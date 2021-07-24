Чтобы разбираться в политике, необходимо понимать тех, кто располагает властью, — так пишет Тацит в извинение монотонности своего повествования, сосредоточенного на преступных деяниях и жестокости императоров. В его время этому могло способствовать изучение личности принцепса. Действительно, жанр императорской биографии очень скоро был введен в латинскую литературу младшим современником Тацита Светонием, и долгое время оставался в моде.

Значение жанра императорской биографии для античных авторов трудно оспаривать. Тем не менее это вовсе не обязывает нас переписывать труды римских историков и биографов, в отличных переводах доступные даже широкому читателю. Да и специалисты в последнее время неодобрительно смотрят на биографические сочинения, посвященные императорам, отдавая предпочтение работам, освещающим общую структуру имперской системы и процессы развития Империи в целом.

И все же нельзя упускать и тот факт, что данный человек становится принцепсом в данное время. Можно утверждать, что Нерон, будучи принцепсом, оказал влияние на культурные процессы, на развитие изобразительных искусств и латинской литературы, в частности, и потерпев крах как принцепс, он тем самым выявил и структурную слабость, и неизбежность гибели политической системы Августа.

Гриффин Мириам Т. - Нерон: Конец династии

Пер. с англ. П. Дейниченко

М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1999. 408 с.

Серия "Сон разума рождает чудовищ"

ISBN 5-300-02698-0

Гриффин Мириам Т. - Нерон: Конец династии - Содержание

Предисловие

Предисловие ко второму изданию

1. Введение

2. Становление принцепса

Часть первая. ПРИНЦИПАТ НЕРОНА

Часть вторая. ПАДЕНИЕ НЕРОНА: ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН

Приложения