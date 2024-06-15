Грейм, Билли – Книга вопросов и ответов – В чем смысл? – Рожденный, чтобы умереть?

Грейм – Книга вопросов и ответов
В ЧЕМ СМЫСЛ?
«Джим много и тяжело трудился всю свою жизнь. Недавно он ушел на пенсию, и мы мечтали о том времени, когда начнем, наконец, наслаждаться жизнью, а он умер. К чему были все мечты и вообще все?»
«У нас родился ребенок. Повзрослев, он пошел своим путем, в последнее время у него частые стычки с полицией. В чем смысл его появления на свет?»
«Я был женат два года. Мы копили деньги на постройку собственного дома. Казалось, что все идет прекрасно, и вдруг моя жена сбежала с проходимцем. В чем смысл того, что было между нами?»
«Я усердно учился в школе, позже получил высшее образование, а теперь не могу найти работу. К чему были все мои старания?»
«Только через восемь лет после женитьбы у нас, наконец, родился долгожданный ребенок, а теперь у нашей маленькой дочурки рак. Как понять это?»
«Все идет к тому, что в один прекрасный момент мы все взлетим на воздух. В чем же смысл нашего существования?»
«Я хожу на работу, возвращаюсь домой, ем, сплю и опять работаю. Жизнь — такая мрачная, скучная, надоевшая. Какой в ней смысл?»
В чем смысл жизни, зачем я живу? Есть ли Бог и зачем Он все это создал?
КТО Я?
В жизни так часто сталкиваешься с тем, в чем не так-то легко разобраться. Наступает момент, когда мы, наконец, задаемся вопросами:
«Кто же я такой?»
«Что такое жизнь?»
«Зачем я пришел б этот мир?»
Я чувствую себя таким ничтожным и глубоко удивляюсь, если вдруг оказывается, что я еще что-то значу. В глазах государства я всего лишь только единица, одна из многих миллионов.
Может ли моя личность иметь еще какое-либо значение?
Я смотрю в зеркало и иногда пугаюсь незнакомца, который пристально таращит на меня глаза.
Я жив, я должен жить, я хожу на работу, разговариваю с людьми, ем, ложусь спать и просыпаюсь на следующий день. И все это вдруг начинает казаться мне пустым и бессмысленным. Время бежит вперед. Дни рождения приходят и уходят, и я недоумеваю, куда же подевался прошедший год?
Где же я во всем этом? Кажется, что я стремительно мчусь в никуда.
Вселенная огромна, бесконечность космоса пугает. Даже наша земля — крошечная точка в океане звезд и галактик, удаленных от нас на миллионы световых лет. Впервые в истории человечества у нас появилась возможность взорвать нашу планету со всем, что на ней находится. Все это подобно бессмысленной шутке.
Мы идем на похороны нашего знакомого, погибшего в автомобильной катастрофе. Мы слышим о друге, сраженном раком в расцвете лет, и внезапно нас поражает мысль: «Ведь это могло постигнуть и меня!» И начинаем раздумывать: «А есть ли что-нибудь за пороюм смерти, или с ее приходом для меня все будет кончено?»
Чаще всего мы попросту стараемся отбросить все эти вопросы, увлеченные безостановочной каруселью жизни со всеми ее мелькающими аттракционами.
Но страх, страдания и сомнения не исчезают. Они подстерегают нас, всегда готовые всплыть на поверхность.
Грейм, Билли – Книга вопросов и ответов – В чем смысл? – Рожденный, чтобы умереть?
Ростов-на-Дону: Издательство «Пробуждение», 1994. – 76 с. – (Спутник «Пробуждения», № 15.)
Грейм, Билли – Книга вопросов и ответов - Содержание
В ЧЕМ СМЫСЛ?
- Кто я?
- В чем заключается цель жизни?
- Откуда мы знаем, что Бог существует?
- Откуда появился Бог?
- Чем подобен Бог?
- С чего все началось?
- Как появился грех?
- Почему мы творим зло?
- Почему мир пришел в такой беспорядок?
- Где же выход?
- Существовал ли Иисус Христос на самом деле?
- Кем был Христос?
- Чему учил Христос?
- Для чего умер Христос?
- Действительно ли Христос воскрес из мертвых?
- Что значит быть христианином?
- Как можно стать христианином?
- Могу ли я быть уверен в том, что Бог принял меня?
- На каком основании Бог прощает нас?
- Что значит следовать за Христом?
- Зачем читать Библию?
- Как можно побороть грех?
- Что такое церковь?
- Что значит молиться?
- Как относиться к другим религиям?
- Почему вокруг так много страданий?
- Есть ли жизнь после смерти?
- Что будет в конце веков?
РОЖДЕННЫЙ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ?
- Неужели нет убежища на земле?
- В поисках жизни
- Кто же ты, Господи?
- Гроб пуст
- Свободен от вины Я
- Бог нуждается в тебе
- Важное соглашение
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