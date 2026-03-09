Книга Билли Грэма «Как начать жизнь сначала» (How to Be Born Again) является одним из самых известных и практически ориентированных трудов автора, посвященных самой сути христианского послания — духовному возрождению. Грэм обращается к людям, которые чувствуют пустоту, разочарование или тяжесть прошлого, и утверждает, что никто не зашел слишком далеко, чтобы не иметь возможности получить новый старт. Автор подчеркивает, что «начать сначала» — это не просто психологический прием или смена привычек, а сверхъестественное событие, которое Библия называет рождением свыше, открывающее дверь в совершенно иную реальность отношений с Богом.

В содержательной части книги автор проводит читателя через логическую цепочку духовного поиска: от осознания глубокого внутреннего разлада (греха) до принятия Божьего решения этой проблемы. Грэм подробно разбирает, почему ни образование, ни деньги, ни даже религия сами по себе не могут заполнить «вакуум в форме Бога» внутри человеческого сердца. Он дает четкие, пошаговые наставления о том, что значит по-настоящему покаяться и доверить свою жизнь Христу. Автор также уделяет внимание первым шагам после принятия решения: как молиться, как читать Библию и как найти общину верующих, чтобы это новое начало превратилось в устойчивый путь духовного роста.

Книга написана в характерном для Билли Грэма прямом, искреннем и исполненном любви стиле. Автор мастерски сочетает библейские истины с примерами из жизни обычных людей — от заключенных до президентов, — показывая универсальность человеческой нужды в спасении. Труд служит мощным манифестом надежды, напоминая, что Бог специализируется на «новых началах» и восстановлении разбитых судеб. Это идеальное чтение для тех, кто ищет ответы на фундаментальные вопросы бытия и жаждет обрести прощение, мир и уверенность в завтрашнем дне, которые не зависят от внешних обстоятельств.

Билли Грэм – Как начать жизнь сначала

Пер. с англ. - Санкт-Петербург: «Библейский взгляд», 2004. – 224 с.

ISBN 5-8445-0095-4

Билли Грэм – Как начать жизнь сначала - Содержание

Предисловие - Примечание автора

Часть I. Общечеловеческая проблема

1. Почему человек ощущает пустоту внутри себя?

2. Может ли кто-нибудь сказать мне, где найти Бога?

3. Действительно ли Бог говорит с нами?

4. Религия? Это не для меня!

5. Что называется грехом?

6. Излечивает ли Бог болезнь души?

Часть II. Предложение Бога

7. Человек, Который есть Бог

8. Что произошло на кресте

9. Зал Царского суда

10. Иисус Христос жив

Часть III. Ответ человека

11. Новое рождение — для дня сегодняшнего

12. Новое рождение не просто чувство

13. Живой и возрастающий

Руководство по изучению содержания книги