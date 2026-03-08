Книга Билли Грэма «Ближе к дому» (в оригинале Nearing Home) является одной из самых личных и трогательных работ автора, написанной им в возрасте 93 лет. В этом труде легендарный евангелист размышляет о золотых годах жизни, процессе старения и подготовке к финальному переходу в вечность. Грэм честно признается, что, хотя он всю жизнь проповедовал о небесах, он никогда не думал, что старение окажется настолько трудным физическим испытанием. Автор исследует, как сохранять веру, надежду и чувство юмора, когда силы оставляют тело, а круг близких друзей редеет.

В содержательной части книги автор дает практические и духовные советы о том, как стареть с достоинством и благодатью. Он подчеркивает, что старость — это не просто период потерь, но и время для подведения итогов, передачи мудрости следующим поколениям и углубления отношений с Богом. Грэм затрагивает темы влияния на внуков, важности прощения и завершения неоконченных земных дел. Центральной темой остается уверенность в том, что дом христианина — не на земле, и каждый прожитый день приближает верующего к радостной встрече с Творцом, где не будет больше боли и немощи.

Книга написана в мягком, созерцательном и глубоко искреннем стиле. Билли Грэм не пытается казаться героем, он делится своими слабостями и моментами одиночества после ухода его супруги Рут, что делает его слова невероятно близкими каждому читателю. Труд служит мощным утешением для пожилых людей и важным уроком для молодежи о том, как выстраивать жизнь сегодня, чтобы финишная прямая была наполнена миром, а не сожалениями. Это своего рода духовное завещание человека, который прожил долгую жизнь под Божьим руководством и с радостью смотрит в сторону родного порога.

Билли Грэм - Ближе к дому

Пер. с англ. - М.: Золотые страницы , 2017. - 224 с.

ISBN 978-5-91943-016-2 (рус.)

ISBN 978-0-8499-4832-9 (англ.)

Билли Грэм - Ближе к дому - Содержание

Глава 1 . Бегом домой

Глава 2. Выйдя на пенсию, не переставайте жить

Глава 3. Влияние надежды

Глава 4. Обдумайте « золотые годы »

Глава 5. Стойте твердо, невзирая на слабость

Глава 6. Место назначения смерти

Глава 7. Влияйте на впечатлительных

Глава 8. Пребывающее основание

Глава 9. Со временем корни становятся крепче

Глава 10. Тогда и теперь

Примечания

Об авторе