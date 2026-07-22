Гриц - Говори, Господи! - Комментарии на некоторые книги Пятикнижия

Первая Книга Моисеева в русском переводе называется «Бытие», а по-еврейски — «Берешит» («в начале»). Существовала древняя традиция, причем не только в еврейской литературе, но и в латинской, и в греческой, когда название книги давалось по первым значимым словам. С самых первых страниц мы погружаемся в рассказ о сотворении мира. Нас ожидает знакомство с двумя картинами творения. Первая картина представлена в Быт. 1:1 — 2:3. А вторая картина — в Быт. 2:4 и A0 конца главы. Когда мы внимательно присмотримся к этим картинам, то увидим, что они разные, хотя повествуют об одном и том же. Если провести аналогию с живописью, то первая картина рисует все в прямой перспективе — как все разворачивается «хронологически» (хотя само время, «хронос», вовсе не существовало изначально): первый день, второй день и так далее, все уходит за горизонт. А вторая картина начинается, наоборот, с конца.

Первая завершается сотворением человека, а вторая картина начинается с сотворения человека. Это похоже на иконопись, где используется обратная перспектива: более далекие предметы выглядят более крупными. И тогда линии перспективы не уходят вдаль, за горизонт, а пересекаются внутри самого зрителя. Можно сказать, что это два взгляда на процесс творения. Первая картина отвечает на вопрос, в какой последовательности происходил процесс творения. А вторая картина показывает цель творения — для чего или для кого все было сотворено. Я обращу ваше внимание на некоторые выражения, которые являются некими библейскими формулами, которые обозначают нечто, упоминаемое только в Библии. Эти выражения будут встречаться многократно в разных книгах Ветхого и Нового Заветов.

Гриц Илья - Говори, Господи! - Комментарии на некоторые книги Пятикнижия

М: ГРАНАТ, 2026, 320 с.

ISBN 978-5-906456-84-7

Гриц Илья - Говори, Господи! - Комментарии на некоторые книги Пятикнижия - Содержание