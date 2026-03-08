Грэм - Ближе к дому

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

Книга Билли Грэма «Ближе к дому» (в оригинале Nearing Home) является одной из самых личных и трогательных работ автора, написанной им в возрасте 93 лет. В этом труде легендарный евангелист размышляет о золотых годах жизни, процессе старения и подготовке к финальному переходу в вечность. Грэм честно признается, что, хотя он всю жизнь проповедовал о небесах, он никогда не думал, что старение окажется настолько трудным физическим испытанием. Автор исследует, как сохранять веру, надежду и чувство юмора, когда силы оставляют тело, а круг близких друзей редеет.

В содержательной части книги автор дает практические и духовные советы о том, как стареть с достоинством и благодатью. Он подчеркивает, что старость — это не просто период потерь, но и время для подведения итогов, передачи мудрости следующим поколениям и углубления отношений с Богом. Грэм затрагивает темы влияния на внуков, важности прощения и завершения неоконченных земных дел. Центральной темой остается уверенность в том, что дом христианина — не на земле, и каждый прожитый день приближает верующего к радостной встрече с Творцом, где не будет больше боли и немощи.

Книга написана в мягком, созерцательном и глубоко искреннем стиле. Билли Грэм не пытается казаться героем, он делится своими слабостями и моментами одиночества после ухода его супруги Рут, что делает его слова невероятно близкими каждому читателю. Труд служит мощным утешением для пожилых людей и важным уроком для молодежи о том, как выстраивать жизнь сегодня, чтобы финишная прямая была наполнена миром, а не сожалениями. Это своего рода духовное завещание человека, который прожил долгую жизнь под Божьим руководством и с радостью смотрит в сторону родного порога.

Билли Грэм - Ближе к дому

Пер. с англ. - М.: Золотые страницы , 2017. - 224 с.

ISBN 978-5-91943-016-2 (рус.)

ISBN 978-0-8499-4832-9 (англ.)

Билли Грэм - Ближе к дому - Содержание

  • Глава 1 . Бегом домой

  • Глава 2. Выйдя на пенсию, не переставайте жить

  • Глава 3. Влияние надежды

  • Глава 4. Обдумайте « золотые годы »

  • Глава 5. Стойте твердо, невзирая на слабость

  • Глава 6. Место назначения смерти

  • Глава 7. Влияйте на впечатлительных

  • Глава 8. Пребывающее основание

  • Глава 9. Со временем корни становятся крепче

  • Глава 10. Тогда и теперь

Примечания

Об авторе

Views 75
Rating
Added 08.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

