Гриц - Говори, Господи!

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Biblical Studies, **Archaeology, Theology, Educational

Настоящее издание представляет собой популярное введение в Ветхий Завет от основателя библейского колледжа «Наследие», профессора, выдающегося лектора и преподавателя Ильи Яковлевича Грица. Книга составлена на основе курса «Введение в мир Ветхого Завета», который автор много лет читал в колледже «Наследие».

Цель книги — помочь читателю заново открыть Ветхий Завет как живое Слово Божие, научиться читать его внимательно, молитвенно и с удивлением, увидеть связь Ветхого и Нового Заветов и полюбить библейское слово как духовную сокровищницу Церкви.

Гриц Илья – Говори, Господи! – Как узнать и полюбить Ветхий Завет

Гриц Илья Яковлевич. Говори, Господи! Как узнать и полюбить Ветхий Завет / под редакцией Марины Гриц. – М.: ГРАНАТ, 2026. – 288 с.
ISBN 978-5-906456-79-3

Гриц Илья – Говори, Господи! – Содержание

  • Предисловие друга

  • Предисловие редактора-составителя

  • Предисловие соратника

  • Предисловие ученика и друга

  • Предисловие ученика и преемника

  1. Как читать Библию

  1. Обзор библейских языков и проблемы перевода Библии

  1. Библейская география

  1. Библейская археология

  1. Основные постулаты Библии

  1. Вера и магия

  1. Время в Библии

  1. Общие сведения о структуре Пятикнижия

  1. Ключевые библейские понятия

  1. Закон

  1. Жертвоприношения в Ветхом Завете

  1. Суд в народе Божием

  1. Заветы в Библии

  1. Иудаизм в межзаветный период

