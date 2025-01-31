Библия свидетельствует о том, что, прежде чем вознестись на небо и вновь обрести там всю полноту Своей царской власти, Иисус предложил Своим ученикам невероятный дар дружбы. Когда Он говорил об этом, с Ним был Иоанн, записавший в своем Евангелии слова Иисуса: «Я уже не называю вас рабами, ибо рабы просто делают то, что им сказано. Я называю вас друзьями, ибо хочу, чтобы вы понимали». (Иоан. 15:15) Тому, кого Библия называет «Царем царей и Господом господствующих», было угодно видеть в нас не рабов, а друзей, — и это желание стало для меня самым дорогим из всего евангельского благовестия. Подумайте, каким после этого предстает Бог и что значит жить с таким Богом в вечности. Почти пятьдесят лет я проводил библейские чтения в колледжах и университетах, питая особую любовь к годичному курсу, который включал в себя подробное прочтение всех шестидесяти шести книг Ветхого и Нового Заветов.1 Цель курса заключалась в том, чтобы научиться понимать Библию как единое целое, соотнося все ее части с основной темой — 1 истиной о Боге. Оглядываясь на мое путешествие по Библии, которое я предпринимал свыше ста тридцати пяти раз, я все более убеждаюсь, что один отрывок в сжатой форме являет собой самую важную истину о Нем и служит ключом к пониманию остальных Писаний и тех деяний, которые легли в основу плана спасения. Я говорю о 15-м стихе 15-й главы Евангелия от Иоанна.

Грэм Максвелл - Рабы или друзья? - Другой взгляд на Бога

Russian translation © 1993

Отпечатано на Украине. Издательский Дом «MEDIA HOUSE». Украина, 252179 Киев-179, а/я 52.

Грэм Максвелл - Рабы или друзья? - Содержание

ПРОЛОГ

Глава первая ВЫ БОИТЕСЬ ВСТРЕТИТЬСЯ С БОГОМ?

Глава вторая «Я НАЗЫВАЮ ВАС ДРУЗЬЯМИ»

Глава третья ДОВЕРЯЯ ДРУГУ

Глава четвертая ВЕРА ПО ПРИКАЗУ?

Глава пятая НЕ ВЕРЬТЕ СЛЕПО!

Глава шестая ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Глава седьмая ДРУЖБА И ЗАКОН

Глава восьмая КАК РАБЫ И ДРУЗЬЯ СМОТРЯТ НА ГРЕХ И СПАСЕНИЕ

Глава девятая ЧЕСТНОСТЬ ДРУГА

Глава десятая ГРАНИ СВОБОДЫ

Глава одиннадцатая ДРУЖБА И БОРЬБА С ГРЕХОМ

Глава двенадцатая ИЗ ВРАГОВ В ДРУЗЬЯ

Глава тринадцатая «ПОЛНО ВАМ ЖИТЬ НА ГОРЕ СЕЙ»

Глава четырнадцатая В ДРУЖБЕ С БОГОМ

ЭПИЛОГ

ПРИМЕЧАНИЯ

ХУДОЖНИК