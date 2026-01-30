Грейтхауз - Целостность во Христе

Святость — это не одно качество Бога среди многих и даже не главное Его свойство, или даже не сумма всех его характеристик, говорит Джеймс Муиленберг, но это «сокровенная реальность, которая связывает все остальное». Как выразил это Эрнст Селлен, «Бог свят. Здесь мы прикасаемся к тому, что составляет глубинную и сокровенную природу Бога в Ветхом Завете».

Троекратное значение святости

Согласно исследованиям, использование qodesh в Ветхом Завете содержит в себе три взаимосвязанные идеи: «отделение», «слава» и «чистота».

Святость как отделение. Как мы видели, «отделение» — это одно из основных значений этого термина. Оно является центральным по значимости в 830 местах, где используется qodesh. Более того, только один Бог может быть qodesh. Люди и вещи могут быть qodesh, только если они связаны с Ним.Святость действительно является самой природой Бога. Когда пророк в Ам. 4:2 говорит: «Клялся Господь Бог святостью Своею», то он подразумевает то же самое, что он провозглашал в Ам. 6:8: «Клялся Господь Бог Самим Собою». Бог есть qodesh Сам по себе. Чтобы еще суверенный Бог ни открывал о Себе впоследствии, это обусловлено тем фактом, что Он есть святой Бог, «Полностью Иной», единственный, Кто «совершенен в силе, в любви и в непорочности» (Хебер).Следовательно, первой истиной, которую нам необходимо усвоить, является идея о полном и абсолютном отличии Бога от нас, творений. «Ибо Я — Бог, а не человек, — провозглашает Он в Ос. 11:9, — среди тебя — Святой» (прилагательное от qodesh).

В неспособности признать различие между нами и Богом есть корень греха. Как мы увидим позже, такое непонимание произошло в Эдемском саду, когда змей обещал первой паре, что они смогут отстоять свою независимость от Бога, что они сами станут «как Бог», с правом решать, что есть благо и что есть зло для них самих. Слово hubris означает «первородный» грех человечества, корень всего морального зла. Как сказал Милард Рид, «это иллюзия суверенитета». Но если отказ от признания различий между Божеством и людьми — это корень всего морального зла, то признание «Бога Богом» не является корнем всей святости.Вот первые слова о святости: «Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня» (Ис. 43:11). Только Бог является Богом; а творение является творением. Это аксиома святости. Как настаивает Снейт, «Бог отделен и отличается, потому что Он есть Бог. Человек или вещь могут быть отделенными (или их можно отделить) в том случае, если они принадлежат Богу... и тогда они попадают в категорию Отделенного».

Снейт далее настаивает скорее на позитивном, чем на негативном значении концепции святости. И, таким образом, делает вывод, что если святость включает в себя отделение от нечистоты и греха, то это в основном отделение для Бога.

Уильям М. Грейтхауз - Целостность во Христе - Навстречу библейскому богословию святости

Пер. с англ. / Уильям М. Грейтхауз. — СПб.: Мирт, 2007. - 263 с.

Перевод на русский язык. Издательство Церкви Назарянина «Вера и святость», 2007

ISBN 978-5-88869-229-5

Уильям М. Грейтхауз - Целостность во Христе - Навстречу библейскому богословию святости - Содержание