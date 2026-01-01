Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Грэм - Путь к счастью

Грэм Билли - Путь к счастью
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

Я решил написать книгу о самой замечательной проповеди всех времен — о Нагорной проповеди, и при этом ограничился лишь восьмью заповедями блаженства. Чем больше я вчитывался в эти заповеди, рассматривал и размышлял над ними, тем яснее понимал, что в этой проповеди Иисус Христос дает нам формулу личного счастья — формулу, которая подходит любому человеку любой расы, любой страны, любого века и положения.

Перед тем, как взяться за перо, я ознакомился с тем, что до меня сказано о заповедях блаженства. К моему великому удивлению, я нашел, что о них написано ничтожно мало, даже библейские комментарии уделяют им недостаточно внимания, несмотря на то, что в этих немногих словах заповедей Христа сокрыта почти вся глубина и широта Его учения.

Вчитываясь в них, мы поражаемся, насколько они революционны, глубокомысленны и в то же время удивительно просты. Ни одному писателю, даже десятью тысячами страниц, не удалось бы исчерпать значения этих замечательных слов Небесного Учителя. И я затрагиваю только главные вопросы. Если бы люди полностью жили по ним, они изменили бы весь мир. И вы сами, придерживаясь этих заповедей, можете стать новым, счастливым челове­ком.

Грэм Билли - Путь к счастью

Издательство "Свет на Востоке", Корнталь

Издание 2-e, исправленное, 1992

Грэм Билли - Путь к счастью - Содержание

Предисловие автора

  • Поиски счастья

  • Счастье в нищете

  • Счастье в скорби

  • Счастье в ктротости

  • Счастье в жажде правды

  • Счастье в милосердии

  • Счастье в чистоте

  • Счастье в миротворчестве

  • Счастье в гонении

  • Советы на пути к счастью

Views 1 263
Rating 5.0 / 5
Added 01.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books