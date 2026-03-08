Книга Билли Грэма «Святой Дух» (The Holy Spirit) является фундаментальным трудом, в котором автор систематизирует библейское учение о третьей Личности Троицы. Грэм отмечает, что в современном христианстве тема Святого Духа часто либо игнорируется, либо окружается излишним мистицизмом, что приводит к духовному бессилию верующих. Автор ставит задачу вернуть Духу Святому центральное место в жизни церкви, представляя Его не как абстрактную «силу» или «влияние», а как живую Божественную Личность, обладающую волей, чувствами и бесконечной любовью.

В содержательной части книги автор подробно исследует деятельность Святого Духа: от Его роли в сотворении мира до активного участия в спасении и освящении каждого человека. Грэм детально разбирает такие важные темы, как крещение Духом, Его запечатление и наполнение, а также различие между плодом Духа (характером христианина) и дарами Духа (инструментами для служения). Автор предостерегает от крайностей — как от «угашения» Духа через формализм, так и от эмоциональных злоупотреблений, подчеркивая, что истинное действие Божьего Духа всегда направлено на прославление Иисуса Христа и соответствует написанному Слову.

Книга написана в характерном для Билли Грэма сбалансированном, глубоком и при этом доступном стиле. Автор щедро делится примерами из собственной многолетней практики евангелизации, показывая, что без помощи Святого Духа даже самая красноречивая проповедь остается безрезультатной. Труд служит мощным призывом к каждому христианину войти в тесное общение с «Утешителем», чтобы обрести внутреннюю силу для победы над грехом и эффективного свидетельства миру. Это книга о духовном обновлении, которая помогает читателю осознать, что христианская жизнь — это не самобичевание, а радостное хождение в силе Того, Кто живет внутри нас.

Билли Грэм - Cвятой Дух

Христианский центр «Возрождение», 2005

Billy Graham «The Holly Spirit», 1978

Билли Грэм - Cвятой Дух - Содержание

Предисловие

Вступление: Вопль человеческий - дар Божий

1. Святой Дух: Кто это?

2. Сошествие Святого Духа

3. Святой Дух и Библия

4. Ужас грехопадения

5. Крещение Духом

6. Печать, залог и свидетельство Святого Духа

7. Внутренняя борьба христианина

8. Полнота Духа

9. Как исполниться Святым Духом

10. Грехи против Святого Духа

11. Дары Духа

12. Другие дары Духа

13. «Знаковые дары»

14. Плод Духа

15. Плод Духа: любовь, радость, мир

16. Плод Духа: долготерпение, благость, доброта

17. Плод Духа: верность, кротость, обладание собой

18. Нужда этого часа

Приложение