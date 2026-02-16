«От апостолов до Весли» Вильяма М. Грейтхауза — это глубокое историко-богословское исследование, которое прослеживает развитие идеи христианского совершенства (святости) на протяжении девятнадцати веков. Автор ставит перед собой задачу доказать, что учение Джона Уэсли не было радикальной инновацией XVIII века, а являлось возвращением к аутентичному библейскому и раннехристианскому пониманию жизни во Христе. Грейтхауз проводит читателя через ключевые эпохи, анализируя труды отцов Церкви, средневековых мистиков и реформаторов, чтобы показать, как концепция «преображающей благодати» сохранялась и трансформировалась в истории.

Основной акцент в книге сделан на восстановлении связи между оправданием и освящением. Грейтхауз подробно рассматривает влияние восточной патристики (например, Макария Египетского) на Уэсли, подчеркивая важность идеи «теозиса» или уподобления Богу в любви. Автор критически анализирует периоды, когда учение о святости искажалось в сторону юридизма или, наоборот, крайнего квиетизма, и показывает, как Уэсли удалось синтезировать лучшие элементы западной и восточной традиций. Это позволяет увидеть методистское движение не как изолированную деноминацию, а как органическую часть «единой, святой, соборной и апостольской Церкви».

Книга служит важным аргументом в пользу того, что призвание к полноте христианской жизни — это не удел избранных аскетов, а библейская норма для каждого верующего. Грейтхауз мастерски демонстрирует, что историческая перспектива помогает очистить учение о совершенстве от современных заблуждений и вернуть ему первоначальную динамику. Для автора святость — это не статичное достижение, а бесконечный путь возрастания в любви, который берет начало в апостольском свидетельстве и находит свое практическое воплощение в методистском возрождении.

Вильям М. Грейтхауз – От апостолов до Весли - Христианское совершенство в исторической перспективе

Санкт-Петербург: Издательство «Вера и святость», 2008. – 142 с.

ISBN 978-5-7454-1070-3

Вильям М. Грейтхауз – От апостолов до Весли – Содержание

Предисловие

Вступление

1. Определение доктрины

2. Библейская доктрина

3. Ранняя церковь

4. Христианские платонисты

5. Монашеское совершенство

6. Августин

7. Учение Римско-католической церкви

8. Богословие Реформации

9. Совершенство в эпоху постреформации

10. Веслианская доктрина совершенства

Библиография

Примечания