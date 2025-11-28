Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Греппи - Праведник мира

Греппи, Карло - Праведник мира - История о тихом подвиге Второй мировой
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, *Biographies Memoirs

Несколько лет назад одним декабрьским днем мне попался документальный фильм Il coraggio e la pieta2 – «Мужество и милосердие»3. Лента о солидарности итальянцев с евреями, которых преследовали фашисты. О мифическом и реальном милосердии, позволившем многим перейти Альпы и спастись. Многим, но далеко не всем – во времена Шоа4, 5 сгинули свыше семи тысяч итальянских евреев.

Этот документальный фильм вышел в ноябре 1986 года, за пять месяцев до смерти Примо Леви. Меня поразил его весьма обыденный рассказ о том, как один немногословный человек спас ему жизнь в Аушвице6.

Спаситель не был заключенным – он просто работал каменщиком. Вольнонаемный пьемонтский работяга из Фоссано жил за периметром Аушвица III, в деревне Моновице. Шесть месяцев он каждый день приносил истощенному Леви котелок супа. Ежедневно. На протяжении полугода.

Единственной благодарностью, которую добрый человек согласился принять – если это вообще можно считать вознаграждением, – была починка обуви. Пока сапожники Моновица четыре дня латали рабочие ботинки, каменщик ходил в деревянных сабо, которые ему дал Леви7. И все – он не захотел ничего больше.

Я уже знал об этом человеке – выживший в Аушвице и ставший известным писателем туринский химик Примо Леви упоминал его в своих произведениях. Впервые – в книге «Человек ли это?»8, опубликованной в 1947 году; затем – в сборнике «Лилит и другие рассказы» (Lilìt e altri racconti)9 и, наконец, в двух эпизодах «Канувших и спасенных»10. Правда, автор ни разу не назвал фамилии своего спасителя11. Но я знал, что оба ребенка Примо (и дочь Лиза Лоренца в 1948 году, и сын Ренцо в 1957-м) получили имена в честь этого загадочного человека. И об этом, как я обнаружил, Леви неоднократно говорил в интервью12.

Лоренцо Перроне рисковал оказаться в Аушвице уже как заключенный – за помощь Леви. Когда я услышал об этом – а Примо такое именно сказал, а не написал, – во мне что-то дрогнуло: встрепенулась часть души, которая, казалось, давно очерствела.

Зимним вечером – где-то между 8 декабря и Рождеством 2014 года13 – я, уже собираясь лечь, поставил диск, который откладывал на потом последние три года. Фильм назывался «Судья праведников»14, 15. На экране появился Мордехай Палдиэль, тогдашний директор Мемориального комплекса истории Холокоста16 в Иерусалиме «Яд Вашем». Музей занимается, кроме прочего, и признанием праведников народа мира17, спасавших евреев во времена Шоа. В руках Палдиэль держал папку с делом № 815718 – досье Лоренцо Перроне.

На сайте «Яд Вашем» в разделе «Праведники народов мира» тогда был представлен 25 271 человек, и 610 из них – итальянцы (в 2021 году количество праведников увеличилось до 27 921, а итальянцев стало 74419). В качестве эпиграфа я обнаружил здесь небольшой отрывок о Лоренцо Перроне из книги Леви «Человек ли это?» на английском языке (сейчас, восемь лет спустя, этот текст все еще размещен на сайте).

Греппи, Карло - Праведник мира - История о тихом подвиге Второй мировой

Пер. с итал. Ю. Гармашовой, И. Семенова. – Москва: МИФ, 2026. – 173 с.
ISBN 978-5-00250-059-8

Греппи, Карло - Праведник мира - Содержание

  • Информация от издательства
  • Пролог
  • Последние
    • Углубление в Бурге
    • Клинки, ругательства
    • И наступила ночь
  • Они стали первыми
    • Запредельное
    • Последний из праведников
    • Работа в «Суиссе»
    • Перевернутый мир
  • Послания
    • Ночь, которая не хотела заканчиваться
    • Прогулки
    • Немая потребность в достоинстве
  • Нас мало живых
    • От тех, кто всегда напоминает о вас
    • И они возместят
  • История святого пропойцы
  • Список сокращений
  • Благодарности
  • МИФ Психология
  • Над книгой работали
Views 237
Rating 5.0 / 5
Added 28.11.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books