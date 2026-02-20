Грейтхауз - Введение в веслианское богословие

Джон Весли со своим братом Чарльзом были великими лидерами в духовном движении XVIII века, известного как евангельское возрождение. Его вклад в христианское духовное наследие связан с особым пониманием христианской веры, которое повлияло на тысячи последователей. Сюда, помимо всего прочего, вошли увековеченные движением идеи голландского богослова Якова Арминия (арминианство), самые лучшие и наиболее библейские мысли Римско-католической церкви, Восточной Православной церкви и классического протестантизма.

Таким образом, веслианское богословие — не сужение богословского кругозора, но оно следует идеям вселенских символов веры первых столетий христианской эры. Со временем вовлеченное в диалог с основными историческими направлениями христианской веры, это богословие следует только тем верованиям, которые твердо подтверждены Писанием. Основное внимание это богословие уделяет спасению и доктринам, связанным со спасением, то есть тем доктринам, которые делают описанное спасение, в широком смысле, возможным. Это означает, что веслианское мышление не занято лишь отвлеченными гипотезами.

Данный труд — не просто изучение богословия Джона Весли как исторической фигуры. Эта книга передает основные веслианские убеждения и стремления, но с использованием современных терминов там, где это необходимо и уместно, вместо слов, которые использовал проповедник XVIII столетия. В связи с этим книга учитывает современные исследования в области библейских наук, богословских трудов и философских размышлений. В этом и состоит основная задача богословия: изложить значение веры для каждого поколения и окружения.

Мы выражаем надежду на то, что все те, кто в наше время принадлежит к различным направлениям веслианской традиции, найдут эту книгу полезной для понимания отличительных особенностей своего богословия.

Санкт-Петербург : Вера и святость, 2008. - 138с.

ISBN 978-5-7454-1034-5

Уильям Грейтхауз, Рей Даннинг - Введение в веслианское богословие - Содержание

Предисловие

Пролог. Сущность и источники богословия

Часть I ТРИЕДИНЫЙ БОГ

Глава 1. Бог

Глава 2. Иисус Христос

Глава 3. Святой Дух

Часть II ЧЕЛОВЕК, ГРЕХ И БЛАГОДАТЬ

Глава 4. Веслианский подход к человеческой природе

Глава 5. Труд Христа

Глава 6. Божья благодать и ответ человека

Часть III ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Глава 7. Спасение

Глава 8. Освящение

Глава 9. Церковь

Глава 10. Таинства

Эпилог. Возвращение Христа

Словарь терминов

Библиография