он призывает педагогов отказаться от системы поощрений и наказаний, основанной на страхе, в пользу воспитания внутренней ответственности и понимания ценности знаний. Преподавание в контексте искупления означает создание пространства, где ученики чувствуют себя в безопасности и могут развивать свои таланты, данные им Творцом, не опасаясь осуждения за несовершенство.

Особое внимание уделяется интеграции веры в содержание учебных предметов. Грэм утверждает, что каждая дисциплина должна открывать ученикам величие Бога и сложность Его творения. Книга служит практическим пособием для учителей, стремящихся превратить свои уроки в процесс духовного и интеллектуального освобождения, помогая ученикам не только усваивать информацию, но и осознавать свое место в Божьем плане восстановления мира.

Донован Л. Грэм – Благодать и истину – в класс! - Преподавание в контексте искупления

Киев, ЦПП МАХШ, 2011. — 416 с.

Донован Л. Грэм – Благодать и истину – в класс! – Содержание

Выражение признательности

Предисловие ко второму изданию

Введение

Часть 1. Начинаем размышлять

1. Суть проблемы: не все, что называется христианским, является таковым - 2. Созидание на библейском основании - 3. Сотворение-грехопадение-искупление: каркас здания - 4. Благодать Евангелия и обучение в контексте искупления

Часть 2. Библейские убеждения, полагающие основание для обучения в контексте искупления

Раздел I. Убеждения относительно цели образования 5. Библейские нормы, относящиеся к цели образования - 6. Мирские искажения цели - 7. Искажения цели в христианском мышлении

Раздел II. Убеждения относительно ученика 8. Божий образ в человеке - 9. Божий образ по отношению к другим - 10. Божий образ поврежден - 11. Божий образ восстановлен

Раздел III. Убеждения относительно учителя 12. Еще один носитель образа Божьего, также падший - ІЗ. Личностные характеристики учителя, преподающего в контексте искупления - 14. Роли учителя

Раздел IV. Убеждения относительно учебного процесса 15. Основные идеи, касающиеся обучения - 16. Мотивация и обучение - 17. Концептуальная структура обучения - 18. Вовлеченность в обучение

Раздел V. Убеждения относительно предмета изучения 19. Различные взгляды на содержание учебных предметов - 20. Содержание учебных предметов и окружающая действительность



Часть 3. Обучение в контексте искупления на практике: созидание на библейских нормах и обучение с благодатью

21 .Христианская школа «Омега» - 22 .Составление учебной программы - 23 . Виды учебной деятельности - 24 . Измерение, анализ и оценивание - 25 .Поведение и дисциплина в классе - 26 .Воспитание последователей Христа - 27.Претворение идеи в жизнь

Приложение. Кареглазые — синеглазые

Библиография

