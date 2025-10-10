Ґріг Рассел - Справжня історія світу - Семь первых дней

Дорогі батьки! Ця книга, розповідаючи про сім найважливіших подій із земної історії, змальовує справжню історію світу, в якому ми живемо. Ці сім подій легко запам’ятати, тому що кожна з них починається на літеру «П». Вони одночасно розповідають нам і про Добру Звістку, і про історію світу, тому що Євангелія про Ісуса не почалася та не закінчилася Його хрестом. Насправді, історія та майбутнє всього Всесвіту говорять нам про Божий план для світу. Бог почав втілювати Свій план, коли створив Землю. І він буде повністю виконаний, коли Бог замінить цю стару Землю на нову Землю та нове небо. Вітаю вас, дітлахи! Вам відомо, які сім подій були найважливішими в історії світу? Їх описано в цій книзі. Це разюче відрізняється від того, що ви щотижня бачите в телевізійних програмах, присвячених еволюційній історії світу. Земля не утворилася мільярди років тому в результаті еволюції Сонячної системи. Найпершою подією в історії було створення Богом Землі близько 6000 років тому. Відтоді й до сьогодні відбулося шість найважливіших подій, а на одну ми ще чекаємо. Усі ці події чимало відкривають нам про Божий план для світу, який також містить найважливішу подію. Вони, понад те, проливають нам світло і на багато інших питань, на кшталт: чому по всьому світу є так багато закам’янілих решток, чому на землі живуть такі різні люди, які розмовляють різними мовами, і яке Бог планує майбутнє для світу, в якому ми живемо.

Ґріг Рассел Справжня історія світу

Р. Ґріг ; [Пер. з анг. Юлія Гузюк]. – К. : Книгоноша, 2019. – 32 с.

ISBN 978-617-7517-17-6

Ґріг Рассел Справжня історія світу Зміст

Сім дивовижних подій, що висвітлюють Божий план та Його мету

1. Походження світу

2. Прокляття

3. Потоп

4. Плутанина

5. Посередництво завіту

6. Прихід Христа

7. Повернення Христа