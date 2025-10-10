Ґріг Рассел - Справжня історія світу - Семь первых дней
Дорогі батьки! Ця книга, розповідаючи про сім найважливіших подій із земної історії, змальовує справжню історію світу, в якому ми живемо. Ці сім подій легко запам’ятати, тому що кожна з них починається на літеру «П». Вони одночасно розповідають нам і про Добру Звістку, і про історію світу, тому що Євангелія про Ісуса не почалася та не закінчилася Його хрестом. Насправді, історія та майбутнє всього Всесвіту говорять нам про Божий план для світу. Бог почав втілювати Свій план, коли створив Землю. І він буде повністю виконаний, коли Бог замінить цю стару Землю на нову Землю та нове небо. Вітаю вас, дітлахи! Вам відомо, які сім подій були найважливішими в історії світу? Їх описано в цій книзі. Це разюче відрізняється від того, що ви щотижня бачите в телевізійних програмах, присвячених еволюційній історії світу. Земля не утворилася мільярди років тому в результаті еволюції Сонячної системи. Найпершою подією в історії було створення Богом Землі близько 6000 років тому. Відтоді й до сьогодні відбулося шість найважливіших подій, а на одну ми ще чекаємо. Усі ці події чимало відкривають нам про Божий план для світу, який також містить найважливішу подію. Вони, понад те, проливають нам світло і на багато інших питань, на кшталт: чому по всьому світу є так багато закам’янілих решток, чому на землі живуть такі різні люди, які розмовляють різними мовами, і яке Бог планує майбутнє для світу, в якому ми живемо.
Ґріг Рассел Справжня історія світу
Р. Ґріг ; [Пер. з анг. Юлія Гузюк]. – К. : Книгоноша, 2019. – 32 с.
ISBN 978-617-7517-17-6
Ґріг Рассел Справжня історія світу Зміст
Сім дивовижних подій, що висвітлюють Божий план та Його мету
1. Походження світу
2. Прокляття
3. Потоп
4. Плутанина
5. Посередництво завіту
6. Прихід Христа
7. Повернення Христа
Словосполучення "науковий креаціонізм" нині відоме багатьом. спираючись одночасно на біблійне розуміння походження світу і його історії та на весь комплекс сучасних наукових даних, цей світогляд упевнено й послідовно досліджує, осмислює, розвиває та демонструє процеси, історію ісенс навколишнього світу. Ця невелика за обсягом книга у формі, доступній для дітей молодшого віку, розповідає про основу основ креаційного світогляду — про Тиждень Створення світу. Вона допоможе батькам і педагогам сформувати в дітей правильний погляд на світ, поєднати закони природи і волю та мету Законодавця.
ГРІГГ Рассел СІМ ПЕРШИХ ДНІВ
Дитячий довідник із семи днів створення світу. — , 2015. — 32 с.
Видання здійснено на замовлення Християнського науково-апологетичного центру www.ScienceAndApologetics.com
ISBN 978-617-7248-04-9 (Укр.)
ГРІГГ Рассел СІМ ПЕРШИХ ДНІВ Зміст
День 1: Як Бог із НіЧОГО створив ЩОсЬ
День 2: Небеса над нами! Води під нами!
День 3: суходіл, зелена трава, соковиті фрукти!
День 4: «сонце, палай! місяцю, світи! Зорі, засяйте!»
День 5: «Пливіть, риби! Летіть, птахи!»
День 6: Адам і тварини
День 7: Кому потрібний відпочинок?
Ісус Христос — Бог-творець
Словосочетание «научный креационизм» сегодня на слуху у многих. Опираясь одновременно на библейское понимание происхождения мира и его истории и на весь комплекс современных научных данных, это мировоззрение уверенно и последовательно исследует, осмысляет, развивает и демонстрирует процессы, историю и смысл окружающего нас мира. Данная небольшая книга в форме, доступной для детей младшего возраста, рассказывает об основе основ креационного мировоззрения — о неделе Сотворения мира. Она поможет родителям и педагогам сформировать у ребят правильный взгляд на мир, связать воедино законы природы — и волю и цель Законодателя. Для детей школьного возраста.
ГРИГГ Рассел СЕМЬ ПЕРВЫХ ДНЕЙ
Детский справочник по семи дням сотворения мира – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – 32 с.Издание осуществлено по заказу Христианского научно-апологетического центра www.ScienceAndApologetics.co
ISBN 978-966-491-093-1
ГРИГГ Рассел СЕМЬ ПЕРВЫХ ДНЕЙ Содержание
День 1: Как Бог из НИЧЕГО сотворил НЕЧТО
День 2: Небеса над нами. Воды под нами
День 3: Суша, зелёная трава, сочные фрукты
День 4: «Сияй, солнце! Свети, луна! Зажгитесь, звёзды!»
День 5: «Плывите, рыбы! Летите, птицы!»
День 6: Адам и животные .
День 7: Кому нужен отдых?
Иисус Христос – Бог Творец .
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