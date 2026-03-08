Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Грэм - Cвятой Дух
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

Книга Билли Грэма «Святой Дух» (The Holy Spirit) является фундаментальным трудом, в котором автор систематизирует библейское учение о третьей Личности Троицы. Грэм отмечает, что в современном христианстве тема Святого Духа часто либо игнорируется, либо окружается излишним мистицизмом, что приводит к духовному бессилию верующих. Автор ставит задачу вернуть Духу Святому центральное место в жизни церкви, представляя Его не как абстрактную «силу» или «влияние», а как живую Божественную Личность, обладающую волей, чувствами и бесконечной любовью.

В содержательной части книги автор подробно исследует деятельность Святого Духа: от Его роли в сотворении мира до активного участия в спасении и освящении каждого человека. Грэм детально разбирает такие важные темы, как крещение Духом, Его запечатление и наполнение, а также различие между плодом Духа (характером христианина) и дарами Духа (инструментами для служения). Автор предостерегает от крайностей — как от «угашения» Духа через формализм, так и от эмоциональных злоупотреблений, подчеркивая, что истинное действие Божьего Духа всегда направлено на прославление Иисуса Христа и соответствует написанному Слову.

Книга написана в характерном для Билли Грэма сбалансированном, глубоком и при этом доступном стиле. Автор щедро делится примерами из собственной многолетней практики евангелизации, показывая, что без помощи Святого Духа даже самая красноречивая проповедь остается безрезультатной. Труд служит мощным призывом к каждому христианину войти в тесное общение с «Утешителем», чтобы обрести внутреннюю силу для победы над грехом и эффективного свидетельства миру. Это книга о духовном обновлении, которая помогает читателю осознать, что христианская жизнь — это не самобичевание, а радостное хождение в силе Того, Кто живет внутри нас.

Билли Грэм - Cвятой Дух

Христианский центр «Возрождение», 2005

Billy Graham «The Holly Spirit», 1978

Билли Грэм - Cвятой Дух - Содержание

Предисловие

Вступление: Вопль человеческий - дар Божий

  • 1. Святой Дух: Кто это?

  • 2. Сошествие Святого Духа

  • 3. Святой Дух и Библия

  • 4. Ужас грехопадения

  • 5. Крещение Духом

  • 6. Печать, залог и свидетельство Святого Духа

  • 7. Внутренняя борьба христианина

  • 8. Полнота Духа

  • 9. Как исполниться Святым Духом

  • 10. Грехи против Святого Духа

  • 11. Дары Духа

  • 12. Другие дары Духа

  • 13. «Знаковые дары»

  • 14. Плод Духа

  • 15. Плод Духа: любовь, радость, мир

  • 16. Плод Духа: долготерпение, благость, доброта

  • 17. Плод Духа: верность, кротость, обладание собой

  • 18. Нужда этого часа

Приложение

Views 67
Rating
Added 08.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

