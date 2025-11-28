Греппи - Праведник мира

Несколько лет назад одним декабрьским днем мне попался документальный фильм Il coraggio e la pieta2 – «Мужество и милосердие»3. Лента о солидарности итальянцев с евреями, которых преследовали фашисты. О мифическом и реальном милосердии, позволившем многим перейти Альпы и спастись. Многим, но далеко не всем – во времена Шоа4, 5 сгинули свыше семи тысяч итальянских евреев.

Этот документальный фильм вышел в ноябре 1986 года, за пять месяцев до смерти Примо Леви. Меня поразил его весьма обыденный рассказ о том, как один немногословный человек спас ему жизнь в Аушвице6.

Спаситель не был заключенным – он просто работал каменщиком. Вольнонаемный пьемонтский работяга из Фоссано жил за периметром Аушвица III, в деревне Моновице. Шесть месяцев он каждый день приносил истощенному Леви котелок супа. Ежедневно. На протяжении полугода.

Единственной благодарностью, которую добрый человек согласился принять – если это вообще можно считать вознаграждением, – была починка обуви. Пока сапожники Моновица четыре дня латали рабочие ботинки, каменщик ходил в деревянных сабо, которые ему дал Леви7. И все – он не захотел ничего больше.

Я уже знал об этом человеке – выживший в Аушвице и ставший известным писателем туринский химик Примо Леви упоминал его в своих произведениях. Впервые – в книге «Человек ли это?»8, опубликованной в 1947 году; затем – в сборнике «Лилит и другие рассказы» (Lilìt e altri racconti)9 и, наконец, в двух эпизодах «Канувших и спасенных»10. Правда, автор ни разу не назвал фамилии своего спасителя11. Но я знал, что оба ребенка Примо (и дочь Лиза Лоренца в 1948 году, и сын Ренцо в 1957-м) получили имена в честь этого загадочного человека. И об этом, как я обнаружил, Леви неоднократно говорил в интервью12.

Лоренцо Перроне рисковал оказаться в Аушвице уже как заключенный – за помощь Леви. Когда я услышал об этом – а Примо такое именно сказал, а не написал, – во мне что-то дрогнуло: встрепенулась часть души, которая, казалось, давно очерствела.

Зимним вечером – где-то между 8 декабря и Рождеством 2014 года13 – я, уже собираясь лечь, поставил диск, который откладывал на потом последние три года. Фильм назывался «Судья праведников»14, 15. На экране появился Мордехай Палдиэль, тогдашний директор Мемориального комплекса истории Холокоста16 в Иерусалиме «Яд Вашем». Музей занимается, кроме прочего, и признанием праведников народа мира17, спасавших евреев во времена Шоа. В руках Палдиэль держал папку с делом № 815718 – досье Лоренцо Перроне.

На сайте «Яд Вашем» в разделе «Праведники народов мира» тогда был представлен 25 271 человек, и 610 из них – итальянцы (в 2021 году количество праведников увеличилось до 27 921, а итальянцев стало 74419). В качестве эпиграфа я обнаружил здесь небольшой отрывок о Лоренцо Перроне из книги Леви «Человек ли это?» на английском языке (сейчас, восемь лет спустя, этот текст все еще размещен на сайте).

Греппи, Карло - Праведник мира - История о тихом подвиге Второй мировой

Пер. с итал. Ю. Гармашовой, И. Семенова. – Москва: МИФ, 2026. – 173 с.

ISBN 978-5-00250-059-8

Греппи, Карло - Праведник мира - Содержание