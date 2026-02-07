Як поєднати існування всемогутнього й люблячого Бога з реальністю болю, катастроф та несправедливості? Ґісберт Ґресгаке відмовляється від легких відповідей і застарілих кліше. У цій книзі автор проводить глибокий аналіз «проблеми зла», розглядаючи страждання не як логічну помилку в системі всесвіту, а як простір, де людина зустрічається зі своєю свободою та таємницею Бога.

Це видання допоможе читачеві зрозуміти, чому Бог не є «космічним маніпулятором» і як віра може вистояти навіть тоді, коли небо мовчить.

Ґісберт Ґресгаке - Чому люблячий Бог допускає наші страждання?

Пер. з нім. Н. Крец. - Жовква: Місіонер, 2009. - 116 с.

ISBN 978-966-658-180-1

Ґісберт Ґресгаке - Чому люблячий Бог допускає наші страждання? - Зміст

Передмова

Частина перша: ЦІНА ЛЮБОВІ

1. Страждання і питання про Бога. Грані проблеми Обличчя страждання - Неактуальна проблема? - Безглузде починання? - Страждання - «скеля атеїзму» - Відкриті питання

2. Зловживання свободою і стражданням «Всемогутність» чи «сила любові»? - «Ти не усвідомив ваги гріха!»

3. Творіння і страждання

4. Занадто висока ціна»? «Я не приймаю!» - Бог, Який співстраждає - Невеликий екскурс: «Доповнити те, чого ще бракує скорботам» (Кол. 1,24)

5. Подолання страждання

Частина друга: ЖИТИ З ОБМЕЖЕННЯМИ

1. Межа і досвід смерті Обмеженість лякає - Відсторонення думки про смерть - «Міф про нарцистичне всесилля» і «авантюристичне суспільство» - Відсування осторонь замість допомоги

2. Виміри подолання Визнавати - Дозрівати - Любити – Надіятися



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