Книга «Послушайте!» представляет собой уникальный документ эпохи, запечатлевший серию проповедей Билли Грэма, произнесенных в июне 1969 года в знаменитом зале Мэдисон-сквер-гарден. Это было время глубоких социальных потрясений, молодежных протестов и духовных исканий, и Грэм ставит перед собой задачу обратиться к этому «взрывному» поколению с вечным и неизменным Евангелием. Автор убежден, что за политическими лозунгами и культурной революцией скрывается глубокая духовная жажда, которую невозможно утолить ни идеологиями, ни материальным прогрессом, но только личной встречей с живым Богом.

В содержательной части сборника автор затрагивает самые острые темы того времени: одиночество в толпе, страх перед ядерной угрозой, кризис авторитетов и поиск подлинной свободы. Грэм мастерски связывает библейские сюжеты с актуальными заголовками газет, доказывая, что проблемы древнего Иерусалима и современного Нью-Йорка имеют общий корень — отчуждение человека от своего Творца. Каждая проповедь в книге выстроена как прямой диалог со слушателем, где автор последовательно развенчивает ложные надежды и указывает на Иисуса Христа как на единственную Личность, способную дать человеку новый смысл жизни и внутренний мир посреди хаоса.

Тексты сохраняют живую энергетику стадионных выступлений Грэма: они лаконичны, динамичны и пропитаны искренним состраданием к ищущим истину. Автор не использует сложную теологическую терминологию, но говорит на языке сердца, призывая каждого «послушать» голос совести и голос Бога. Книга служит не только историческим свидетельством одного из самых масштабных духовных пробуждений в США, но и актуальным пособием по благовестию, напоминая, что истинная революция начинается не на улицах, а внутри человеческого духа. Это мощный призыв к примирению, который звучит так же свежо и актуально сегодня, как и в знойном июне 1969 года.

Билли Грэм – Послушайте! - Проповеди в зале Мэдисон-сквер гарден (г. Нью-Йорк) в июне 1969 года

Перевод с английского под редакцией Марка Макарова. - Москва: Христианская миссия евангелизации и благотворительности «Возрождение», ANNO DOMINI, 1998. – 191 с.

Билли Грэм – Послушайте! - Содержание

Предисловие к русскому изданию

От автора