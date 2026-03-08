About Partners Club Rules FAQ Order/Payment
Грэм - Штормовое предупреждение

Грэм - Штормовое предупреждение
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

Книга Билли Грэма «Штормовое предупреждение» (Storm Warning) представляет собой глубокий анализ состояния современного общества через призму библейских пророчеств, в частности Книги Откровения. Автор проводит параллель между нарастающими мировыми кризисами — политическими потрясениями, экономическими катаклизмами и моральным упадком — и библейскими признаками приближения конца времен. Грэм утверждает, что человечество находится на пороге величайшего «шторма» в истории, и призывает читателей не игнорировать эти тревожные сигналы, а увидеть в них Божье предупреждение и призыв к покаянию.

В содержательной части труда автор подробно разбирает образы четырех всадников Апокалипсиса, соотнося их с реалиями современной истории: войнами, голодом, эпидемиями и смертью. Грэм не ставит целью запугать читателя, но стремится пробудить его от духовной спячки, указывая на то, что истинная безопасность заключается не в политических союзах или технологическом прогрессе, а в личных отношениях с Иисусом Христом. Он подчеркивает, что Библия дает не только предупреждение о суде, но и четкий план спасения, предлагая надежду даже в самые темные времена человеческой истории.

Книга написана в характерном для Билли Грэма пророческом и одновременно пастырском стиле. Автор сочетает острый социальный комментарий с глубоким библейским экзегезисом, делая сложные эсхатологические темы понятными для широкого круга читателей. «Штормовое предупреждение» служит мощным напоминанием о том, что Бог остается суверенным над историей, и призывает каждого человека пересмотреть свои жизненные приоритеты в свете вечности. Это книга о надежде, которая якорем удерживает душу верующего посреди любых жизненных и мировых бурь.

Билли Грэм - Штормовое предупреждение

СПб.: Виссон, 2020. — 368 с.

ISBN 978-0-8499-4813-8

Билли Грэм - Штормовое предупреждение - Содержание

Предисловие Франклина Грэма

Вступление

  • Глава 1. Ветры перемен

  • Глава 2. Приближение шторма

  • Глава 3. Знамения времени

  • Глава 4. Смена ландшафта

  • Глава 5. Суть Апокалипсиса

  • Глава 6. Ослепительное видение

  • Глава 7. Тот, Кто побеждает

  • Глава 8. Стоя перед Богом

  • Глава 9. Белый конь разоблачен

  • Глава 10. Культ духовного обмана

  • Глава И. Культ «я, мне, мое»

  • Глава 12. Галоп рыжего коня

  • Глава 13. Конь вороной, подобный грому

  • Глава 14. Смерть седлает бледного коня

  • Глава 15. Укрытые от бури

  • Глава 16. Спаситель берет бразды правления в Свои руки

Added 08.03.2026
Author AlexDigger
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books