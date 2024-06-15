Грейм, Билли – Книга вопросов и ответов – В чем смысл? – Рожденный, чтобы умереть?

В ЧЕМ СМЫСЛ?

«Джим много и тяжело трудился всю свою жизнь. Недавно он ушел на пенсию, и мы мечтали о том времени, когда начнем, наконец, наслаждаться жизнью, а он умер. К чему были все мечты и вообще все?»

«У нас родился ребенок. Повзрослев, он пошел своим путем, в последнее время у него частые стычки с полицией. В чем смысл его появления на свет?»

«Я был женат два года. Мы копили деньги на постройку собственного дома. Казалось, что все идет прекрасно, и вдруг моя жена сбежала с проходимцем. В чем смысл того, что было между нами?»

«Я усердно учился в школе, позже получил высшее образование, а теперь не могу найти работу. К чему были все мои старания?»

«Только через восемь лет после женитьбы у нас, наконец, родился долгожданный ребенок, а теперь у нашей маленькой дочурки рак. Как понять это?»

«Все идет к тому, что в один прекрасный момент мы все взлетим на воздух. В чем же смысл нашего существования?»

«Я хожу на работу, возвращаюсь домой, ем, сплю и опять работаю. Жизнь — такая мрачная, скучная, надоевшая. Какой в ней смысл?»

В чем смысл жизни, зачем я живу? Есть ли Бог и зачем Он все это создал?

КТО Я?

В жизни так часто сталкиваешься с тем, в чем не так-то легко разобраться. Наступает момент, когда мы, наконец, задаемся вопросами:

«Кто же я такой?»

«Что такое жизнь?»

«Зачем я пришел б этот мир?»

Я чувствую себя таким ничтожным и глубоко удивляюсь, если вдруг оказывается, что я еще что-то значу. В глазах государства я всего лишь только единица, одна из многих миллионов.

Может ли моя личность иметь еще какое-либо значение?

Я смотрю в зеркало и иногда пугаюсь незнакомца, который пристально таращит на меня глаза.

Я жив, я должен жить, я хожу на работу, разговариваю с людьми, ем, ложусь спать и просыпаюсь на следующий день. И все это вдруг начинает казаться мне пустым и бессмысленным. Время бежит вперед. Дни рождения приходят и уходят, и я недоумеваю, куда же подевался прошедший год?

Где же я во всем этом? Кажется, что я стремительно мчусь в никуда.

Вселенная огромна, бесконечность космоса пугает. Даже наша земля — крошечная точка в океане звезд и галактик, удаленных от нас на миллионы световых лет. Впервые в истории человечества у нас появилась возможность взорвать нашу планету со всем, что на ней находится. Все это подобно бессмысленной шутке.

Мы идем на похороны нашего знакомого, погибшего в автомобильной катастрофе. Мы слышим о друге, сраженном раком в расцвете лет, и внезапно нас поражает мысль: «Ведь это могло постигнуть и меня!» И начинаем раздумывать: «А есть ли что-нибудь за пороюм смерти, или с ее приходом для меня все будет кончено?»

Чаще всего мы попросту стараемся отбросить все эти вопросы, увлеченные безостановочной каруселью жизни со всеми ее мелькающими аттракционами.

Но страх, страдания и сомнения не исчезают. Они подстерегают нас, всегда готовые всплыть на поверхность.

Грейм, Билли – Книга вопросов и ответов – В чем смысл? – Рожденный, чтобы умереть?

Ростов-на-Дону: Издательство «Пробуждение», 1994. – 76 с. – (Спутник «Пробуждения», № 15.)

Грейм, Билли – Книга вопросов и ответов - Содержание

В ЧЕМ СМЫСЛ?

Кто я?

В чем заключается цель жизни?

Откуда мы знаем, что Бог существует?

Откуда появился Бог?

Чем подобен Бог?

С чего все началось?

Как появился грех?

Почему мы творим зло?

Почему мир пришел в такой беспорядок?

Где же выход?

Существовал ли Иисус Христос на самом деле?

Кем был Христос?

Чему учил Христос?

Для чего умер Христос?

Действительно ли Христос воскрес из мертвых?

Что значит быть христианином?

Как можно стать христианином?

Могу ли я быть уверен в том, что Бог принял меня?

На каком основании Бог прощает нас?

Что значит следовать за Христом?

Зачем читать Библию?

Как можно побороть грех?

Что такое церковь?

Что значит молиться?

Как относиться к другим религиям?

Почему вокруг так много страданий?

Есть ли жизнь после смерти?

Что будет в конце веков?

РОЖДЕННЫЙ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ?