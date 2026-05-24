Гриц - Говори, Господи!
Настоящее издание представляет собой популярное введение в Ветхий Завет от основателя библейского колледжа «Наследие», профессора, выдающегося лектора и преподавателя Ильи Яковлевича Грица. Книга составлена на основе курса «Введение в мир Ветхого Завета», который автор много лет читал в колледже «Наследие».
Цель книги — помочь читателю заново открыть Ветхий Завет как живое Слово Божие, научиться читать его внимательно, молитвенно и с удивлением, увидеть связь Ветхого и Нового Заветов и полюбить библейское слово как духовную сокровищницу Церкви.
Гриц Илья Яковлевич. Говори, Господи! Как узнать и полюбить Ветхий Завет / под редакцией Марины Гриц. – М.: ГРАНАТ, 2026. – 288 с.
ISBN 978-5-906456-79-3
Предисловие друга
Предисловие редактора-составителя
Предисловие соратника
Предисловие ученика и друга
Предисловие ученика и преемника
Как читать Библию
Обзор библейских языков и проблемы перевода Библии
Библейская география
Библейская археология
Основные постулаты Библии
Вера и магия
Время в Библии
Общие сведения о структуре Пятикнижия
Ключевые библейские понятия
Закон
Жертвоприношения в Ветхом Завете
Суд в народе Божием
Заветы в Библии
Иудаизм в межзаветный период
