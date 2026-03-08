Книга Билли Грэма «Штормовое предупреждение» (Storm Warning) представляет собой глубокий анализ состояния современного общества через призму библейских пророчеств, в частности Книги Откровения. Автор проводит параллель между нарастающими мировыми кризисами — политическими потрясениями, экономическими катаклизмами и моральным упадком — и библейскими признаками приближения конца времен. Грэм утверждает, что человечество находится на пороге величайшего «шторма» в истории, и призывает читателей не игнорировать эти тревожные сигналы, а увидеть в них Божье предупреждение и призыв к покаянию.
В содержательной части труда автор подробно разбирает образы четырех всадников Апокалипсиса, соотнося их с реалиями современной истории: войнами, голодом, эпидемиями и смертью. Грэм не ставит целью запугать читателя, но стремится пробудить его от духовной спячки, указывая на то, что истинная безопасность заключается не в политических союзах или технологическом прогрессе, а в личных отношениях с Иисусом Христом. Он подчеркивает, что Библия дает не только предупреждение о суде, но и четкий план спасения, предлагая надежду даже в самые темные времена человеческой истории.
Книга написана в характерном для Билли Грэма пророческом и одновременно пастырском стиле. Автор сочетает острый социальный комментарий с глубоким библейским экзегезисом, делая сложные эсхатологические темы понятными для широкого круга читателей. «Штормовое предупреждение» служит мощным напоминанием о том, что Бог остается суверенным над историей, и призывает каждого человека пересмотреть свои жизненные приоритеты в свете вечности. Это книга о надежде, которая якорем удерживает душу верующего посреди любых жизненных и мировых бурь.
Билли Грэм - Штормовое предупреждение
СПб.: Виссон, 2020. — 368 с.
ISBN 978-0-8499-4813-8
Билли Грэм - Штормовое предупреждение - Содержание
Предисловие Франклина Грэма
Вступление
Глава 1. Ветры перемен
Глава 2. Приближение шторма
Глава 3. Знамения времени
Глава 4. Смена ландшафта
Глава 5. Суть Апокалипсиса
Глава 6. Ослепительное видение
Глава 7. Тот, Кто побеждает
Глава 8. Стоя перед Богом
Глава 9. Белый конь разоблачен
Глава 10. Культ духовного обмана
Глава И. Культ «я, мне, мое»
Глава 12. Галоп рыжего коня
Глава 13. Конь вороной, подобный грому
Глава 14. Смерть седлает бледного коня
Глава 15. Укрытые от бури
Глава 16. Спаситель берет бразды правления в Свои руки
Comments (1 comment)