Книга Донована Грэма «Благодать и истину — в класс!» представляет собой глубокое исследование того, как библейская концепция искупления может радикально изменить атмосферу и методы обучения. Автор исходит из того, что образовательная среда часто строится на страхе, манипуляции и жестком законничестве, что противоречит самой сути Евангелия. Грэм предлагает альтернативную модель, в которой учитель стремится отразить характер Христа, сочетая в своих методах абсолютную истину Божьего Слова и безусловную благодать, дарующую ученику право на ошибку и рост.
В центре внимания автора находится личность учителя как «агента примирения». Грэм подробно разбирает, как искупительный подход влияет на систему оценивания, дисциплину и мотивацию. Он призывает педагогов отказаться от системы поощрений и наказаний, основанной на страхе, в пользу воспитания внутренней ответственности и понимания ценности знаний. Преподавание в контексте искупления означает создание пространства, где ученики чувствуют себя в безопасности и могут развивать свои таланты, данные им Творцом, не опасаясь осуждения за несовершенство.
Особое внимание уделяется интеграции веры в содержание учебных предметов. Грэм утверждает, что каждая дисциплина должна открывать ученикам величие Бога и сложность Его творения. Книга служит практическим пособием для учителей, стремящихся превратить свои уроки в процесс духовного и интеллектуального освобождения, помогая ученикам не только усваивать информацию, но и осознавать свое место в Божьем плане восстановления мира.
Донован Л. Грэм – Благодать и истину – в класс! - Преподавание в контексте искупления
Киев, ЦПП МАХШ, 2011. — 416 с.
Донован Л. Грэм – Благодать и истину – в класс! – Содержание
Выражение признательности
Предисловие ко второму изданию
Введение
Часть 1. Начинаем размышлять
1. Суть проблемы: не все, что называется христианским, является таковым - 2. Созидание на библейском основании - 3. Сотворение-грехопадение-искупление: каркас здания - 4. Благодать Евангелия и обучение в контексте искупления
Часть 2. Библейские убеждения, полагающие основание для обучения в контексте искупления
Раздел I. Убеждения относительно цели образования
5. Библейские нормы, относящиеся к цели образования - 6. Мирские искажения цели - 7. Искажения цели в христианском мышлении
Раздел II. Убеждения относительно ученика
8. Божий образ в человеке - 9. Божий образ по отношению к другим - 10. Божий образ поврежден - 11. Божий образ восстановлен
Раздел III. Убеждения относительно учителя
12. Еще один носитель образа Божьего, также падший - ІЗ. Личностные характеристики учителя, преподающего в контексте искупления - 14. Роли учителя
Раздел IV. Убеждения относительно учебного процесса
15. Основные идеи, касающиеся обучения - 16. Мотивация и обучение - 17. Концептуальная структура обучения - 18. Вовлеченность в обучение
Раздел V. Убеждения относительно предмета изучения
19. Различные взгляды на содержание учебных предметов - 20. Содержание учебных предметов и окружающая действительность
Часть 3. Обучение в контексте искупления на практике: созидание на библейских нормах и обучение с благодатью
21 .Христианская школа «Омега» - 22 .Составление учебной программы - 23 . Виды учебной деятельности - 24 . Измерение, анализ и оценивание - 25 .Поведение и дисциплина в классе - 26 .Воспитание последователей Христа - 27.Претворение идеи в жизнь
Приложение. Кареглазые — синеглазые
Библиография
