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Ґресгаке - Чому люблячий Бог допускає наші страждання?

Ґресгаке - Чому люблячий Бог допускає наші страждання?
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Як поєднати існування всемогутнього й люблячого Бога з реальністю болю, катастроф та несправедливості? Ґісберт Ґресгаке відмовляється від легких відповідей і застарілих кліше. У цій книзі автор проводить глибокий аналіз «проблеми зла», розглядаючи страждання не як логічну помилку в системі всесвіту, а як простір, де людина зустрічається зі своєю свободою та таємницею Бога.

Це видання допоможе читачеві зрозуміти, чому Бог не є «космічним маніпулятором» і як віра може вистояти навіть тоді, коли небо мовчить.

Ґісберт Ґресгаке - Чому люблячий Бог допускає наші страждання?

Пер. з нім. Н. Крец. - Жовква: Місіонер, 2009. - 116 с.

ISBN 978-966-658-180-1

Ґісберт Ґресгаке - Чому люблячий Бог допускає наші страждання? - Зміст

Передмова

Частина перша: ЦІНА ЛЮБОВІ

  • 1. Страждання і питання про Бога. Грані проблеми

    • Обличчя страждання - Неактуальна проблема? - Безглузде починання? - Страждання - «скеля атеїзму» - Відкриті питання

  • 2. Зловживання свободою і стражданням

    • «Всемогутність» чи «сила любові»? - «Ти не усвідомив ваги гріха!»

  • 3. Творіння і страждання

  • 4. Занадто висока ціна»?

    • «Я не приймаю!» - Бог, Який співстраждає - Невеликий екскурс: «Доповнити те, чого ще бракує скорботам» (Кол. 1,24)

  • 5. Подолання страждання

Частина друга: ЖИТИ З ОБМЕЖЕННЯМИ

  • 1. Межа і досвід смерті

    • Обмеженість лякає - Відсторонення думки про смерть - «Міф про нарцистичне всесилля» і «авантюристичне суспільство» - Відсування осторонь замість допомоги

  • 2. Виміри подолання

    • Визнавати - Дозрівати - Любити – Надіятися

Список авторів та осіб

Views 212
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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